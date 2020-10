Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus FC labdarúgóklubnál két koronavírusos megbetegedést regisztráltak szombaton, ezért minden bizonnyal elmarad a vasárnapra tervezett, Napoli elleni olasz bajnoki rangadó.","shortLead":"A Juventus FC labdarúgóklubnál két koronavírusos megbetegedést regisztráltak szombaton, ezért minden bizonnyal elmarad...","id":"20201003_Karantenba_kerult_a_Juventus_teljes_kerete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddc3464-3a6c-44f4-aa73-2b2039112049","keywords":null,"link":"/sport/20201003_Karantenba_kerult_a_Juventus_teljes_kerete","timestamp":"2020. október. 03. 20:58","title":"Karanténba került a Juventus teljes kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Lenyűgöző koncertfelvételek a LGT amerikai és angliai turnéjáról, egy megrázó anya-fiú kapcsolat a 70-es évekből, társadalmi riport a disszidensek életéről – ennyi is elég lett volna egy izgalmas dokumentumfilmhez. A Loksi legendás gitárosáról, Barta Tamásról szóló Siess haza, vár a mama! azonban többet akart mutatni. A zenész karrierjéről, disszidálásról és főleg a rejtélyes haláláról viszont csak maszatol.\r

\r

","shortLead":"Lenyűgöző koncertfelvételek a LGT amerikai és angliai turnéjáról, egy megrázó anya-fiú kapcsolat a 70-es évekből...","id":"20201003_Most_akkor_ki_olte_meg_Barta_Tamast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738686b2-6286-4f01-9384-eb01b1f18bb4","keywords":null,"link":"/kultura/20201003_Most_akkor_ki_olte_meg_Barta_Tamast","timestamp":"2020. október. 03. 20:00","title":"Most akkor ki ölte meg Barta Tamást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került rivaldafénybe. A magyar helyzetről Jourová azt mondta, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít. Orbán Viktor ezért a lemondását követelte. Jourová a magyar kormányfővel is jó viszont ápoló Andrej Babis miniszterelnök pártjában politizál, a Time magazin tavaly a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta. Portré.","shortLead":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került...","id":"20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc4c036-189b-46ca-9e96-3f370ee1a506","keywords":null,"link":"/360/20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","timestamp":"2020. október. 04. 13:00","title":"A hét embere: Věra Jourová jogállamisági biztos, aki láthatóan Orbán idegeire megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8ba620-82b5-4685-a209-33d68dad3d65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az azeri erők rakétákkal lövik Hegyi-Karabah fővárosát, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadnak – jelentette hétfő reggel az örmény, illetve az azeri védelmi minisztérium.\r

\r

","shortLead":"Az azeri erők rakétákkal lövik Hegyi-Karabah fővárosát, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadnak...","id":"20201005_hegyi_karabah_azerbajdzsan_ormenyorszag_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a8ba620-82b5-4685-a209-33d68dad3d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7dc8bb1-01e0-4bda-a958-a1df9326731d","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_hegyi_karabah_azerbajdzsan_ormenyorszag_haboru","timestamp":"2020. október. 05. 12:30","title":"Karabahi háború: tovább lövi egymást Azerbajdzsán és Örményország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f089a0d6-0bbf-4397-b4ff-638412e59112","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 4-én délelőtt még mindig a papíron október 3-a hajnalig tartó karbantartásra figyelmeztető üzenet fogadta a WebKincstár szolgáltatás ügyfeleit. Később az üzenetet módosították, a karbantartás e szerint október 5-e reggelig tart.","shortLead":"Október 4-én délelőtt még mindig a papíron október 3-a hajnalig tartó karbantartásra figyelmeztető üzenet fogadta...","id":"20201004_Valami_nem_stimmel_az_allamkincstar_egyik_szolgaltatasanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f089a0d6-0bbf-4397-b4ff-638412e59112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3746d5-c708-424f-8282-44141c6515aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Valami_nem_stimmel_az_allamkincstar_egyik_szolgaltatasanal","timestamp":"2020. október. 04. 11:53","title":"Valami nem stimmel az államkincstár egyik szolgáltatásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több száz gépre írt ki beszerzést. ","shortLead":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több...","id":"20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313f51c4-1dfa-4540-9c40-f4ea89338baa","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","timestamp":"2020. október. 03. 21:32","title":"Tele vagyunk raktárban álló lélegeztetőgéppel, de megint veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f677489-eb7e-42d6-8e49-b49bcc8a8600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cápákat védő amerikai Shark Allies arra figyelmeztet, a koronavírus-járvány ellen kifejlesztett vakcina miatt nagyon sok cápa életét olthatják ki.","shortLead":"A cápákat védő amerikai Shark Allies arra figyelmeztet, a koronavírus-járvány ellen kifejlesztett vakcina miatt nagyon...","id":"20201005_koronavirus_jarvany_capa_szkvalen_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f677489-eb7e-42d6-8e49-b49bcc8a8600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42abe9ff-570c-4b37-aea6-d5413a3db31b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_koronavirus_jarvany_capa_szkvalen_vedooltas","timestamp":"2020. október. 05. 00:03","title":"500 000 további életet követelhet a koronavírus-járvány, de ezúttal nem emberekért kell aggódniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy indiai adatokat elemző nagyléptékű kutatás szerint az új koronavírus, a SARS-CoV-2 terjedésében a fertőzöttek kis százaléka játszik fontos szerepet. A tanulmány arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeknek és a fiatal felnőtteknek potenciálisan nagyobb szerepe van a járvány terjedésében, mint az korábbi tanulmányokból kiderült. Nagyon sok beteg senkit nem fertőz meg. A számok magukért beszélnek.","shortLead":"Egy indiai adatokat elemző nagyléptékű kutatás szerint az új koronavírus, a SARS-CoV-2 terjedésében a fertőzöttek kis...","id":"20201005_koronavirus_jarvany_gyerekek_es_szuperterjesztok_kulcsszerepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5425f6c7-fd59-4b9e-9c65-df174950d04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f4dace-1307-4f01-bef7-23d691ff35ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_koronavirus_jarvany_gyerekek_es_szuperterjesztok_kulcsszerepe","timestamp":"2020. október. 05. 08:03","title":"84 965 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak meg, és végre kiderült, hogy is működik a fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]