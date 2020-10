Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201018_apple_uj_iphone_12_lenkei_gabor_koronavirus_facebook_messenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db26b6dc-b78c-485b-8570-d861a6b31028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8fe96d7-1300-4843-9f23-4cdbc57135c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_apple_uj_iphone_12_lenkei_gabor_koronavirus_facebook_messenger","timestamp":"2020. október. 18. 12:03","title":"Ez történt: Megjelent az új Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528bc561-6b22-4de1-ad3f-03c199756103","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia luxusmogul Bernard Arnault-nak elég jól alakult a harmadik negyedéve.","shortLead":"A francia luxusmogul Bernard Arnault-nak elég jól alakult a harmadik negyedéve.","id":"20201017_Jarvany_ide_vagy_oda_a_luxusra_van_kereslet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528bc561-6b22-4de1-ad3f-03c199756103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ffde02-d347-4cac-aaa4-9d82b3ab52ef","keywords":null,"link":"/kkv/20201017_Jarvany_ide_vagy_oda_a_luxusra_van_kereslet","timestamp":"2020. október. 17. 14:28","title":"Járvány ide vagy oda, a luxusra van kereslet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93a9f5e-cef2-4422-86b2-2044d3e71f59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alexander Schallenbergnek nincsenek tünetei. Elővigyázatosságból szombaton az összes osztrák kormánytagon elvégzik a koronavírus-tesztet.

","shortLead":"Alexander Schallenbergnek nincsenek tünetei. Elővigyázatosságból szombaton az összes osztrák kormánytagon elvégzik...","id":"20201017_Feltehetoen_ott_fertozodott_meg_az_osztrak_kulugyminiszter_ahol_Szijjarto_Peter_is_jart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f93a9f5e-cef2-4422-86b2-2044d3e71f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73175768-6363-40ce-962f-75360befeaed","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Feltehetoen_ott_fertozodott_meg_az_osztrak_kulugyminiszter_ahol_Szijjarto_Peter_is_jart","timestamp":"2020. október. 17. 13:24","title":"„Feltehetően” ott fertőződött meg az osztrák külügyminiszter, ahol Szijjártó Péter is járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani a tudományba vetett bizalmat és el akarja érni, hogy a tudósokat újra partnernek tekintse a politika: "Egy év elég lesz rá" - bizakodik. M. Kiss Csabának beszél arról, hogy milyen szabályokat kellene betartani a kormánynak, s melyek Palkovics László innovációs miniszter "kedvenc területei". Freund helyre kívánja állítani...","id":"20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b723698-7415-4017-a515-e244d93e9993","keywords":null,"link":"/360/20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 19. 11:00","title":"\"A politika élhet megrendelésekkel\" - Freund Tamás a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b181d1-18f1-49f2-81f5-6551083052cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az autónak az életútját még Elon Musk is nyomon követi. ","shortLead":"Ennek az autónak az életútját még Elon Musk is nyomon követi. ","id":"20201018_Ez_a_Tesla_mar_12_millio_kilometert_ment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2b181d1-18f1-49f2-81f5-6551083052cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85cb936-4c95-40dc-a195-f96efa64b0f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ez_a_Tesla_mar_12_millio_kilometert_ment","timestamp":"2020. október. 18. 10:28","title":"1,2 millió kilométernél jár ez a Tesla, de nem akar leállni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c","c_author":"MTI/Index","category":"gazdasag.zhvg","description":"Valósággal rajzanak a cápák Dél-Kalifornia vizeiben, eddig 38 példányt sikerült beazonosítani.","shortLead":"Valósággal rajzanak a cápák Dél-Kalifornia vizeiben, eddig 38 példányt sikerült beazonosítani.","id":"20201018_Meg_sohasem_lattak_ennyi_capat_Kalifornia_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7de0c16f-3bf7-47e5-8696-a2ed46049f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998421f4-2b87-4351-9f64-59ed42e36c08","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Meg_sohasem_lattak_ennyi_capat_Kalifornia_partjainal","timestamp":"2020. október. 18. 18:50","title":"Még sohasem láttak ennyi cápát Kalifornia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385fe9c5-f6d7-46f9-94e8-be6f68225441","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A koronavírus-járvány után már nem ugyanazokba az irodákba fog visszatérni az alkalmazottak többsége. Az ingatlantulajdonosok és a munkaadók készen állnak az áttervezése: egyebek mellett a szellőztetés javítására, illetve a fenntartható építőanyagok használatára. Az ingatlantulajdonosok és a munkaadók készen állnak az áttervezése: egyebek mellett a szellőztetés javítására, illetve a fenntartható építőanyagok használatára. ","shortLead":"A koronavírus-járvány után már nem ugyanazokba az irodákba fog visszatérni az alkalmazottak többsége...","id":"20201017_koronavirusjarvany_kozvetve_egeszsegesebbe_teszi_az_irodakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=385fe9c5-f6d7-46f9-94e8-be6f68225441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59196d12-04fb-499e-959e-7096a782bbc3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201017_koronavirusjarvany_kozvetve_egeszsegesebbe_teszi_az_irodakat","timestamp":"2020. október. 17. 19:13","title":"A koronavírus-járvány közvetve egészségesebbé teszi az irodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök Nevadában, demokrata párti kihívója pedig Észak-Karolinában kampányolt vasárnap.

