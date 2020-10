Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásával vádolják a szerb férfit, aki nyolc utast szállítva elaludt. Börtönbe nem fogják zárni, de az ügyészség azt kérte, hogy tiltsák el a vezetéstől. Vádat emeltek a mikrobusz sofőrje ellen, aki vezetés közben elaludt az M1-es autópályán A magyar könnyűzene-történet fontos és emblematikus kiadványát már az interneten is lapozgathatja az, akinek van Arcanum-előfizetése. Visszasírjuk a 90-es éveket: felkerültek a Wanted magazin lapszámai az internetre Jogállamiságról és uniós pénzekről volt szó hétfőn az Európai Parlamentben, így aztán gyakran lehetett hallani Magyarországról és Orbán Viktorról. Az EP egy új mechanizmust javasol az alapértékek tiszteletben tartására. Arra kérik a Magyar Orvosi Kamarát, hogy legyen velük szolidáris, és nem vegyen részt az orvosok számára jelentős béremeléssel járó törvény megvalósításában. Méltánytalannak érzi a szakdolgozó kamara az orvosok béremelését kimondó törvényt. Úgy írják át az egészségügyi törvénycsomagot, ahogy az orvosok szeretnék – ígérte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás: A Magyar Orvosi Kamara összes javaslatát elfogadták Hajlíthatatlannak nevezi Vera Jourovát egy háttértájékoztató után a Süddeutsche Zeitung. Olyannak, aki nyíltan megmondja, mit gondol, még akkor is, ha ezzel befolyásos embereket fordít maga ellen, mint például Orbán Viktort. Beszélgettek Jourovával, és arra jutottak, hogy Orbán ellenfelére talált A kutatók által felmelegedési aszimmetriának nevezett jelenség a növények növekedésétől elkezdve az éjszakai fajokra is jelentősen kihat. Gyorsabban melegednek az éjszakák, mint a nappalok A többség még mindig ingatlanoson keresztül hirdeti a lakását. Budapest egyik felén emelkednek az albérletárak, a másikon stagnálnak