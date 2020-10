Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aecb34a-e622-425b-8974-1d27cc28393c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre be is zárták az osztályt.","shortLead":"Egyelőre be is zárták az osztályt.","id":"20201015_koronavirus_jarvany_fertozes_mohacs_korhaz_pavkovics_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aecb34a-e622-425b-8974-1d27cc28393c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d0a98b-c2c3-4037-90f2-5cddc27e232a","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_koronavirus_jarvany_fertozes_mohacs_korhaz_pavkovics_gabor","timestamp":"2020. október. 15. 11:16","title":"Huszonnégy koronavírus-fertőzöttet találtak a Mohácsi Kórház belgyógyászatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Brexit-tárgyalások állásáról vitáztak elsőként az uniós állam- és kormányfők a csütörtök délután kezdődött kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójukon. Meghallgatták Michel Barnier főtárgyaló beszámolóját, aki összefoglalta a megrekedt egyeztetések jelenlegi állását. A tagállamok már a legrosszabbra készülnek, a britek pedig ezen meglepődtek.","shortLead":"A Brexit-tárgyalások állásáról vitáztak elsőként az uniós állam- és kormányfők a csütörtök délután kezdődött kétnapos...","id":"20201015_Az_EU_megkezdi_a_felkeszulest_a_megallapodas_nelkuli_brexitre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4f127b-dcb3-4558-9b97-18c220a78922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Az_EU_megkezdi_a_felkeszulest_a_megallapodas_nelkuli_brexitre","timestamp":"2020. október. 15. 18:24","title":"Megkezdi a felkészülést a megállapodás nélküli Brexitre az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","id":"20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552bfc1c-f136-467e-b519-8c1f0f84b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 16. 09:01","title":"Koronavírus: 33 halott, 1293 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A UNICEF szerint gyerekek százmilliónak nem jut szappan és víz az iskolákban.","shortLead":"A UNICEF szerint gyerekek százmilliónak nem jut szappan és víz az iskolákban.","id":"20201016_kezmosas_tisztalkodas_higienia_szappan_fertotlenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=598a95e8-dccb-4f93-ac0a-8e909d2498ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452043f-a004-4bb2-aab1-a81c92b5c024","keywords":null,"link":"/elet/20201016_kezmosas_tisztalkodas_higienia_szappan_fertotlenites","timestamp":"2020. október. 16. 05:22","title":"3 milliárd olyan ember van a világon, aki nem tud kezet mosni az otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","id":"20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c88b40-0aee-4ac2-8305-66d23c6fd129","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 15. 08:59","title":"Újabb 29 ember halálát okozta a koronavírus-fertőzés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint az ország közel van egy újabb általános zárlathoz.","shortLead":"Markus Söder bajor miniszterelnök szerint az ország közel van egy újabb általános zárlathoz.","id":"20201015_Merkel_robbanasszeru_emelkedesnek_indult_a_fertozesek_szama_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e82b56f-6014-4cdc-8666-0b67906e83be","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Merkel_robbanasszeru_emelkedesnek_indult_a_fertozesek_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2020. október. 15. 05:21","title":"Merkel: robbanásszerű emelkedésnek indult a fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ráugrottunk a prémium üzemanyagokra.","shortLead":"Ráugrottunk a prémium üzemanyagokra.","id":"20201016_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20b1f4d-abdc-4c58-8017-738396e5aec4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. október. 16. 11:16","title":"Változott a trend, ezek most a magyarok kedvenc üzemanyagai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától Új-Zélandig 11 nap alatt.","shortLead":"Világrekordot állított fel egy kis goda, amely több mint 12 ezer kilométert repült megszakítás nélkül Alaszkától...","id":"20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=430196c0-0f2b-4c85-80af-8dc40829ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b872f549-8e62-481e-bfad-6ceab1d7d5ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_4bbrw_kis_goda_repules_12_ezer_km","timestamp":"2020. október. 15. 07:33","title":"Több mint 12 000 kilométert repült megállás nélkül egy kis goda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]