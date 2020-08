Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","shortLead":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","id":"20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5789f9d1-8866-44a0-be16-e3646e618533","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:50","title":"Közel 8 ezer magyar hajléktalan mondta el, hogy milyen körülmények között él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb97645-f129-4a78-993a-27135c1b172b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most a második rész húzható be fizetés nélkül, néhány nap múlva pedig a harmadik lesz ingyenesen letölthető a Quake-szériából.","shortLead":"Most a második rész húzható be fizetés nélkül, néhány nap múlva pedig a harmadik lesz ingyenesen letölthető...","id":"20200814_bethesda_quake_ii_letoltes_ingyen_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cb97645-f129-4a78-993a-27135c1b172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3874c0f-4c84-4153-a8c3-45aae18b90dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_bethesda_quake_ii_letoltes_ingyen_jatek","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:33","title":"Nem árt sietni, holnap estig ingyen tölthető a videojátékok egyik legjobbja, a Quake II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakemberek szerint az eljárás gyorsabb és hatékonyabb kezelést jelent. A futurisztikusnak tűnő vizsgálat egyelőre csak néhány dunántúli kórházban érhető el.","shortLead":"A szakemberek szerint az eljárás gyorsabb és hatékonyabb kezelést jelent. A futurisztikusnak tűnő vizsgálat egyelőre...","id":"20200814_mesterseges_intelligencia_stroke_betegek_kezelese_mr_vizsgalat_korhaz_dunantul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e192b970-45cc-4808-9d32-26834fc1fba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_mesterseges_intelligencia_stroke_betegek_kezelese_mr_vizsgalat_korhaz_dunantul","timestamp":"2020. augusztus. 14. 16:03","title":"Néhány magyarországi kórházban a mesterséges intelligencia is segíti a stroke-betegek kezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe8bf2c-95e1-4f86-83d3-e51bb4e200ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1500 lóerős hiperautó egy előzési manőver közben karambolozott a 911-es sportkocsival.","shortLead":"Az 1500 lóerős hiperautó egy előzési manőver közben karambolozott a 911-es sportkocsival.","id":"20200814_jelentos_anyagi_kar_bugatti_utkozott_egy_porscheval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe8bf2c-95e1-4f86-83d3-e51bb4e200ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f08047-0009-4ff5-8d81-8c123d6e81d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_jelentos_anyagi_kar_bugatti_utkozott_egy_porscheval__video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 11:21","title":"Jelentős anyagi kár: Bugatti ütközött egy Porschéval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","shortLead":"Egy múlt hónapi versenyén majdnem utolsó lett, most azonban győzött.","id":"20200814_loverseny_lo_fogadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d7080a-c131-4549-9f50-d2dc97d98816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5817f189-f79c-4783-ad1d-39ee00738f90","keywords":null,"link":"/elet/20200814_loverseny_lo_fogadas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:05","title":"Először nyert olyan ló a brit-ír lóversenyek történetében, aminek 1 a 300-hoz esélyt adtak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A most közölt adatok túlmutatnak minden eddig látott recesszión.","shortLead":"A most közölt adatok túlmutatnak minden eddig látott recesszión.","id":"20200814_Elemzo_a_magyar_gazdasag_teljesitmenyerol_A_valosag_a_legrosszabb_elkepzeleseket_is_felulmulta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb58d9c-1eeb-4644-a4fc-a3a09dd8707b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_Elemzo_a_magyar_gazdasag_teljesitmenyerol_A_valosag_a_legrosszabb_elkepzeleseket_is_felulmulta","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:08","title":"Elemző a magyar gazdaság teljesítményéről: \"A valóság a legrosszabb elképzeléseket is felülmúlta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan van olyan verziója az Apple Watchnak, amelyik mellé nem kell iPhone, az Apple azt szeretné, ha általánossá válhatna a telefonfüggetlenség. A levédetett technológia a wifi-jel erősségének is jót tesz.","shortLead":"Ugyan van olyan verziója az Apple Watchnak, amelyik mellé nem kell iPhone, az Apple azt szeretné, ha általánossá...","id":"20200815_apple_szabadalom_antennaracs_a_kijelzo_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a521bc-46f3-40c8-84aa-3e29457e63a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200815_apple_szabadalom_antennaracs_a_kijelzo_alatt","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:03","title":"Az Apple nagy újítása lehet a vezeték nélküli antennarács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5af7b84-f1c0-4f97-ab96-880a7339f357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik beszállító két iPhone-modellt is érintő hibát vett észre, azonban úgy tűnik, emiatt nem lesz késlekedés az idei modellek bejelentésénél.","shortLead":"Az egyik beszállító két iPhone-modellt is érintő hibát vett észre, azonban úgy tűnik, emiatt nem lesz késlekedés...","id":"20200813_apple_iphone_12_minosegellenorzes_hiba_kamera_parasodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5af7b84-f1c0-4f97-ab96-880a7339f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435e6074-af62-4f13-8eef-c1e1bc19fb8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_apple_iphone_12_minosegellenorzes_hiba_kamera_parasodas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 14:03","title":"Gond van a gyárban az új iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]