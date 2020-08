Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Paprika Latino Stúdió cég tulajdonosa, több sikeres műsor gyártója mindössze 47 éves volt. ","shortLead":"A Paprika Latino Stúdió cég tulajdonosa, több sikeres műsor gyártója mindössze 47 éves volt. ","id":"20200810_Meghalt_Marschall_Peter_teves_producer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af68d99e-a36a-4098-b709-105b5b9cfb61","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_Meghalt_Marschall_Peter_teves_producer","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:28","title":"Meghalt Marschall Péter tévés producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","shortLead":"A kullancsok által terjesztett SFTS vírus régebb óta ismert a tudósok előtt. A kórokozó most ismét terjedni kezdett.","id":"20200810_kullancs_virus_sfts_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1b7484-a734-466c-9374-d89f88dafe61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_kullancs_virus_sfts_kina","timestamp":"2020. augusztus. 10. 20:13","title":"Újabb vírus ütötte fel a fejét Kínában, heten meghaltak miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd73469b-aa95-4d2d-8248-95275cdf35af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabka ralitörténelem ez a hófehér közúti versenyautó, mely egyenesen a 90-es évek közepére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Egy darabka ralitörténelem ez a hófehér közúti versenyautó, mely egyenesen a 90-es évek közepére repít vissza...","id":"20200811_toyota_celica_gtfour_wrc_kiprobaltuk_a_japan_legendat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd73469b-aa95-4d2d-8248-95275cdf35af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca6228b-c3d2-4384-8cf6-6aa1bfc9254e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_toyota_celica_gtfour_wrc_kiprobaltuk_a_japan_legendat","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:41","title":"Toyota Celica GT-Four WRC: kipróbáltuk a japán legendát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elődjénél rövidebb és könnyebb japán kisautó úgy fogyaszt kevesebbet a korábbiaknál, hogy közben az ereje megnőtt és vezetési élmény fronton is az előnyére változott. ","shortLead":"Az elődjénél rövidebb és könnyebb japán kisautó úgy fogyaszt kevesebbet a korábbiaknál, hogy közben az ereje megnőtt és...","id":"20200811_uj_hibrid_toyota_yaris_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d05500-3c3c-4395-b708-901b1403d30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce730f4-977d-4752-8915-5ead5083cf90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_uj_hibrid_toyota_yaris_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:00","title":"Alig fogyaszt valamit: kipróbáltuk az új hibrid Toyota Yarist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A tavaly tavasszal leleplezett SF90 Stradale első példányait várhatóan csak az év végén vehetik át a megrendelők.","id":"20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcce2fdd-fd62-45ab-82ed-6f84d977ba2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b18e093-0435-49d2-9e89-93be3aded5ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_a_koronavirus_miatt_kesik_a_ferrari_legfrissebb_hiperautoja_sf90_stradale","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:21","title":"A koronavírus miatt késik a Ferrari legfrissebb hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379342d0-1482-4fa4-a079-fc9f2ced1f7b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megoldás a személyiségünktől is függ.



","shortLead":"A megoldás a személyiségünktől is függ.



","id":"20200811_Az_agresszio_akkor_sem_nem_mulik_el_ha_kieljuk_Mi_legyen_hat_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379342d0-1482-4fa4-a079-fc9f2ced1f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ba9991-ee99-4056-b529-c0eed91b2284","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200811_Az_agresszio_akkor_sem_nem_mulik_el_ha_kieljuk_Mi_legyen_hat_vele","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:30","title":"Az agresszió akkor sem múlik el, ha kiéljük. Mi legyen hát vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasított diplomaták \"a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezményben foglaltakkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytattak\".","shortLead":"A kiutasított diplomaták \"a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezményben foglaltakkal össze nem egyeztethető...","id":"20200810_szlovakia_orosz_diplomata_kiutasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe6cdce-3231-42a6-9d35-423043562b46","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_szlovakia_orosz_diplomata_kiutasitas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 21:17","title":"Szlovákia kiutasított három orosz diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő, alighanem nem önként készített videóval jelentkezett a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztáson indult ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja. Míg korábban a tiltakozás folytatását kérte, most a törvények betartását és a béke helyreállítását szorgalmazta, majd az is kiderült, hogy már Litvániában van. Az ellenzék a videó ellenére is folytatja a választási csalás elleni tiltakozást. A hatalom nem hátrál, Moszkva pedig a háttérből figyel.","shortLead":"Meglepő, alighanem nem önként készített videóval jelentkezett a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztáson indult...","id":"20200811_Meg_orarol_orara_durvul_a_feherorosz_valsag_de_valoszinuleg_kifullad_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de18f8ac-a593-4cef-b63f-ae36afa8a787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6feee2-0b86-4716-9933-7845f8d9b46d","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Meg_orarol_orara_durvul_a_feherorosz_valsag_de_valoszinuleg_kifullad_az_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:25","title":"Még óráról órára durvul a fehérorosz válság, de valószínűleg kifullad az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]