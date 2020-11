Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70 kilométeres sebességgel is száguldhatott a mutatvány közben.","shortLead":"Sebastian Steudtner hullámlovas szerint ez az egyik legnagyobb hullám, amivel eddig dolga volt. Akár óránként 70...","id":"20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154688b1-adfa-4c7b-8b1c-e0baed003c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a321c5-a03d-4045-8f5b-2be784a85984","keywords":null,"link":"/elet/20201102_szorfos_sebastian_steudtner_hatalmas_hullam","timestamp":"2020. november. 02. 09:23","title":"Lélegzetelállító videón, ahogy egy óriási hullámszörnyet meglovagol egy szörfös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3631be6f-9726-4ebf-826c-3fed73ed5211","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két indiai férfi átszámítva 13 millió forintért adott el egy tárgyat egy orvosnak, amiről azt állították, hogy az Aladdin lámpája. ","shortLead":"Két indiai férfi átszámítva 13 millió forintért adott el egy tárgyat egy orvosnak, amiről azt állították...","id":"20201102_Meregdragan_adtak_el_Aladdin_nem_letezo_lampajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3631be6f-9726-4ebf-826c-3fed73ed5211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e889b-1f90-48df-a6e2-aa7f9f5dc084","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Meregdragan_adtak_el_Aladdin_nem_letezo_lampajat","timestamp":"2020. november. 02. 10:21","title":"Méregdrágán adták el Aladdin nem létező lámpáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","shortLead":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","id":"20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef6368-1703-4a00-b898-c9511348808d","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","timestamp":"2020. november. 01. 07:54","title":"Elfogták a lyoni pap támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f036ec-eea4-4b57-88e3-c2efecf986f9","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Esélyét beváltva Luis Arce nyerte a bolíviai elnökválasztást, így az argentínai száműzetésben élő mentora, Evo Morales figyelmétől kísérve folytathatja a baloldali gazdaságpolitikát, amely látványos eredményt ért el a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésében, de kifulladni látszott.","shortLead":"Esélyét beváltva Luis Arce nyerte a bolíviai elnökválasztást, így az argentínai száműzetésben élő mentora, Evo Morales...","id":"202044_luis_arce_konyvelobol_boliviaiallamfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f036ec-eea4-4b57-88e3-c2efecf986f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dff6df-a5a1-41fd-91fc-ab48003a6db3","keywords":null,"link":"/360/202044_luis_arce_konyvelobol_boliviaiallamfo","timestamp":"2020. november. 02. 14:00","title":"Könyvelőként indult politikus őrizheti meg a szocializmust Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maia Sandu győzelme meglepetésnek számít.","shortLead":"Maia Sandu győzelme meglepetésnek számít.","id":"20201102_moldova_elnokvalasztas_maia_sandu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62245b3-9b86-4fe2-a630-43bae948faeb","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_moldova_elnokvalasztas_maia_sandu","timestamp":"2020. november. 02. 05:47","title":"Az Európa-barát jelölt nyerte a választás első fordulóját Moldovában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Március óta folyamatosak az utórengések az országban.","shortLead":"Március óta folyamatosak az utórengések az országban.","id":"20201101_Ujabb_foldrenges_volt_Horvatorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0e2108-2015-4dc4-8690-c9ff1b9e5c3f","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Ujabb_foldrenges_volt_Horvatorszagban","timestamp":"2020. november. 01. 15:50","title":"Újabb földrengés volt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai startup, amely nemrég 72 millió dollárt kalapolt össze a befektetőitől. ","shortLead":"A mindennapi gyógyításban jelenleg kevésbé automatizált fogászat területét fejlesztené az amerikai Neocis robotikai...","id":"202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db927035-fca6-4946-8a62-9dc060627b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e9fd8d-42c3-438f-a964-6a8c1c960d64","keywords":null,"link":"/360/202044_robotdentista_fajhat_afogunk_ra","timestamp":"2020. november. 02. 13:30","title":"Fájhat a fogunk a robotra, amely segít, ha fáj a fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai gazdaság – igaz, a társadalmi különbségek nem csökkentek az ő elnöksége alatt. Trump most úgy várhatja a választás napját, hogy, ahogy négy éve, úgy most is meglepetés volna az ő győzelme, csak 2016-tal ellentétben most már többen tudják, mit jelent az, hogy a közvélemény-kutatók statisztikai hibahatárral dolgoznak. Az elmúlt négy év teljesítményének értékeléséhez gyűjtöttünk adatokat. ","shortLead":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai...","id":"20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de37282-2ec3-4792-a9a8-bcc253f7afaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"Donald Trump négy éve kilenc adatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]