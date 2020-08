Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változást észleltek a siklóernyősök a mentési protokollban. Hivatalos értesítést ugyan nem kaptak róla, de azt tapasztalják, hogy a katasztrófavédelem már nem küld helikpotereket fán akadt ernyősökhöz, amióta halálos kimenetelű balesettel végződött egy helikopteres mentés a Vértesben. Azóta három hasonló eset volt, helikopter nélkül is lehozták őket.\r

\r

","shortLead":"Változást észleltek a siklóernyősök a mentési protokollban. Hivatalos értesítést ugyan nem kaptak róla, de azt...","id":"20200815_halalos_sikloernyos_baleset_mentesi_protokoll_katasztrofavedelem_katonai_helikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e176f9-7b95-491d-b469-2e6cf70686ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_halalos_sikloernyos_baleset_mentesi_protokoll_katasztrofavedelem_katonai_helikopter","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:34","title":"Már nem küldenek helikoptert a fán akadt siklóernyősökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159b6ca9-756f-496a-a117-03f787de0b8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legendás együttes új lemeze, a Whoosh! nem szégyellni való, de a klasszikus repertoárhoz nem ér fel.","shortLead":"A legendás együttes új lemeze, a Whoosh! nem szégyellni való, de a klasszikus repertoárhoz nem ér fel.","id":"202033_lemez__nem_kell_orditani_deep_purple_whoosh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159b6ca9-756f-496a-a117-03f787de0b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927a9953-e529-4858-96dd-27ab12b191f0","keywords":null,"link":"/360/202033_lemez__nem_kell_orditani_deep_purple_whoosh","timestamp":"2020. augusztus. 15. 12:15","title":"„Nem kell ordítani!” - ahogy a rock, úgy a Deep Purple is örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","shortLead":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","id":"20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbb75ac-894a-4d25-9ce8-58af468c9872","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:58","title":"Újabb 39 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, nem vállal közjogi szerepet, legalábbis ezt állítja a Blikk egy “titkos szóbeli paktum” alapján.\r

\r

","shortLead":"Sőt, nem vállal közjogi szerepet, legalábbis ezt állítja a Blikk egy “titkos szóbeli paktum” alapján.\r

\r

","id":"20200815_gyurcsany_ferenc_ellenzeki_osszefogas_gyurcsany_megigerte_nem_lesz_tobbe_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230428b1-db4a-4e8a-98ef-94951e3ad48b","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_gyurcsany_ferenc_ellenzeki_osszefogas_gyurcsany_megigerte_nem_lesz_tobbe_kormanyfo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:50","title":"Gyurcsány állítólag megígérte: nem lesz többé kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mészáros Alapítvány konferenciát rendezett az általa támogatott főiskolásoknak, egyetemistáknak. Most először tartott beszédet a konferencián maga Mészáros Lőrinc is. ","shortLead":"A Mészáros Alapítvány konferenciát rendezett az általa támogatott főiskolásoknak, egyetemistáknak. Most először tartott...","id":"20200816_Meszaros_Lorinc_elarulta_a_siker_titkat_a_fiataloknak_Munka_munka_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b0147d-0dda-4362-b0b4-60e3881d5869","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Meszaros_Lorinc_elarulta_a_siker_titkat_a_fiataloknak_Munka_munka_munka","timestamp":"2020. augusztus. 16. 10:45","title":"Mészáros Lőrinc elárulta a siker titkát a fiataloknak: Munka, munka, munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők a Függetlenség térre vonultak, miután közölték a választás hivatalos végeredményét.","shortLead":"A tüntetők a Függetlenség térre vonultak, miután közölték a választás hivatalos végeredményét.","id":"20200814_minszk_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26836b4e-d2ed-4fd5-9245-ad29022bd8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f5393d-c422-4da9-afbd-ff08c6e01339","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_minszk_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:58","title":"Több ezren tüntetnek a fehérorosz kormány székházánál Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút. A cégvezetők még birkóznak a dilemmával, hogyan kezeljék a home office-t.","shortLead":"Az irodaházaktól mentes távmunka utópiájára nem érdemes várni, de a járvány előtti helyzetbe sincs már visszaút...","id":"202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9342c27-df30-41a7-8347-2535c8029016","keywords":null,"link":"/360/202033__home_office__ajarvanyban_es_utana__szabalyozatlansagok__munkas_otthon","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:15","title":"Se veled, se nélküled állapotot eredményezett, hogy rájöttünk, működik a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","shortLead":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","id":"20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab4a5b7-8be1-494e-85e6-6fb433f51303","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:03","title":"Bámulatos videót rögzített hét éjjellátó kamera: íme a Perseidák meteorraj legjava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]