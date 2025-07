Magyar Péter most biciklin folytatja az országjáró kampányt

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a 80 nap alatt Magyarország körül elnevezésű, újabb országjárását folytatja, melynek csütörtöki programja a Velencei-tó körbetekerése. Ahogyan reggel a Facebookon írta – egy vonaton utazós kép kíséretében –, a csapat Gárdonyból indult, és érintette a Sarvajc-keresztet, a Sukorói szabadstrandot a velencei korzót. Az utolsó állomás este fél 7-kor lesz visszatérve Gárdonyba.

Tavasszal Magyar tíz nap alatt elgyalogolt Nagyváradra, és júniusban egy újabb teljesítménytúrát jelentett be Brüsszelben: azt, hogy országjárásra indul. Az első napon a HVG is ott volt a Tiszánál, riportunkat itt olvashatja. A pártelnök ekkor jelentette be azt is, hogy legkésőbb bemutatják a Tisza első miniszterjelöltjét.