Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbbször csak villámlátogatásokat tett a miniszterelnök.","shortLead":"A legtöbbször csak villámlátogatásokat tett a miniszterelnök.","id":"20201026_orban_viktor_utazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55315262-627c-4de9-894c-5d9e787210c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d90054-5e2e-4669-9730-c274ca9e8fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_orban_viktor_utazasok","timestamp":"2020. október. 26. 08:10","title":"Negyedmilliárd forintot utazott el Orbán Viktor két év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel, amelynek már órákkal korábban ki kellett volna kötnie Southamptonban. Helyi források szerint a tankert megpróbálhatták eltéríteni. ","shortLead":"Kutató- és mentőhelikopterek jelentek meg vasárnap délután az angol partoknál, ahol egy olyan tankhajó vesztegel...","id":"20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da31c65a-d032-49d5-baaf-59b6550c87a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f7fe6a-4f6a-44b5-a311-fcedfaf5308a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Elterithettek_egy_hajot_a_brit_szigetek_mellett","timestamp":"2020. október. 25. 18:35","title":"Eltéríthettek egy hajót a brit szigetek mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb602dbf-d96b-43ba-afc2-8f52fab14259","c_author":"MTI","category":"elet","description":"John Bream ugyan vízbe ugrott, de így is életveszélyes volt a mutatványa. Becsapódáskor el is vesztette eszméletét.","shortLead":"John Bream ugyan vízbe ugrott, de így is életveszélyes volt a mutatványa. Becsapódáskor el is vesztette eszméletét.","id":"20201027_ernyo_nelkul_ugrott_40_meterrol_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb602dbf-d96b-43ba-afc2-8f52fab14259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70aef08-4a70-4ad0-a83f-90eefb2370d5","keywords":null,"link":"/elet/20201027_ernyo_nelkul_ugrott_40_meterrol_rekord","timestamp":"2020. október. 27. 14:59","title":"Ernyő nélkül ugrott ki egy helikopterből 40 méter magasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","shortLead":"A rapper kis rábeszélésre meggondolta magát.","id":"20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3120d4d-246f-4c19-a57a-ae7ec8db71d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d31924-8252-4379-9fb7-8dd6389cb9e3","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Jo_nagy_karomkodassal_vonta_vissza_Donald_Trump_tamogatasat_50_Cent","timestamp":"2020. október. 26. 08:01","title":"Jó nagy káromkodással vonta vissza Donald Trump támogatását 50 Cent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibázhattak az adatok feldolgozása során, így egyáltalán nem bizonyított a vénuszi foszfin létezése. Ez az a gáz, amely a tudósok szerint akár az élet jelenlétére is utalhat.","shortLead":"Hibázhattak az adatok feldolgozása során, így egyáltalán nem bizonyított a vénuszi foszfin létezése. Ez az a gáz, amely...","id":"20201027_venusz_foszfin_elet_nyomai_alma_teleszkop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c877b067-8728-4233-9eb4-5aed70b84460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb04098-a1f1-4b27-b2e8-d2fc4d29ba0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_venusz_foszfin_elet_nyomai_alma_teleszkop","timestamp":"2020. október. 27. 09:03","title":"Lehet, hogy tévedtek a tudósok, és nincs is semmi életnyom a Vénuszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales haza is térne, de nem politikával kíván foglalkozni, haltenyésztésre vált.","shortLead":"Evo Morales haza is térne, de nem politikával kíván foglalkozni, haltenyésztésre vált.","id":"20201027_evo_morales_elfogatoparancs_bolivia_elnok_haltenyesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081f35d1-f067-48e6-aff9-a3c21858f23a","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_evo_morales_elfogatoparancs_bolivia_elnok_haltenyesztes","timestamp":"2020. október. 27. 07:32","title":"Visszavonták a bolíviai elnök elleni elfogatóparancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042c6fde-4d47-4493-9078-2de4dd805c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 200 millió forintos pluszköltséget jelentett a szervezetnek a járvány kezelése.\r

","shortLead":"Eddig 200 millió forintos pluszköltséget jelentett a szervezetnek a járvány kezelése.\r

","id":"20201027_Koronavirusfertozott_maltai_szeretetszolgalat_God","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=042c6fde-4d47-4493-9078-2de4dd805c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cf3139-b5d4-4ec0-8ab7-13532fe62e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Koronavirusfertozott_maltai_szeretetszolgalat_God","timestamp":"2020. október. 27. 10:35","title":"300 koronavírus-fertőzött van a máltai szeretetszolgálatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és a fiának ukrajnai ügyeiről tett közzé leveleket. De egyelőre úgy néz ki, a történetből nem lesz olyan botrány, mint ami lehetett volna, hiszen azzal, hogy ezer sebből vérző hitelességű bizonyítékokkal próbálják bűncselekménnyel vádolni a volt alelnököt, még azt is elfeledtetik, hogy Bidenék ügyei etikailag valóban problémásak.","shortLead":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és...","id":"20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc10822c-9bb3-4c61-9d58-ea43e63ba8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","timestamp":"2020. október. 27. 11:00","title":"Trumpék túllőttek a célon, pedig ukrajnai ügyébe valóban belebukhatna Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]