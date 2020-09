Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","shortLead":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","id":"20200915_meleg_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61703e7-4e6a-44fa-a800-ffcad8248b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_meleg_kanikula","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:11","title":"Akár 33 fok is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egységes keretrendszerbe foglalják az állami koncessziókat, meglepő módon a propagandaminiszter alatt, aki egyes konkrét jogosultságok gazdája is lehet.","shortLead":"Egységes keretrendszerbe foglalják az állami koncessziókat, meglepő módon a propagandaminiszter alatt, aki egyes...","id":"202037__allami_koncessziok__rogan_nyeregben__kozpenzelosztas__koncosztasi_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b986d12-8004-4777-920d-cd31c1c50f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ddfd93-d22b-4f26-aa9d-42ca9df116ad","keywords":null,"link":"/360/202037__allami_koncessziok__rogan_nyeregben__kozpenzelosztas__koncosztasi_iroda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:00","title":"Első ránézésre nem is látszik, de nagy hatalmat kapott Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei komoly potenciált látnak a tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban, egyelőre azonban mindenki óvatosan fogalmaz a témával kapcsolatban.","shortLead":"A Microsoft szakemberei komoly potenciált látnak a tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban, egyelőre azonban...","id":"20200915_microsoft_adatkozpont_project_natick_tenger_alatti_adatkozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2864e7c-2937-4eaa-a437-d4d4f78b2346","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_microsoft_adatkozpont_project_natick_tenger_alatti_adatkozpont","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:42","title":"Biztatóan alakul a Microsoft kísérlete, melyben egy tenger alatti adatközpontot tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3c25f9-8347-4e5f-96bd-bbb93e5b779f","c_author":"Szalkai Réka","category":"kultura","description":"Amikor felvetődött, hogy játsszon a Remény című norvég filmben, először arra gondolt: „Jesszus, még egy depresszív rákosfilm”. De meggyőzte, hogy a saját betegségét megfilmesítő Maria Sødahl rendező nem szenvedéspornót akart csinálni. Svédország egyik legismertebb sztárja úgy gondolja, nem elég, hogy jó színész, a box office szempontjából is értékesnek kell maradnia, amíg csak lehet. A koronavírus-járvány berobbanása előtt, a Berlini Filmfesztivál idején készült interjúban arról is beszélt, hogy Magyarországot nagyon szereti, a politikusait már kevésbé.","shortLead":"Amikor felvetődött, hogy játsszon a Remény című norvég filmben, először arra gondolt: „Jesszus, még egy depresszív...","id":"20200913_Stellan_Skarsgard_Nem_szeretnek_raunni_magamra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3c25f9-8347-4e5f-96bd-bbb93e5b779f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2a3f23-fe44-4e6b-8de6-3e6df8b53709","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_Stellan_Skarsgard_Nem_szeretnek_raunni_magamra","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:00","title":"Stellan Skarsgård: Nem szeretnék ráunni magamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat versenyző futama lett oda.","shortLead":"Hat versenyző futama lett oda.","id":"20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58168791-4060-4482-80f8-8c58e8402805","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:03","title":"Két hatalmas balesettel indult a Toszkán Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai szerint élő Donald Trump mögé. Mostani magánéleti és pénzügyi botránya a legrosszabbkor jöttek az újraválasztásáért küzdő elnöknek. Különösen, hogy exügyvédje, Michael Cohen új könyvében azt állítja, már 2016-ban is egy potenciális szexbotrány eltussolásáért cserébe támogatta őt a vallási véleményvezér.","shortLead":"Négy éve a konzervatív keresztény mozgalom vezetői közül Jerry Falwell állt elsőként a nem éppen a Biblia tanításai...","id":"20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b200c8-0630-4532-a7e9-3d39983307ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc14902-fb9f-41f4-ac36-521073f8ae32","keywords":null,"link":"/360/20200914_Trump_kereszteny_szovetsegesenek_szentharomsaga_szex_penz_jacht","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:00","title":"Trump keresztény szövetségesének szentháromsága: szex, pénz, jacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08dda0-3902-4a28-99af-11c556ef304f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális világban a titkosítás az egyetlen módja annak, hogy ellenőrizni, hitelesíteni és megvédeni lehessen a felhasználó adatait. A felelősség az appok fejlesztőié, de mintha nem igazán foglalkoznának ezzel.","shortLead":"A digitális világban a titkosítás az egyetlen módja annak, hogy ellenőrizni, hitelesíteni és megvédeni lehessen...","id":"20200915_crylogger_eszkoz_androidos_appok_titkositasanak_ellenorzesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f08dda0-3902-4a28-99af-11c556ef304f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6b53f0-3fc1-45ae-a741-dd9892458cd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_crylogger_eszkoz_androidos_appok_titkositasanak_ellenorzesere","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:03","title":"Letöltöttek 2148 androidos appot, 306-ban találtak egy biztonsági problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett haza vezényelni a diákok egy részét. ","shortLead":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett...","id":"20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82ddec5-86a8-47c1-9b7e-cc6447032e55","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:02","title":"Egy szombathelyi iskola hét osztályát küldték karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]