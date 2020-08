Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bb2573-8fa3-40d0-8641-a3ed21613293","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendező 88 éves korában hunyt el. Neki köszönhetjük A tizedes meg a többiekből azt a szállóigévé vált mondatot, hogy az oroszok már a spájzban vannak.","shortLead":"A rendező 88 éves korában hunyt el. Neki köszönhetjük A tizedes meg a többiekből azt a szállóigévé vált mondatot...","id":"20200814_Meghalt_Bacskai_Lauro_Istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bb2573-8fa3-40d0-8641-a3ed21613293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e62c377-67a5-4edf-a761-b72a4eab0de0","keywords":null,"link":"/kultura/20200814_Meghalt_Bacskai_Lauro_Istvan","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:25","title":"Meghalt Bácskai Lauró István, a Keménykalap és krumpliorr rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bad278-8e61-4430-846c-ed489aa4a1d5","c_author":"Umann Róbert","category":"kultura","description":"Visszatértek a nemzetközi produkciók, de szigorú szabályozás mellett kezdhetik meg a munkát. Az ORIGO Filmstúdióban ismét forog a Dűne és a Birds of Paradise.","shortLead":"Visszatértek a nemzetközi produkciók, de szigorú szabályozás mellett kezdhetik meg a munkát. Az ORIGO Filmstúdióban...","id":"20200813_Elkepeszto_mennyisegu_koronavirusteszt_az_ara_a_nemzetkozi_filmforgatasoknak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40bad278-8e61-4430-846c-ed489aa4a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3f7e0c-76a4-4583-91a0-71abcd0c5f41","keywords":null,"link":"/kultura/20200813_Elkepeszto_mennyisegu_koronavirusteszt_az_ara_a_nemzetkozi_filmforgatasoknak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:40","title":"Elképesztő mennyiségű koronavírusteszt az ára a nemzetközi filmforgatásoknak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98518550-ee4f-4585-b273-929043e578e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosi hibrid hotelt a NETIZEN orosz befektetői nyitották meg.","shortLead":"A fővárosi hibrid hotelt a NETIZEN orosz befektetői nyitották meg.","id":"20200814_moszkva_szentpetervar_budapest_hibrid_hotel_netizen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98518550-ee4f-4585-b273-929043e578e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf40d7e-982a-4620-9fb5-5579af1ec9ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_moszkva_szentpetervar_budapest_hibrid_hotel_netizen","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:30","title":"Moszkva és Szentpétervár után nálunk is nyílt hibrid hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikák szerint a 25 és 34 év közötti magyar fiatalok az európai átlagnál később költöznek el otthonról. ","shortLead":"A statisztikák szerint a 25 és 34 év közötti magyar fiatalok az európai átlagnál később költöznek el otthonról. ","id":"20200813_Mikor_hagyjak_el_az_europai_fiatalok_a_mamahotelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c010c6-7c78-4c30-9522-11b1fa47a838","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Mikor_hagyjak_el_az_europai_fiatalok_a_mamahotelt","timestamp":"2020. augusztus. 13. 17:46","title":"Az átlag magyar fiatal 27 évesen hagyja el a mamahotelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" InterCity vonttal ütközött egy személyautó szombaton Győrben, a Tarkarét utcai vasúti átjáróban, a balesetben egy ember meghalt - közölte Ruskáné Takács Anita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.\r

","shortLead":" InterCity vonttal ütközött egy személyautó szombaton Győrben, a Tarkarét utcai vasúti átjáróban, a balesetben...","id":"20200815_Vonattal_utkozott_egy_auto_Gyornel_a_balesetben_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbff66f4-ea71-4a01-9611-f9891f992950","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Vonattal_utkozott_egy_auto_Gyornel_a_balesetben_egy_ember_meghalt","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:28","title":"Vonattal ütközött egy autó Győrnél, a balesetben egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8849b42-601d-4dd6-b605-55b283257b57","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár a belorusz rohamrendőrség gondosan feltakarítja maga után a kilőtt golyók hüvelyeit, egy lengyel újságíró Minszkben olyan patronokat talált egy metróállomás közelében, amelyen ott a felirat: Made in Poland. ","shortLead":"Bár a belorusz rohamrendőrség gondosan feltakarítja maga után a kilőtt golyók hüvelyeit, egy lengyel újságíró Minszkben...","id":"20200814_Lengyel_toltennyel_lohetnek_a_tuntetokre_Belaruszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8849b42-601d-4dd6-b605-55b283257b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5faf2b-fc96-45c1-979e-1a900bbdeda7","keywords":null,"link":"/360/20200814_Lengyel_toltennyel_lohetnek_a_tuntetokre_Belaruszban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:30","title":"Lengyel tölténnyel lőhetnek a tüntetőkre Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második negyedévben, mint bárki gondolta. A központi költségvetés hiányát és annak finanszírozását érinti a vártnál nagyobb visszaesés, és talán már a jegybank is kénytelen lesz elengedni örök optimizmusát.","shortLead":"A piac szinte meg se rezdült a hírre, hogy a magyar gazdaság százalékpontokkal mélyebb recesszióban volt a második...","id":"20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=038e4b8e-81fb-4b81-95f6-48483664e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d067d6-6850-4b4e-965e-25e58306ad6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_gdp_masodik_negyedev_szakertok","timestamp":"2020. augusztus. 14. 13:10","title":"Boríthatja az eddigi terveket a váratlanul rossz GDP-adat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felső-Ausztriában negyven Horvátországból hazatérő ember koronavírus-tesztje lett pozitív.","shortLead":"Felső-Ausztriában negyven Horvátországból hazatérő ember koronavírus-tesztje lett pozitív.","id":"20200814_ausztria_horvatorszag_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37ed6ab-6977-4318-ae55-c4a13ed9c6a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_ausztria_horvatorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:31","title":"Több tucat osztrák fertőződött meg horvátországi nyaraláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]