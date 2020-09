Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetek óta stagnál a koronavírussal újonnan megfertőződtek napi száma a Nyugat-Balkánon.","shortLead":"Hetek óta stagnál a koronavírussal újonnan megfertőződtek napi száma a Nyugat-Balkánon.","id":"20200920_Legalabb_a_NyugatBalkanon_stagnal_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27547535-519c-496c-9e90-9761c73fa28b","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Legalabb_a_NyugatBalkanon_stagnal_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. szeptember. 20. 10:16","title":"Legalább a Nyugat-Balkánon stagnál a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","shortLead":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","id":"20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c4084-e2bb-4fbb-bcb0-3546705cf102","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:15","title":"236 embert küldenek el a Budapest Airporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a2946e-6c32-41c2-aead-824b917bd266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány extra sor és fotó akár több tízmilliónyival több bevételt is jelenthet a turizmusból egy városnak.","shortLead":"Néhány extra sor és fotó akár több tízmilliónyival több bevételt is jelenthet a turizmusból egy városnak.","id":"20200921_turizmus_wikipedia_szocikk_kiegeszites_varos_bevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a2946e-6c32-41c2-aead-824b917bd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7048dfa8-7bb6-4b2f-9eb2-f52d85946f0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_turizmus_wikipedia_szocikk_kiegeszites_varos_bevetel","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:03","title":"Kitettek két bekezdést és egy fotót a Wikipédiára – fellendült a turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df5f14c-53a3-4821-b7ec-4ad167cbb811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sangay tűzhányó tavaly májusban volt utoljára aktív.","shortLead":"A Sangay tűzhányó tavaly májusban volt utoljára aktív.","id":"20200921_robbanas_hamueso_vulkani_hamu_vulkan_ecuador_sangay_tuzhanyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4df5f14c-53a3-4821-b7ec-4ad167cbb811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1187295-78bd-4362-b0ce-acc48ac13860","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_robbanas_hamueso_vulkani_hamu_vulkan_ecuador_sangay_tuzhanyo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:28","title":"Robbanások, hamueső – felébredt egy ecuadori vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","shortLead":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","id":"20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50701738-790f-4b76-816d-3f766ee21072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:24","title":"Sör-wellness is lesz az egykori Dreher-kastélyban, amit milliárdokért újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt állítja, elindítják a folyamatot, a Fidesz szerint a baloldalra nem lehet számítani.","shortLead":"A DK elnöke azt állítja, elindítják a folyamatot, a Fidesz szerint a baloldalra nem lehet számítani.","id":"20200921_Gyurcsany_Ferenc_nepszavazas_covid_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e4c468-bcc8-4439-870c-54674e2804ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Gyurcsany_Ferenc_nepszavazas_covid_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:37","title":"Gyurcsány Ferenc népszavazásig vinné az ingyenes koronavírusteszt kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza, aki abból vásárolt.","shortLead":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza...","id":"20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d9a086-4e16-4efe-a2b5-2c3c85775c50","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:38","title":"Csirkemellet hív vissza az Auchan, mert szalmonellát találtak a töltelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc3d44-ae1c-45b6-9a3d-d96333ad99ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Amelyik autónak nincs rendben a műszaki állapota, annak két hónapon belül környezetvédelmi vizsgán kell részt vennie.","shortLead":"Amelyik autónak nincs rendben a műszaki állapota, annak két hónapon belül környezetvédelmi vizsgán kell részt vennie.","id":"20200921_Kifejezetten_a_gyanusan_fustolo_autokra_vadasznak_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1adc3d44-ae1c-45b6-9a3d-d96333ad99ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f37e96-ee2a-4194-a25c-c2a47720c69c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Kifejezetten_a_gyanusan_fustolo_autokra_vadasznak_a_heten","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:21","title":"A gyanúsan füstölő autókra vadásznak a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]