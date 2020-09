Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52a7e732-cba4-444a-bc90-721868effda3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svájci kávéóriás bejelentette, hogy terveik szerint hamarosan már a teljes ellátási láncukban és a termékeik teljes életciklusában elérik a karbonsemlegességet. ","shortLead":"A svájci kávéóriás bejelentette, hogy terveik szerint hamarosan már a teljes ellátási láncukban és a termékeik teljes...","id":"20200925_2022tol_nem_kell_aggodnia_a_Nespresso_kaveja_szenlabnyoma_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a7e732-cba4-444a-bc90-721868effda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f84993-6a57-46b0-8274-5dd81ba0b84d","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_2022tol_nem_kell_aggodnia_a_Nespresso_kaveja_szenlabnyoma_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:59","title":"A Nespresso bejelentette, hogy 2 éven belül karbonsemleges lesz minden csésze kávéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magawa közreműködésével hatalmas területet tisztítottak meg a taposóaknáktól Kambodzsában.\r

","shortLead":"Magawa közreműködésével hatalmas területet tisztítottak meg a taposóaknáktól Kambodzsában.\r

","id":"20200925_taposoakna_patkany_kituntetes_kambodzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6ceb29-b76b-4c7f-8a34-dc4c51801037","keywords":null,"link":"/elet/20200925_taposoakna_patkany_kituntetes_kambodzsa","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:32","title":"Bátorságáért tüntettek ki egy aknakereső patkányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal határozata szerint csak az intenzív szakdolgozókból egy tucatot kell a Covid-ellátásra kijelölt kórházakba küldeniük. ","shortLead":"A kormányhivatal határozata szerint csak az intenzív szakdolgozókból egy tucatot kell a Covid-ellátásra kijelölt...","id":"20200925_Kunetz_Uzsoki_korhaz_atvezenyles_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7cce2f-7370-4ce7-a9cd-8235b525550b","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Kunetz_Uzsoki_korhaz_atvezenyles_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:28","title":"Kunetz: Kivéreztetik az Uzsoki kórházat az átvezénylések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel támadják az egészségügyi intézmények infrastruktúráit.

","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet arra figyelmeztet, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó...","id":"20200925_korhaz_informatikai_rendszer_kibertamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437e1944-11c8-43cf-ac43-cd66a0a58c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_korhaz_informatikai_rendszer_kibertamadas","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:50","title":"Kiberbűnözők támadják magyar kórházak informatikai rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","shortLead":"Nick Mason, a Pink Floyd dobosának új lemeze a legendás zenekar kevésbé ismert számait dolgozta fel.","id":"202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b85c4d6-fab1-4676-8396-f1a677c8e033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af17c3c-cfd1-45a5-a6e0-4b88fa7863ff","keywords":null,"link":"/360/202039_cd__pink_floydkezdet_ujratoltve_nick_masons_saucerful_of_secrets_live_at_the_roundhouse","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:15","title":"Ezeket a dalokat nem verte nagy dobra a Pink Floyd, de most itt vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom és a Fallout játékok mögött álló ZeniMax felvásárlása elképesztően nagy üzletnek tűnik – mindaddig, amíg meg nem nézzük a Microsoft eddigi bevásárlásainak toplistáját.","shortLead":"A Doom és a Fallout játékok mögött álló ZeniMax felvásárlása elképesztően nagy üzletnek tűnik – mindaddig, amíg meg nem...","id":"20200926_microsoft_legnagyobb_felvasarlasai_nokia_skype_linkedin_zenimax_github","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457d1c6-3c21-4abe-96e5-dd371fcb45ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_microsoft_legnagyobb_felvasarlasai_nokia_skype_linkedin_zenimax_github","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:03","title":"A Microsoft most elkölt 2300 milliárd forintot – alig kottyan meg neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan regisztrált vírushordozó, mint a járvány kezdetén. A sokak által bírált „svéd modell” vizsgálata azért is időszerű, mert Magyarország – még ha nem is vallotta be – annak elemeit használja.","shortLead":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan...","id":"202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb914df-d54d-44a9-a86e-262147b19d13","keywords":null,"link":"/360/202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:00","title":"Nem immunis a magyar kormány a most éppen beválni látszó svéd járványreceptre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagyrészt uniós forrásból épült kerékpárút legnagyobb része felfestéssel készült, vagy traktorokkal kell osztoznia rajta a kerékpárosoknak.","shortLead":"A nagyrészt uniós forrásból épült kerékpárút legnagyobb része felfestéssel készült, vagy traktorokkal kell osztoznia...","id":"20200924_tat_bicikliut_166_millio_781_meter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f39f84-ae89-4a53-aef2-dfd094da47ee","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_tat_bicikliut_166_millio_781_meter","timestamp":"2020. szeptember. 24. 21:39","title":"166 millióból építettek 7 kilométernyi utat bicikliseknek Tátnál, ebből 781 méter valódi kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]