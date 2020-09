Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"MTI","category":"sport","description":"59 perc alatt nyert az első helyen kiemelt páros.","shortLead":"59 perc alatt nyert az első helyen kiemelt páros.","id":"20200904_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b629c6-47ca-4475-ad21-86cfbb5cc350","keywords":null,"link":"/sport/20200904_babos_timea_kristina_mladenovic_us_open","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:35","title":"Babosék könnyed győzelemmel kezdtek a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell attól tartania, ha a boltokban augusztus 31-ig engedélyezett fertőtlenítőszerrel találkozik. Több termék megkapta azóta a végleges engedélyt és az ideiglenesekét is meghosszabbította a kormány. ","shortLead":"Nem kell attól tartania, ha a boltokban augusztus 31-ig engedélyezett fertőtlenítőszerrel találkozik. Több termék...","id":"20200904_Meghosszabbitottak_a_fertotlenitoszerek_ideiglenes_engedelyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce548d-cb64-4e37-bb6f-d1f23aa5e0fc","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Meghosszabbitottak_a_fertotlenitoszerek_ideiglenes_engedelyet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:55","title":"Meghosszabbították a fertőtlenítőszerek ideiglenes engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9624aa29-4f19-49ff-8f17-36c41f857bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia divatmárka 20 év után bezárja magyarországi üzleteit. ","shortLead":"A francia divatmárka 20 év után bezárja magyarországi üzleteit. ","id":"20200904_Promod_kivonul_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9624aa29-4f19-49ff-8f17-36c41f857bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7af73d4-45ad-4649-9d58-f8a0d64a7c9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200904_Promod_kivonul_Magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:35","title":"Kivonul a Promod Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256d3023-0976-4976-a1ca-5ce5fd326dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legerősebb szívó V8-asával debütált ez az új közúti versenyautó. ","shortLead":"A világ legerősebb szívó V8-asával debütált ez az új közúti versenyautó. ","id":"20200904_a_vilag_legerosebb_szivo_v8asaval_debutalt_ez_az_uj_kozuti_versenyauto_brabham_bt62r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=256d3023-0976-4976-a1ca-5ce5fd326dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bce2dd-e031-48c1-a3dc-b8ad146f8e9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_a_vilag_legerosebb_szivo_v8asaval_debutalt_ez_az_uj_kozuti_versenyauto_brabham_bt62r","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:21","title":"Nincs ennél erősebb turbó nélküli V8-as benzinmotor a piacon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak létre, ahol a mindenkori hatalom a megrendelő. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak...","id":"20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca84532-c15e-4d78-b46b-a7fb106a6bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:30","title":"Palotás János: \"Ismerek jó pár NER-vállalkozót, de tanácsot soha nem adok nekik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak.","shortLead":"A válásuk részleteiről nem kívántak nyilatkozni, azt írják, hogy közös döntést hoztak.","id":"20200904_Meszaros_Lorinc_valas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d93fb0-4fc1-41c4-8a48-f8d914362aac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_Meszaros_Lorinc_valas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:13","title":"Mészáros Lőrinc és a felesége válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4ee9-6cd0-4a08-ab59-c295ecf8376a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta a távoktatásban is jól használható speciális adatbázissá a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszéke. A több mint egy évtizedes munkának köszönhetően egy-egy növénynek a struktúrája, morfológiai metszete és mikroszkopikus fotója is elérhető a virtuális gyűjteményben.","shortLead":"Négy különálló botanikai összeállítását digitalizálta és integrálta a távoktatásban is jól használható speciális...","id":"20200903_novenytani_gyujtemeny_debreceni_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4ee9-6cd0-4a08-ab59-c295ecf8376a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5f84c8-613c-4e46-94be-56649e33e8e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_novenytani_gyujtemeny_debreceni_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:03","title":"Egyedülálló növénytani gyűjteményt hoztak létre a Debreceni Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz a drogokkal, szegénységgel és unalommal küzdő városban. Helyszíni riport.","shortLead":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz...","id":"20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a58762-dfbd-449a-95f9-c383e4226706","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","timestamp":"2020. szeptember. 05. 07:00","title":"\"Ő sem teljesen tisztességesen nyert, de a Fidesz még tisztességtelenebbül szokott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]