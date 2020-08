Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Phil Hogan durván megsértette Írország járványügyi előírásait, amikor olyan rendezvényen vett részt, ahol a maximális 6 helyett 81-en voltak jelen.","shortLead":"Phil Hogan durván megsértette Írország járványügyi előírásait, amikor olyan rendezvényen vett részt, ahol a maximális 6...","id":"20200823_phil_hogan_unios_biztos_diszvacsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d5ff105-1fe5-47d5-b3fe-8da87d0ab1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce78f05-e062-472a-8a48-18515a5ae2ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_phil_hogan_unios_biztos_diszvacsora","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:26","title":"Egy golfklub díszvacsorája miatt bukhat az ír uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce2c7db-f88c-4c7a-b70d-8bad730f968f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bouna Sarr edzésre indult volna, amikor felfegyverzett banditák rátörtek a házában","shortLead":"Bouna Sarr edzésre indult volna, amikor felfegyverzett banditák rátörtek a házában","id":"20200822_Otthonaban_raboltak_ki_a_Marseille_futballistajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ce2c7db-f88c-4c7a-b70d-8bad730f968f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4820d5dc-bcda-4caf-ba58-ae116b118ad0","keywords":null,"link":"/sport/20200822_Otthonaban_raboltak_ki_a_Marseille_futballistajat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 11:55","title":"Otthonában rabolták ki a Marseille futballistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70dd957-7d4a-4f4d-bc95-e2ece0eeb049","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amennyiben még az ultrabookokat is túl nagynak és nehéznek találjuk, akkor az új Surface-eket nekünk találták ki, de azért nem árt előre felkészülni néhány hátulütőre. Teszten a Surface Go 2 és a Surface Pro X.","shortLead":"Amennyiben még az ultrabookokat is túl nagynak és nehéznek találjuk, akkor az új Surface-eket nekünk találták ki, de...","id":"20200822_tablet_notebook_uj_microsoft_surface_go_2_pro_x_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70dd957-7d4a-4f4d-bc95-e2ece0eeb049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d866b12d-24ae-4943-96fe-d7a83b2f418c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_tablet_notebook_uj_microsoft_surface_go_2_pro_x_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:00","title":"Notebookok ezek? Vagy táblagépek? Két új Microsoft Surface-t teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München nagy visszatérő a döntőbe, a Paris Saint-Germain még sosem jutott idáig. Ön szerint, ki viszi haza a trófeát ma este Lisszabonból?","shortLead":"A Bayern München nagy visszatérő a döntőbe, a Paris Saint-Germain még sosem jutott idáig. Ön szerint, ki viszi haza...","id":"20200823_Ki_nyeri_meg_ma_este_a_Bajnokok_Ligajat_es_hogy__Szavazzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1e6a67-c4b9-493b-a847-4a302c33917f","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Ki_nyeri_meg_ma_este_a_Bajnokok_Ligajat_es_hogy__Szavazzon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:15","title":"Ki nyeri ma este a Bajnokok Ligáját? - Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint antiszemitizmussal vádolta meg Magyarországot a német külügyi államtitkár. Michael Roth azonban nem sok okot adott a magyar külügy kirohanására.","shortLead":"A miniszter szerint antiszemitizmussal vádolta meg Magyarországot a német külügyi államtitkár. Michael Roth azonban nem...","id":"20200823_michael_roth_szijjarto_peter_bekeretett_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f2983b-a938-4fb9-a362-8a3707eb1413","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_michael_roth_szijjarto_peter_bekeretett_nagykovet","timestamp":"2020. augusztus. 23. 15:14","title":"Szijjártó bekérette a német nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg a fiatalok körében terjed.","shortLead":"A negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, a kór főleg...","id":"20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4ecb7a-1d21-4915-a928-1aadaa1010f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6c017b-04f1-4944-af56-7be924fd0539","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Meghaladta_a_haromszazat_a_napi_uj_esetek_szama_Horvatorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:33","title":"Meghaladta a háromszázat a napi új esetek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostanra azok a tömegrendezvények lettek a fő fertőzésgócok, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat, szemben a kora nyárral, amikor a munkahelyeken terjedt a vírus. ","shortLead":"Mostanra azok a tömegrendezvények lettek a fő fertőzésgócok, amelyeken nem tartják be a távolságtartási szabályokat...","id":"20200823_koronavirus_gyorsan_terjed_francia_fiatalok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0eee81-45ad-48d0-82c0-0c9da174fa00","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_koronavirus_gyorsan_terjed_francia_fiatalok_kozott","timestamp":"2020. augusztus. 23. 14:31","title":"Négyszer gyorsabban terjed a koronavírus a fiatalok között Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami rendszer két hét alatt készíti el a daganatgyanús emberek vizsgálati eredményét, a főváros egy olyan rendszert valósítana meg, amelyben már tíz nap alatt megvan a lelet.","shortLead":"Az állami rendszer két hét alatt készíti el a daganatgyanús emberek vizsgálati eredményét, a főváros egy olyan...","id":"20200824_daganat_vizsgalat_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70511cb-858d-4898-9c65-91a8a6de2db8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_daganat_vizsgalat_budapest","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:36","title":"Felgyorsítanák a daganatgyanús budapestiek kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]