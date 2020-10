Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","shortLead":"Április óta a legsúlyosabb a helyzet az országban.","id":"20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bd49bd-867b-4b96-94c9-50240ec6ecd3","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Kijarasi_korlatozasokat_vezet_be_Franciaorszag","timestamp":"2020. október. 28. 20:43","title":"Kijárási korlátozásokat vezet be Franciaország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767337df-62af-4cfd-a712-52e98df35bbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes napokon akár 12 ezer mintát is le kellene venniük.","shortLead":"Egyes napokon akár 12 ezer mintát is le kellene venniük.","id":"20201029_pcr_teszt_koronavirus_jarvany_orszagos_mentoszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767337df-62af-4cfd-a712-52e98df35bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726707f-950f-4676-868a-ac51784cbb47","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_pcr_teszt_koronavirus_jarvany_orszagos_mentoszolgalat","timestamp":"2020. október. 29. 06:19","title":"Népszava: Több ezer helyszínre nem értek oda a mentők mintát venni az elmúlt napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 369-es szintet nem tudta áttörni az euró ára.","shortLead":"A 369-es szintet nem tudta áttörni az euró ára.","id":"20201028_Mindenkori_melypontja_kozelebe_zuhant_szerda_este_a_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f74134b-f080-4c5f-be01-13572a91b811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7655fc-e22a-4b08-a2f1-512041f1ff3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mindenkori_melypontja_kozelebe_zuhant_szerda_este_a_forint","timestamp":"2020. október. 28. 19:32","title":"Mindenkori mélypontja közelébe zuhant szerda este a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538a3e2b-7e8c-45b2-96fb-0b661f7d23a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajipari óriásvállalat átszervezéssel, a hatékonyság növelésével és a koronavírus hatásaival magyarázza a döntést.","shortLead":"Az olajipari óriásvállalat átszervezéssel, a hatékonyság növelésével és a koronavírus hatásaival magyarázza a döntést.","id":"20201029_leepit_az_exxon_mobile","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538a3e2b-7e8c-45b2-96fb-0b661f7d23a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17dbe08-8ea3-4cb0-b847-2481f672530e","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_leepit_az_exxon_mobile","timestamp":"2020. október. 29. 17:05","title":"Az Exxon is leépít a BP és a Shell után, 14 ezer embert küldenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a74a4e-e2c6-4b00-a605-27150097862a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába van igaza a magyar kormánynak ukrán-ügyben, a kárpátaljai magyarok ukrán nyelvűsödése elkerülhetetlen – állítja az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa. Fedinec Csilla szerint egy természetes folyamatot akar felgyorsítani Kijev, politikai megfontolásból. Az ottani magyarság ugyanis erősen fogyatkozóban van, most már csak 130 ezerre tehető a számuk – mondta el a M. Kiss Csabának a szakértő. ","shortLead":"Hiába van igaza a magyar kormánynak ukrán-ügyben, a kárpátaljai magyarok ukrán nyelvűsödése elkerülhetetlen – állítja...","id":"20201029_Fedinec_Csilla_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85a74a4e-e2c6-4b00-a605-27150097862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8461e87-faca-4777-9516-ab882dce503d","keywords":null,"link":"/360/20201029_Fedinec_Csilla_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 29. 17:00","title":"\"Az idő nem a javunkra játszik, ledarálódik a kárpátaljai magyarság\" – Fedinec Csilla, Ukrajna-szakértő a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg az egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg...","id":"20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44da69f1-2c99-4d98-95ae-95260d6f0c55","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","timestamp":"2020. október. 29. 15:59","title":"Már a svéd egészségügyi hatóságok is szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4d07d2-3a65-47ee-aaff-3f562bc7af89","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Számos vad elképzelés terjed arról, hogyan (nem) kell adózni akkor, ha valaki külföldön él vagy dolgozik. Nem biztos, hogy jól járunk, ha egy közepesen jól értesült ismerős mutat utat ebben a témában, ezért annak jártunk utána, hogy mi határozza meg a magánszemélyek külföldi jövedelmének adózását.\r

\r

","shortLead":"Számos vad elképzelés terjed arról, hogyan (nem) kell adózni akkor, ha valaki külföldön él vagy dolgozik. Nem biztos...","id":"crystalgroup_20201027_Adotevhitek_tengereben_CWW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4d07d2-3a65-47ee-aaff-3f562bc7af89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e479f4ac-8de1-4300-b9e8-44fd5f0e9cab","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20201027_Adotevhitek_tengereben_CWW","timestamp":"2020. október. 30. 10:30","title":"Adótévhitek tengerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatokat ketrecben tartották és nevelték, kimondottan azért, hogy elfogyasszák őket. Ugyanakkor a kutyahús ma már nem olyan népszerű a dél-koreaiaknál.","shortLead":"Az állatokat ketrecben tartották és nevelték, kimondottan azért, hogy elfogyasszák őket. Ugyanakkor a kutyahús ma már...","id":"20201029_allatmentok_allatvedok_hsi_del_korea_kutyahus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b1fc45-6eab-4783-89fe-bb5ab7d85caa","keywords":null,"link":"/elet/20201029_allatmentok_allatvedok_hsi_del_korea_kutyahus","timestamp":"2020. október. 29. 15:11","title":"Állatvédők 196 dél-koreai kutyát mentettek meg attól, hogy megegyék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]