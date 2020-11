Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96866c48-84eb-4c2e-a8a9-0869f44367ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijöttek a pénteki járványadatok. Az aktív fertőzöttek száma 100 ezerhez közelít, 32-vel többen, 518-can vannak lélegeztetőgépen. Egy nap alatt 23 912 mintavétel zajlott.","shortLead":"Kijöttek a pénteki járványadatok. Az aktív fertőzöttek száma 100 ezerhez közelít, 32-vel többen, 518-can vannak...","id":"20201113_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96866c48-84eb-4c2e-a8a9-0869f44367ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ad8ab-1721-4c53-b6e3-cacc7ce2ad49","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. november. 13. 09:31","title":"99 elhunyt, 5097 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Juris Puce vállalta a felelősséget a hibáért.","shortLead":"Juris Puce vállalta a felelősséget a hibáért.","id":"20201113_parkolasi_botrany_lettorszag_miniszter_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1d39eab-fd5c-4ec8-a512-18af8a1f4699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c97dc7-5f99-4a5b-a580-896abe92dd8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_parkolasi_botrany_lettorszag_miniszter_lemondas","timestamp":"2020. november. 13. 05:16","title":"Lemondott egy parkolási botrányba keveredett miniszter Lettországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778b6ab1-aa2d-4fb3-93c9-a161994ca0f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jogállamisági mechanizmus miatt hivatalos levélben fenyeget vétóval Mateusz Morawiecki – akárcsak Orbán Viktor tette, néhány nappal korábban.","shortLead":"A jogállamisági mechanizmus miatt hivatalos levélben fenyeget vétóval Mateusz Morawiecki – akárcsak Orbán Viktor tette...","id":"20201112_jogallamisag_lengyel_veto_unios_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778b6ab1-aa2d-4fb3-93c9-a161994ca0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74393f7f-cdef-48be-96f8-3d1e7d0f744e","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_jogallamisag_lengyel_veto_unios_koltsegvetes","timestamp":"2020. november. 12. 20:19","title":"Orbán után a lengyel miniszterelnök is bejelentette, kész megvétózni az uniós költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt a segítség a járványügyileg helyes kutyasétáltatáshoz.","shortLead":"Itt a segítség a járványügyileg helyes kutyasétáltatáshoz.","id":"20201114_Kutyasetaltatasnal_meddig_tart_az_500_meter_Ezen_a_terkepen_megnezheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a344c9ae-1aa9-4850-a15b-52fc9722088e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_Kutyasetaltatasnal_meddig_tart_az_500_meter_Ezen_a_terkepen_megnezheti","timestamp":"2020. november. 14. 08:05","title":"Kutyasétáltatásnál meddig tart az 500 méter? Ezen a térképen megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a házhozszállítás áfájának csökkentése azonnal hatályba lép, példátlan helyzetbe kerülnek a könyvelőket. Nagy szükség lenne kormányzati vagy adóhatósági útmutatásra az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos, már kihirdetett rendelet részleteiről is.","shortLead":"Ha a házhozszállítás áfájának csökkentése azonnal hatályba lép, példátlan helyzetbe kerülnek a könyvelőket. Nagy...","id":"20201113_kiborulhatnak_a_konyvelok_nivelius_5_szazalekos_afa_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28c07d0-8d8a-44d5-a901-bdc5955c4034","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_kiborulhatnak_a_konyvelok_nivelius_5_szazalekos_afa_home_office","timestamp":"2020. november. 13. 18:20","title":"Nehéz helyzetben a könyvelők: nem ismertek még a home office-szabály és az áfacsökkentés részletei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015ba7a-f6bc-46bf-9cda-4a1b38393a11","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az általános iskolák bezárása nélkül lehetetlen száz százalékosan megvédeni a koronavírustól a veszélyeztetett korú tanárokat, vélik a hvg.hu-nak nyilatkozó intézményvezetők. A kormányrendelet ugyan ad hatásköröket az igazgatóknak, de azzal legfeljebb a maszkviselés szigorítását érhetik el. Bár sokan szeretnék, jogilag azt sem tehetik meg, hogy a krónikus beteg kollégák számára saját hatáskörben elrendeljék a digitális munkavégzést. Mégis akad olyan intézmény, amely már korábban meglépte, csak egy kis jóindulatra volt szükség a fenntartó részéről. ","shortLead":"Az általános iskolák bezárása nélkül lehetetlen száz százalékosan megvédeni a koronavírustól a veszélyeztetett korú...","id":"20201114_altalanos_iskola_tanar_koronavirus_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1015ba7a-f6bc-46bf-9cda-4a1b38393a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e75586-6d95-408c-9f29-b20c8a49ea7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_altalanos_iskola_tanar_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. november. 14. 07:00","title":"\"Alig várom, mikor jelentik be, hogy az általános iskolákat is bezárják\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban irányítható.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, ahogy mások látnak, és amilyennek szeretnénk, hogy lássanak minket. Ez azonban...","id":"20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee97ff2c-cf1b-4805-93d7-03568ef80dc7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201113_Hogyan_alakitsuk_tudatosan_enmarkankat","timestamp":"2020. november. 13. 19:15","title":"Hogyan alakítsuk tudatosan az énmárkánkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","shortLead":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","id":"20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632d62-9f28-497e-84ff-9fffa630c484","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","timestamp":"2020. november. 13. 07:31","title":"39 halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken nemrég lecsapott tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]