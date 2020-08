Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt a teszteléshez, kezeléshez szükséges orvosi eszközökre és orvostechnikai felszerelésekre költhetik az érintettek.","shortLead":"A pénzt a teszteléshez, kezeléshez szükséges orvosi eszközökre és orvostechnikai felszerelésekre költhetik...","id":"20200811_eu_koronavirus_kutatas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312cc96e-86d0-478b-a0a2-f20225623aa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_eu_koronavirus_kutatas_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:33","title":"Az EU megint ad egy csomó pénzt a koronavírus elleni harcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus gazdasági hatása júniusban is érezhető volt.","shortLead":"A koronavírus gazdasági hatása júniusban is érezhető volt.","id":"20200812_KSH_nagyjabol_8_szazalekkal_maradt_el_az_ipari_termeles_az_egy_evvel_ezelottihez_kepest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af510a71-6b5e-4348-afa8-b9df6f404367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_KSH_nagyjabol_8_szazalekkal_maradt_el_az_ipari_termeles_az_egy_evvel_ezelottihez_kepest","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:39","title":"Javuló számok jöttek a magyar iparból, de még mindig nagy a visszaesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36709306-42f0-4517-90b3-6c3fd5a55cc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balatonalmádi rendőrök fogták el a két autófeltörőt.","shortLead":"A balatonalmádi rendőrök fogták el a két autófeltörőt.","id":"20200812_balaton_autok_feltorese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36709306-42f0-4517-90b3-6c3fd5a55cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0097cf85-e695-4f61-b4e4-feff81529749","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_balaton_autok_feltorese","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:10","title":"Sorozatban törte fel az autókat a Balaton partján két budapesti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német anyavállalat azt teszteli, hogyan szolgálhatja ki azokat, akik nyitás előtt érkeznek.","shortLead":"A német anyavállalat azt teszteli, hogyan szolgálhatja ki azokat, akik nyitás előtt érkeznek.","id":"20200812_aldi_etelautomata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3dfb4ee-0787-4961-b4d2-54b9df4181ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a222d-2413-4438-b98d-e1e67687cfaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_aldi_etelautomata","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:05","title":"Németországban már a nyitás előtt is lehet néhány terméket venni az Aldikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c16e9a-8491-44d9-8e92-3fb8f32b3350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sikerült időben benyújtani az elnökjelöltté váláshoz szükséges dokumentumokat Kanye Westnek. 