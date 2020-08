Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","shortLead":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","id":"20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a73bd-1139-4461-80fb-621b4fb2c891","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:35","title":"Újabb 22 magyar fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17b79029-c9d4-4b75-b05d-0ff3cb32a891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d83f8e0-ac8d-44ec-9b97-306c82dd7875","keywords":null,"link":"/360/20200811_A_Millenium_Falcon_avagy_fapadossal_az_urbe__Elon_Musk_eletutja_6resz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:00","title":"A Millenium Falcon, avagy fapadossal az űrbe – Elon Musk életútja, 6.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank forintcímletekben ki sem fejezhető összeget spórolt a magyar adófizetőknek.","shortLead":"A jegybank forintcímletekben ki sem fejezhető összeget spórolt a magyar adófizetőknek.","id":"20200812_A_jegybank_forintcimletekben_kifejezhetetlen_osszeget_sporolt_a_magyar_adofizetoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189aa032-9ffd-4ccf-bb18-0dc89daf17c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_A_jegybank_forintcimletekben_kifejezhetetlen_osszeget_sporolt_a_magyar_adofizetoknek","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:41","title":"Egy forintot sikerült az MNB-nek lealkudnia egy 170 milliós beszerzés során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre az Egyesült Államoknak nincs rálátása és erői sincsenek jelen.","shortLead":"Az Iszlám Állam egyes elemei azon munkálkodnak, hogy újjáépítsék szervezetüket Szíria nyugati részén, amelyre...","id":"20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8547d24d-18d2-4f5c-b605-4ad248509d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Az_Iszlam_Allam_feltamadasa_fenyeget_Sziriaban","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:57","title":"Az Iszlám Állam feltámadása fenyeget Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud fizetni. A tárgyalásokat nehezíti, hogy most nemcsak országoknak vagy az IMF-nek tartoznak, hanem sok magánhitelezőnek is. ","shortLead":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud...","id":"202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa0df6-7635-4136-9d5c-65e2fea93a41","keywords":null,"link":"/360/202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:00","title":"Az utóbbi száz év legsúlyosabb adósságválsága fenyeget a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először ismerték el a fehérorosz hatóságok, hogy éles lőszert használtak a vasárnapi elnökválasztási eredményeket csalásnak tartó tüntetők ellen. Harmadik napja folytatódnak a tiltakozások, a résztvevők szám alacsonyabb volt, mint az első két napon. ","shortLead":"Először ismerték el a fehérorosz hatóságok, hogy éles lőszert használtak a vasárnapi elnökválasztási eredményeket...","id":"20200812_Eles_loszert_is_hasznaltak_a_feherorosz_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62e62d7-bf8c-4afd-b70b-e180e99d90a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Eles_loszert_is_hasznaltak_a_feherorosz_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:13","title":"Éles lőszert is használtak a fehérorosz rendőrök a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Korrigálták a kiírást, megjelent a Lánchíd karcsúsított felújításának közbeszerzése. A főváros alaposan bebiztosította magát arra az esetre, ha a kormány nem adna támogatást. ","shortLead":"Korrigálták a kiírást, megjelent a Lánchíd karcsúsított felújításának közbeszerzése. A főváros alaposan bebiztosította...","id":"20200811_A_Lanchid_zebrat_kap_az_uj_kozbeszerzes_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d5bb67-cbc6-4c9c-9d26-8daea07190f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_A_Lanchid_zebrat_kap_az_uj_kozbeszerzes_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:39","title":"A Lánchíd zebrát kap az új közbeszerzés szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76f51e4-8e2b-48ee-92d5-57dbbfdb4142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijött a Deloitte Technology Fast 500 legfrissebb rangsora.","shortLead":"Kijött a Deloitte Technology Fast 500 legfrissebb rangsora.","id":"20200811_magyar_cegek_vallalatok_revolut_deloitte_technology_fast_500_ranglista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b76f51e4-8e2b-48ee-92d5-57dbbfdb4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21a19ce-45b4-4052-a851-d87c481d46ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_magyar_cegek_vallalatok_revolut_deloitte_technology_fast_500_ranglista","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:29","title":"Három magyar cég egy listára került a Revoluttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]