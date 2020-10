Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrzej Duda a Down-szindrómás magzatok védelmére hivatkozva \"pontosítaná\" szabályozást, de azzal sem ért egyet, hogy a nőknek ne legyen joga dönteni.","shortLead":"Andrzej Duda a Down-szindrómás magzatok védelmére hivatkozva \"pontosítaná\" szabályozást, de azzal sem ért egyet...","id":"20201028_andrzej_duda_az_abortuszrol_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60b36db8-e379-4674-93b3-2a094b277c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cea4f6-8fe1-48a1-a5d4-2037665f32d9","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_andrzej_duda_az_abortuszrol_lengyelorszag","timestamp":"2020. október. 28. 22:12","title":"Megszólalt a lengyel elnök az abortusz szigorításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Genesis újdonsága 4 és 6 hengeres motorokkal indul harcba a szabadidő-autók piacán.","shortLead":"A Genesis újdonsága 4 és 6 hengeres motorokkal indul harcba a szabadidő-autók piacán.","id":"20201030_szemrevalo_koreai_rivalist_kapott_a_bmw_x3_hyundai_genesis_gv70","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386e5ea6-e103-48c3-8ee5-676f196cad72","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_szemrevalo_koreai_rivalist_kapott_a_bmw_x3_hyundai_genesis_gv70","timestamp":"2020. október. 30. 09:21","title":"Szemrevaló koreai riválist kapott a BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem a londoni Heathrow Európa legforgalmasabb reptere, hanem a párizsi Charles de Gaulle. Az SZFE-hallgatók nagy része csak nevet az ilyen megjegyzéseken. De kik ők, és hogy néz ki belülről a blokád? 