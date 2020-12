Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb könyvét.","shortLead":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb...","id":"20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0518f9d-82f7-44e3-b139-5d926cb9c7ac","keywords":null,"link":"/elet/20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","timestamp":"2020. december. 08. 10:36","title":"“Az ufók igenis léteznek, ott vannak a Marson az amerikaiakkal együtt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57409501-706a-43cc-847d-151f324d0f02","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201209_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57409501-706a-43cc-847d-151f324d0f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fc989a-06c1-44a7-a54f-6aeb9570c81b","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_Neppart","timestamp":"2020. december. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász ivóvízkészletét – számolt be az állítólagos tervről a Police Control Ukraine nevű hírportál.","shortLead":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász...","id":"20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901156d7-c526-4d90-ae5e-93dd43cd36e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","timestamp":"2020. december. 08. 16:04","title":"Meg akarták mérgezni Beregszász ivóvízkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Új feladatokat határozott meg a kormány Káel Csaba kormánybiztos számára, amiből az következik, hogy egyszerre két miniszternek kell megfelelnie.","shortLead":"Új feladatokat határozott meg a kormány Káel Csaba kormánybiztos számára, amiből az következik, hogy egyszerre két...","id":"20201208_Ket_fonoke_lesz_a_filmkormanybiztosnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611ab887-6beb-4723-87ad-4202c4223ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86538caa-1e9b-4580-aa31-15b0ed93cfd4","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Ket_fonoke_lesz_a_filmkormanybiztosnak","timestamp":"2020. december. 08. 11:55","title":"Két főnöke lesz a filmkormánybiztosnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","shortLead":"Egyszer már megpróbálták, akkor nem jártak sikerrel, de most más idők járnak.","id":"20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845672b2-2615-4fbb-b0fb-d097f1947b86","keywords":null,"link":"/zhvg/20201209_Ejszakai_vonatozassal_allitananak_konkurenciat_a_legi_kozlekedesnek","timestamp":"2020. december. 09. 15:08","title":"Éjszakai vonatozással állítanának konkurenciát a légi közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket is kap.","shortLead":" Joseph Deennek olyan jól megy a Fortnite, hogy az egyik nagyobb csapat le is igazolta őt. Fizetést és drága eszközöket...","id":"20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5added-c79e-4ff4-a39c-3d29b432ead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_team_33_esport_videojatek_fortnite_joseph_deen","timestamp":"2020. december. 08. 09:03","title":"10 millió forintos szerződést kapott egy 8 éves videojátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","shortLead":"A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.","id":"20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f40a285-5694-4457-b6b4-6d754e6db7dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Tallai_Andras_gyors_iranymutatast_igert_az_adostopot_nem_teljesito_onkormanyzatoknak","timestamp":"2020. december. 09. 14:02","title":"Tállai András „gyors iránymutatást” ígért az adóstopot nem teljesítő önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","shortLead":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","id":"20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a1c76a-1783-4f40-bfed-3a11bb0464fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","timestamp":"2020. december. 09. 11:35","title":"A kamara úgy tudja, harminckét egészségügyi dolgozó halt már bele a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]