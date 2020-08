Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Republikánus csoport alakult Donald Trump ellen
A tagok Joe Bident, a demokraták elnökjelöltjét támogatják. Republikánus csoport alakult Donald Trump ellen
A tagok Joe Bident, a demokraták elnökjelöltjét támogatják. Utcára kerültek a kutyák, akikről azt ígérte az önkormányzat, menhelyre viszi őket
Decs polgármestere azt állítja, az egyik dolgozójuktól szöktek meg a kutyák, akiket az autópálya mellett találtak meg másodszorra. Bekeményít az MLSZ: csak egy meccs halasztható a járvány miatt
Kötelező lesz tesztelni is. Több mint kétezer embernél okoztak légúti problémákat a brazíliai erdőtüzek
Azt eddig is tudni lehetett, hogy a brazil erdőtüzeknek közvetlenül is hatása van az emberek egészségére, de azt csak egy frissen elkészült tanulmányból látni, hogy mennyire. Dragomán György: Lehetett volna Könyvhét, ha minden kiadó kiállít egy focicsapatot
Fájó focis hasonlattal könyvelte el az író az újabb vírusveszteséget. Lemondott az ír EU-biztos, mert megszegte a járványügyi szabályokat
Egy díszvacsorán vett részt Phil Hogan, tizenháromszor annyi ember társaságában, mint ahányan egyszerre lehettek volna ott. Hont András: Vírus a satuban és egyéb furcsaságok
A koronavírus elleni hazai védekezési intézkedésekkel az a legnagyobb baj, hogy Vajna Tímea megnyilvánulása járványügyben alig hülyébb, mint az ország miniszterelnökéé vagy az orvosi kamara elnökéé. Vélemény. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus elleni hazai védekezési intézkedésekkel az a legnagyobb baj, hogy Vajna Tímea megnyilvánulása...","id":"20200826_Hont_Andras_Virus_a_satuban_es_egyeb_furcsasagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b40c9b6-02b4-4547-9128-d8f4ed051fab","keywords":null,"link":"/360/20200826_Hont_Andras_Virus_a_satuban_es_egyeb_furcsasagok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:00","title":"Hont András: Vírus a satuban és egyéb furcsaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Hónapok óta zuhan a halálozások száma Magyarországon
Folytatódott júliusban is a 2020-as trend: a születésszám már nem túl látványosan, de emelkedik. Eközben viszont annyival kevesebben haltak meg az egy évvel korábbihoz képest, hogy majdnem a tavaly ilyenkori felére esett a természetes fogyás.