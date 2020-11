Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olaszországban egy nap alatt 731 koronavírusos beteg halt meg, Varga Judit szerint Magyarországot ki akarják éheztetni...","id":"20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379a2bc0-3b05-4852-91a9-46c6b6e921e5","keywords":null,"link":"/360/20201118_Radar360_Teljesitokepessege_hataran_a_mentoszolgalat_zsebebe_nyult_a_leggazdagabb","timestamp":"2020. november. 18. 08:04","title":"Radar360: Teljesítőképessége határán a mentőszolgálat, zsebébe nyúlt a leggazdagabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","shortLead":"Pennsylvaniában és Michiganben is marad az eddig megállapított választási eredmény.","id":"20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbddadb4-349d-4987-b9f8-dccf4a31a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729095a-af2d-4b4d-a6c6-431735dd1131","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_Trump_valasztas_michigan_pennsylvania","timestamp":"2020. november. 18. 16:49","title":"Sorra buknak el Trump reményei, hogy valamiképp megnyerheti a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról eddig nem sokat lehetett hallani, hogy az idei év legerősebb iPhone-jában, az iPhone 12 Pro Maxban mekkora akkumulátor lapul. Kiderült, a júliusban kiszivárgott információ pontos volt.","shortLead":"Arról eddig nem sokat lehetett hallani, hogy az idei év legerősebb iPhone-jában, az iPhone 12 Pro Maxban mekkora...","id":"20201119_apple_iphone_12_pro_max_teardown_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7beaaeed-b9af-411e-b20b-e36e868259c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dbfd83-9a98-4f2d-aed9-6422df207edf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_apple_iphone_12_pro_max_teardown_akkumulator","timestamp":"2020. november. 19. 10:03","title":"Szétszedték az eddigi legjobb iPhone-t – íme az akkuja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata ellenfele, Joe Biden győzelmét Donald Trump amerikai elnök, aki a vesztes bélyege ellen folytat szélmalomharcot.","shortLead":"Kicsinyes szőrszálhasogatásokkal, bírósági keresetekkel és szélsőséges forgatókönyvekkel igyekszik átírni demokrata...","id":"20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca6767d-715f-4cd9-affb-9125d212e99f","keywords":null,"link":"/360/20201118_Megrazo_politikai_harcokhoz_vezethetnek_Trump_trukkjei","timestamp":"2020. november. 18. 13:00","title":"Trump a demokráciát is megroppantaná, csak maradhasson a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor liberális múltjának emlegetésére nácizás, nácizásra gerinctelenezés volt a válasz. ","shortLead":"Orbán Viktor liberális múltjának emlegetésére nácizás, nácizásra gerinctelenezés volt a válasz. ","id":"20201119_kizartak_a_parlamenti_ulesbol_a_jobbikos_szilagyi_gyorgyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edfd23ac-b767-4d67-994a-2fe39f763c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39b5666-6a66-4bdc-be5d-424043d77e09","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_kizartak_a_parlamenti_ulesbol_a_jobbikos_szilagyi_gyorgyot","timestamp":"2020. november. 19. 09:48","title":"Összeszólalkozott a KDNP-s Nacsa Lőrinccel, kizárták a parlamenti ülésről a jobbikos Szilágyi Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól tart, hogy az azeri–örmény összecsapások tanulságai számukra is kedvezőtlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Eddig három győztese és egy vesztese van a karabahi harcoknak. A posztszovjet térségben több állam is akad, amely attól...","id":"20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89103950-a33b-472b-8b18-c51c0e698c03","keywords":null,"link":"/360/20201118_Tortenelmi_lecke_fiuknak","timestamp":"2020. november. 18. 16:00","title":"Az örmények nem az azeri túlerő, hanem az oroszok miatt vesztettek a karabahi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arra kéri az állami intézményeket és a plázákat a főpolgármester, hogy nyissák meg ingyenesen a parkolóikat. Szerinte az M0-s használatát is ingyenessé tehetné a kormány.","shortLead":"Arra kéri az állami intézményeket és a plázákat a főpolgármester, hogy nyissák meg ingyenesen a parkolóikat. Szerinte...","id":"20201119_ingyenes_parkolas_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c7ad20-f3e5-4128-b6c2-487d61419290","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_ingyenes_parkolas_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_kormany","timestamp":"2020. november. 19. 18:31","title":"Karácsony adott pár ötletet a parkolási káosz megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed93406f-ca7a-42ef-b158-87c832ca330a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzeti parkban motoroztak, és hiába próbálkoztak, nem sikerült kimagyarázniuk magukat. Pénzbírságra számíthatnak.","shortLead":"Nemzeti parkban motoroztak, és hiába próbálkoztak, nem sikerült kimagyarázniuk magukat. Pénzbírságra számíthatnak.","id":"20201118_borzsony_nemzeti_park_terepmotorosok_dinpi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed93406f-ca7a-42ef-b158-87c832ca330a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142010b7-784a-4654-8f27-3974a1ba999a","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_borzsony_nemzeti_park_terepmotorosok_dinpi","timestamp":"2020. november. 18. 13:35","title":"Terepmotorosokat fogtak a Börzsönyben, volt, aki menekült, más a természetvédelmi őrök ellen fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]