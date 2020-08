Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális térben rendeznek. Megmutatjuk, hogyan követheti nyomon ön is az eseményeket.","shortLead":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális...","id":"20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca821c1-7c61-4e62-a9a7-4b359bcb9140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:03","title":"Pár kattintással ön is élőben nézheti a Samsung mai nagy bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea5e97-b755-406c-8329-5ae7864872df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus karosszériaváltozat felára mintegy 0,6–1,2 millió forint a szedánhoz képest.","shortLead":"A praktikus karosszériaváltozat felára mintegy 0,6–1,2 millió forint a szedánhoz képest.","id":"20200805_magyarorszagon_a_felfrissitett_kombi_mercedes_eosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beea5e97-b755-406c-8329-5ae7864872df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fb5e64-0983-4bb4-b972-b8ac981287d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_magyarorszagon_a_felfrissitett_kombi_mercedes_eosztaly","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:21","title":"Magyarországon a felfrissített kombi Mercedes E-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","shortLead":"Demjén Rózsi, Balázs Fecó vagy a Tankcsapda biztosan a támogatottak között van.\r

\r

","id":"20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242d11bf-f0d3-4acf-a2a4-866191b3a39e","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_Raktarkoncert_lett_a_garazskoncertbol_van_mar_nehany_nev_is_akit_a_kormany_tamogat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:25","title":"Raktárkoncert lett a garázskoncertből, van már néhány név is, akit a kormány támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak ellenére tették, hogy az Európai Bizottság még nem engedélyezte a fizetésemeléseket.","shortLead":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak...","id":"20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63380b-0ee8-451a-b6c7-f5085d12ed2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:40","title":"Brüsszeli engedély nélkül is tárgyalnak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18 hónapot kapott érte.","shortLead":"Anthony Levandowski Google-alkalmazottként jutott fontos információkhoz, amiket aztán az Uberhez is magával vitt. 18...","id":"20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4054b0ed-53c8-4c2d-b778-b983389a5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b391a-6e3a-420f-b91f-4ad69e860bff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_google_mernok_cegtitok_adatlopas_uber_anthony_levandowski","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:48","title":"Börtönbe megy az egykori Google-dolgozó, aki cégtitkokat lopott át az Uberhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927718bb-e7d6-44af-8dc5-9a22f180a6e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mátrix társrendezője, Lilly Wachowski végre megerősítette a rajongói elméletet, miszerint a filmeknek tényleg közük volt a transzneműséghez.","shortLead":"A Mátrix társrendezője, Lilly Wachowski végre megerősítette a rajongói elméletet, miszerint a filmeknek tényleg közük...","id":"20200805_A_Matrix_valojaban_a_transznemuseg_allegoriaja_a_rendezoi_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=927718bb-e7d6-44af-8dc5-9a22f180a6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6200310d-0619-4fce-a1ca-e3fdfa29b301","keywords":null,"link":"/elet/20200805_A_Matrix_valojaban_a_transznemuseg_allegoriaja_a_rendezoi_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:36","title":"A Mátrix valójában a transzneműség allegóriája a rendezői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A taszári férfit máig „Milliomos Zsoltinak” becézik a helyiek.\r

\r

","shortLead":"A taszári férfit máig „Milliomos Zsoltinak” becézik a helyiek.\r

\r

","id":"20200806_Ket_eve_megnyerte_a_lottofonyeremenyt_mara_hajlektalan_lett_a_milliomosbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9d005a-1db0-45fa-bfc4-4e4d9446b423","keywords":null,"link":"/elet/20200806_Ket_eve_megnyerte_a_lottofonyeremenyt_mara_hajlektalan_lett_a_milliomosbol","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:54","title":"Két éve megnyerte a lottófőnyereményt, mára hajléktalan lett a milliomosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","shortLead":"Nyomozó munkákat is elvállalhat a legújabb Mészáros-vállalkozás.","id":"20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b410a-4970-44e8-a138-28f7d1644b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_meszaros_lorinc_biztonsag_nyomozas_talentis","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:06","title":"Biztonsági céget alapított Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]