Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","shortLead":"A 75 éves nő súlyos állapotban került be október közepén.","id":"20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9965445a-2966-44c6-93cc-040e31ed3d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_remdesivir_koronavirus_fertozes_beteg_kezeles_korhaz","timestamp":"2020. október. 26. 13:41","title":"Elhagyhatta a kórházat az első magyar beteg, akit remdesivirrel kezeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43e9fe7-fc4f-4eeb-99f0-55b005628544","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a litván gazdaság teljesített az egyik legjobban a koronavírus alatt, ez nem volt elég a kormányváltás elkerüléséhez.","shortLead":"Bár a litván gazdaság teljesített az egyik legjobban a koronavírus alatt, ez nem volt elég a kormányváltás...","id":"20201026_litvania_kormanyvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b43e9fe7-fc4f-4eeb-99f0-55b005628544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99aaad-7215-44cc-9222-b7750028a93b","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_litvania_kormanyvaltas","timestamp":"2020. október. 26. 06:45","title":"Jobbközép-liberális koalíciós kormányzás lesz Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd keresni. De jön három másik mobil is.","shortLead":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd...","id":"20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd91a11-0dfc-4ea3-9920-b383aaaf8271","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","timestamp":"2020. október. 26. 11:03","title":"Új mobilgyártó tör be Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő mesterséges intelligenciát alkalmazó házi készülékek leginkább a kényelmet szolgálják, az üzleti szereplők számára hatékonyabb munkafolyamatokat biztosítanak a felhőn keresztül igénybe vehető asszisztensek. Az ügyfélszolgálat mellett adminisztratív feladatokat is rájuk lehet bízni, és az információszerzésben is segítik a dolgozókat.","shortLead":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő...","id":"magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b3c6d9-2c67-463a-8c2b-60ff5828897f","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","timestamp":"2020. október. 27. 12:30","title":"Meddig fejlődhetnek még a digitális üzleti asszisztensek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"53f3972f-0670-46fa-a93d-9dcb4addb361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sztamen Grigorov születésének 142. és halálának 75. évfordulója alkalmából cserélte ma le logóját a Google.","shortLead":"Sztamen Grigorov születésének 142. és halálának 75. évfordulója alkalmából cserélte ma le logóját a Google.","id":"20201027_sztamen_grigorov_google_doodle_142","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f3972f-0670-46fa-a93d-9dcb4addb361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794b0481-1c54-47ba-8a55-f7ce9f414e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_sztamen_grigorov_google_doodle_142","timestamp":"2020. október. 27. 07:02","title":"Ki az a Sztamen Grigorov, és miért van ma a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92f22b9-0924-4479-bc34-bbdd36c24e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Leishmania nevű húsevő parazita a trópusi és szubtrópusi régiókban honos, de ma már az Egyesült Államokban is egyre gyakrabban találkozni vele.","shortLead":"A Leishmania nevű húsevő parazita a trópusi és szubtrópusi régiókban honos, de ma már az Egyesült Államokban is egyre...","id":"20201026_husevo_parazita_bakterium_betegseg_leishmania_kanada_lepkeszunyog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f92f22b9-0924-4479-bc34-bbdd36c24e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3089ce3c-e65b-4c6b-845f-7c09a4d34a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_husevo_parazita_bakterium_betegseg_leishmania_kanada_lepkeszunyog","timestamp":"2020. október. 26. 09:03","title":"Húsevő parazita miatt adtak ki figyelmeztetést Észak-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","shortLead":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","id":"20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd877db-ed2e-465a-8c84-1219e07b9a36","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","timestamp":"2020. október. 26. 05:10","title":"Online is kitölthető lesz a 2021-es népszámlálási kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került légitársaságok.","shortLead":"A költség- és létszámcsökkentés mellett kreatív ötleteket is bevetnek a koronavírus-járvány miatt válságba került...","id":"202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc39253-74a3-482e-9928-a62cb8560aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c691c71-72f6-44e1-b124-6f9d359e4f80","keywords":null,"link":"/360/202043__legitarsasagok__tulelesi_trukkok__jarat_asemmibe__szarnyakat_adnak_vagyaiknak","timestamp":"2020. október. 26. 13:00","title":"Étteremmé alakított repülők, sehová sem tartó járatok: így küszködik a légiipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]