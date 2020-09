Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A berlini újság azt írja, Orbán Viktor kihasználja a bajt, hogy terjessze saját ideológiáját és még inkább jobbra tolja az országot. És bár az elején úgy tűnt, hogy a számok őt igazolják, a stratégia most visszafelé sül el.","shortLead":"A berlini újság azt írja, Orbán Viktor kihasználja a bajt, hogy terjessze saját ideológiáját és még inkább jobbra tolja...","id":"20200928_Tagesspiegel_Magyarorszag_ahol_a_nacionalizmus_keptelen_kezelni_a_koronajarvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90e71bf-8a02-431d-bc06-c715469b83ca","keywords":null,"link":"/360/20200928_Tagesspiegel_Magyarorszag_ahol_a_nacionalizmus_keptelen_kezelni_a_koronajarvanyt","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:30","title":"Tagesspiegel: Magyarország, ahol a nacionalizmus képtelen kezelni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"43 másik ország vezető diplomatája megtette ezt, köztük az amerikai, a brit, a német és a francia, valamint az Orbán-kormánnyal kiemelten jó viszonyban lévő szlovén, cseh és izraeli kabinet helyi misszióvezetője is.","shortLead":"43 másik ország vezető diplomatája megtette ezt, köztük az amerikai, a brit, a német és a francia, valamint...","id":"20200928_magyar_diplomaciai_varsoi_nagykovet_szexualis_kisebbsegek_kiallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a5592b-e94f-4066-8762-0380e79e5c93","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_magyar_diplomaciai_varsoi_nagykovet_szexualis_kisebbsegek_kiallas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 12:57","title":"Egyedül maradt a varsói magyar nagykövet, amikor nem állt ki a szexuális kisebbségek védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Méretéhez képest jóval nagyobb stratégiai jelentőséggel bír a kapcsolatait Izraellel normalizáló Bahrein. A síita többségű, Perzsa-öbölben lévő sziget feletti iráni–szaúdi rivalizálás sem új keletű.","shortLead":"Méretéhez képest jóval nagyobb stratégiai jelentőséggel bír a kapcsolatait Izraellel normalizáló Bahrein. A síita...","id":"202039__bahrein__strategiai_sziget__arabizraeli_nato__kicsi_de_fontos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb8f6c4-6571-4378-b57e-8a4496609ff4","keywords":null,"link":"/360/202039__bahrein__strategiai_sziget__arabizraeli_nato__kicsi_de_fontos","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:00","title":"Izrael mellé állt Bahrein is, ahol Orbán Ráhel és férje magánlátogatáson volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","shortLead":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","id":"20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd47ba69-789a-47de-bbfd-afaae8dfcc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","timestamp":"2020. szeptember. 28. 22:33","title":"Véget ér egy korszak: 11 év után végleg beszántják a Farmville-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe855d9-c8fa-4945-a305-e82a860bc6e2","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Meg kellene reformálni az SZFE-t, de nem ideológiai alapon - mondja a HVG-nek adott interjújában Lakos Nóra rendező, aki szerint most bemutatott első nagyjátékfilmje az amerikai helyett inkább az európai vígjátékok hagyományait követi.","shortLead":"Meg kellene reformálni az SZFE-t, de nem ideológiai alapon - mondja a HVG-nek adott interjújában Lakos Nóra rendező...","id":"202039__lakos_nora_rendezo__voros_haju_csajrol_gyerekszineszetrol__csakis_edesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fe855d9-c8fa-4945-a305-e82a860bc6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746f8969-3fc9-47c0-8c20-8c91194d03b8","keywords":null,"link":"/360/202039__lakos_nora_rendezo__voros_haju_csajrol_gyerekszineszetrol__csakis_edesen","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:00","title":"Lakos Nóra: \"Nehezebb megnevettetni valakit, mint elérni, hogy meghatódjon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83ce43c-b075-4aef-9ee5-db12a09f1ca4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A nyár második felében a belföldi turisták a hatalmas drágulás ellenére megmentették a vidéki szállásadókat, viszont a fővárosiaknak és az utazási irodáknak immár biztosan fekete év lesz az idei a járvány második hulláma miatt.","shortLead":"A nyár második felében a belföldi turisták a hatalmas drágulás ellenére megmentették a vidéki szállásadókat, viszont...","id":"202039__belfoldi_turizmus__rekord_es_csodhelyzet__kutyabarat_szallas__toparti_twistparti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f83ce43c-b075-4aef-9ee5-db12a09f1ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f485ee1-eb5d-4186-81e7-42c583888d00","keywords":null,"link":"/360/202039__belfoldi_turizmus__rekord_es_csodhelyzet__kutyabarat_szallas__toparti_twistparti","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:00","title":"A vidéki turizmus rekordokat döntött, a fővárosinak erre az évre leáldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint volt párja nem hozhatta volna nyilvánosságra a nevét és a személyes adatait.","shortLead":"A férfi szerint volt párja nem hozhatta volna nyilvánosságra a nevét és a személyes adatait.","id":"20200928_Orosz_Bernadett_bantalmazo_koveteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cd35ac-d10b-4263-a382-317878f222e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Orosz_Bernadett_bantalmazo_koveteles","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:30","title":"5 millió forintot követel Orosz Bernadett bántalmazója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomban történt a garázdaság, éjjel, egy gyorsétteremben. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre.","shortLead":"Esztergomban történt a garázdaság, éjjel, egy gyorsétteremben. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre.","id":"20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02635c2-c84a-42ee-a5cc-b023760fbcb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:53","title":"Megverték, mert cigit kért és kötekedett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]