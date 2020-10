Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4afd5b0-40be-4742-b297-c3670ae6d0c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte a 35 ezret a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az országban.","shortLead":"Átlépte a 35 ezret a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma az országban.","id":"20201009_koronavirus_Magyarorszag_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4afd5b0-40be-4742-b297-c3670ae6d0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9563e4d3-7f99-4732-b51d-5198725cff85","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_koronavirus_Magyarorszag_adatok","timestamp":"2020. október. 09. 09:07","title":"1176 új fertőzöttet találtak egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd80d9-007a-4942-ae56-143bf4bed1e3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A XII. kerület fideszes polgármestere reagál Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke, amúgy XII. kerületi önkormányzati képviselő, múlt héten a HVG Teraszon elhangzott vádjaira. Elismeri, hogy van, amiről \"vitát lehet kezdeni\", de a támadásokat inkább komolytalannak tartja. Pokorni arról is beszél M. Kiss Csabának, hogy milyen a kampányüzemmód, és \"az akkor mindenre feloldás\"-e.","shortLead":"A XII. kerület fideszes polgármestere reagál Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke, amúgy XII. kerületi önkormányzati...","id":"20201008_Pokorni_Zoltan_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd80d9-007a-4942-ae56-143bf4bed1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9f54b-d7ff-41a3-a7e6-314643b5f775","keywords":null,"link":"/360/20201008_Pokorni_Zoltan_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 08. 17:00","title":"\"Egy dolgot nem lehet mondani: hogy ez egy sötét korrupciós ügy\" - Pokorni Zoltán a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter 2020-as kutatási jelentéséből, amely szerint a nagyobb cégek előrébb járnak, mint a kisebb vállalkozások. Az adminisztrációs folyamatok terén egész jól állnak a magyar piaci szereplők, de az értékesítés és marketing a legtöbb hazai cégnél még javarészt múlt századi eszközökkel folyik. A kutatásból az is kiolvasható: Magyarországon a legnagyobb innovációs motivátor a NAV.","shortLead":"A hazai kkv-szektor nagy része az elmúlt hónapokban még csak elindult a digitalizáció útján – derül ki a Digiméter...","id":"20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96eb4af-2295-4a5f-88a4-c65528155107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ea3377-8b36-4e25-8be7-1bdb191d7cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_digimeter_2020_jelentes_kkv_digitalizacio_digitalis_versenykepessegi_mutato","timestamp":"2020. október. 08. 10:00","title":"A Digiméter megmérte: nagy lendülettel, de kis hatásfokkal állnak át a magyar vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak ki, hanem a meglévő szolgáltatóknak kínálnak olyan háttérrendszer, amely jobbá teszi a már közismert platformokat.","shortLead":"A videokártyáiról ismert Nvidia szeretné megoldani a videohívások leggyakoribb problémáit. Nem egy új programot adnak...","id":"20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0d42df1-687a-44d9-bbcb-111576b60206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c138a-8687-48c0-9b02-80fa19350aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_videokonferencia_konferenciahivas_videohivas_nvidia_maxine","timestamp":"2020. október. 09. 10:33","title":"Automatikusan megoldja a videós hívások gyakori problémáit az Nvidia új okossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi bosszút akart állni munkaadóján, egy gyereket vettek rá a telefonálásra.","shortLead":"Egy férfi bosszút akart állni munkaadóján, egy gyereket vettek rá a telefonálásra.","id":"20201008_Bombariado_esztergomi_gyar_gyermekotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64844903-e971-4c59-874f-3679e86f1488","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Bombariado_esztergomi_gyar_gyermekotthon","timestamp":"2020. október. 08. 10:34","title":"Bombariadót csinált egy esztergomi gyárban, vádat emeltek a tinilány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság lex-CEU-s döntése kapcsán vádolta meg a baloldalt a kormányfő idegenek támogatásával. Orbánt meglepte, hogy az ellenzék megszavazta az orvosi béremelésről szóló törvényt.","shortLead":"Az Európai Bíróság lex-CEU-s döntése kapcsán vádolta meg a baloldalt a kormányfő idegenek támogatásával. Orbánt...","id":"20201009_orban_baloldal_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8089b42-05f5-49ca-9270-3386fa67d7c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_orban_baloldal_ellenzek","timestamp":"2020. október. 09. 12:25","title":"Orbán: A baloldalnak van valami ősi ösztöne, hogy a saját fajtája ellen az idegenek oldalára áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9b3f5d-74e7-44d2-9e11-f19a1cd98ace","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Viharok, tüzek, szárazság: 2020-ban rekordösszegű kárt okoztak az Amerikai Egyesült Államokban a klímaváltozáshoz szorosan köthető jelenségek.","shortLead":"Viharok, tüzek, szárazság: 2020-ban rekordösszegű kárt okoztak az Amerikai Egyesült Államokban a klímaváltozáshoz...","id":"20201008_Mar_most_50_milliard_dollaros_kart_okozott_a_klimavaltozas_az_USAban_iden_es_meg_csak_oktober_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9b3f5d-74e7-44d2-9e11-f19a1cd98ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bdc6f9-8794-4818-aa48-5d85f8161710","keywords":null,"link":"/zhvg/20201008_Mar_most_50_milliard_dollaros_kart_okozott_a_klimavaltozas_az_USAban_iden_es_meg_csak_oktober_van","timestamp":"2020. október. 08. 15:06","title":"Már most 50 milliárd dolláros kárt okozott a klímaváltozás az USA-ban idén, és még csak október van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott a rendőrök fegyverét is el akarta venni, de nem járt sikerrel.","shortLead":"A vádlott a rendőrök fegyverét is el akarta venni, de nem járt sikerrel.","id":"20201008_rendor_keseles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff64d77-3b9c-4fb3-8dea-e87fee2a6742","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_rendor_keseles","timestamp":"2020. október. 08. 16:21","title":"Nyakon szúrta a rab a rendőrt, hogy megszökhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]