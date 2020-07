Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06e24a59-e4ea-4b9e-8017-5c7c1d52889e","c_author":"Dobszay János; Kelemen Zoltán","category":"360","description":"A Baranya megyei Cserdi polgármesterével, a most elhunyt Bogdán Lászlóval a HVG 2014 szeptemberében készített portréinterjút. Ezt közöljük újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A Baranya megyei Cserdi polgármesterével, a most elhunyt Bogdán Lászlóval a HVG 2014 szeptemberében készített...","id":"201438_bogdan_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e24a59-e4ea-4b9e-8017-5c7c1d52889e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0372c3e-c6db-4c4e-9485-b43ce441405a","keywords":null,"link":"/360/201438_bogdan_laszlo","timestamp":"2020. július. 14. 11:10","title":"Bogdán László: A nincstelenség határozta meg, hogy mást, többet akartam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését célzó hitelfelvételét.","shortLead":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió...","id":"20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298401e-f412-4b3c-b148-3db262fccf6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","timestamp":"2020. július. 14. 14:57","title":"Megszavazta a Fidesz, hogy ne lehessen jogállami feltételekhez kötni az EU-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A három nagy magyarországi autógyártó cég a tavaszi leállás után a nyáron is szünetet tart, ami nehéz helyzetbe hozza a beszállítókat. Van olyan cég, ahonnan 3-400 dolgozót is elküldhetnek.","shortLead":"A három nagy magyarországi autógyártó cég a tavaszi leállás után a nyáron is szünetet tart, ami nehéz helyzetbe hozza...","id":"20200715_autogyartas_beszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d59de8-d171-4e43-8c01-273e92f79adf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_autogyartas_beszallito","timestamp":"2020. július. 15. 12:41","title":"Akár 15 ezer munkahely is veszélybe kerülhet az autógyártók leállása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91009c6e-e7c6-43e0-86e8-38828e76efd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb adózási büntetése ügyében született ítélet óriási bukás a multicégeknek nyújtott adókedvezmények miatt tiltakozó Európai Bizottságnak. ","shortLead":"A világ legnagyobb adózási büntetése ügyében született ítélet óriási bukás a multicégeknek nyújtott adókedvezmények...","id":"20200715_Megsemmisitette_az_Europai_Birosag_az_Applere_kiszabott_13_milliard_euros_gigabirosagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91009c6e-e7c6-43e0-86e8-38828e76efd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26934fcf-b247-4910-8ba6-9a73adf21ead","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Megsemmisitette_az_Europai_Birosag_az_Applere_kiszabott_13_milliard_euros_gigabirosagot","timestamp":"2020. július. 15. 11:20","title":"Megsemmisítette az Európai Bíróság az Apple-re kiszabott 13 milliárd eurós gigabírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","shortLead":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","id":"20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b946a6ea-a68e-4f78-afbb-755d3d2a4756","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","timestamp":"2020. július. 14. 14:27","title":"Két pingvin bement a chicagói múzeumba és megnézte a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait.","shortLead":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai...","id":"20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c411b3-65d6-406b-bfc8-2ecf3e011ba1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","timestamp":"2020. július. 15. 09:58","title":"Elvették Rogán Antaltól a Fertő tó turisztikai fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Joe Biden teljesen átalakítaná az Egyesült Államok energiapolitkáját.","shortLead":"Joe Biden teljesen átalakítaná az Egyesült Államok energiapolitkáját.","id":"20200715_joe_biden_elnokjelolt_klimavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0157c1-0f85-4d10-87fd-20fb8610b2d9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_joe_biden_elnokjelolt_klimavedelem","timestamp":"2020. július. 15. 05:05","title":"Trump kihívója 2000 milliárd dolláros klímavédelmi tervet mutatott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd759b98-cbb2-400e-82d1-250c436ad9ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen mértékű sebességtúllépés ritkaságszámba megy. Legalábbis az, hogy lefilmezik és elkapják az elkövetőt.","shortLead":"Ilyen mértékű sebességtúllépés ritkaságszámba megy. Legalábbis az, hogy lefilmezik és elkapják az elkövetőt.","id":"20200714_220_kmh_kornyeken_elozte_meg_a_rendort_egy_Audi_R8as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd759b98-cbb2-400e-82d1-250c436ad9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0798c39-b3b8-4fb0-abbe-b9f9335c7154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_220_kmh_kornyeken_elozte_meg_a_rendort_egy_Audi_R8as","timestamp":"2020. július. 14. 09:32","title":"Videó: 217-tel előzte meg a rendőrautót egy Audi R8-as Jánosházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]