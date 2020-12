Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","shortLead":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","id":"20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b0ea9e-3d40-4ce5-831e-9e215bb28b39","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","timestamp":"2020. december. 13. 19:34","title":"Verekedéshez vonultak ki a rendőrök, a járványügyi szabályok megsértése miatt is büntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733f76af-d668-40f7-bc79-c7788f268aaa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan elektromos autója ráncfelvarrást kapott. ","shortLead":"A Nissan elektromos autója ráncfelvarrást kapott. ","id":"20201215_felfrissitettek_a_nissan_villanyautojat_a_leafet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=733f76af-d668-40f7-bc79-c7788f268aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac291728-f73e-4efc-8370-d552c107d219","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_felfrissitettek_a_nissan_villanyautojat_a_leafet","timestamp":"2020. december. 15. 09:21","title":"Felfrissítették a Nissan népszerű villanyautóját, a Leafet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint a mai 16 évesek már fiatal felnőttek.","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint a mai 16 évesek már fiatal felnőttek.","id":"20201214_valasztoi_korhatar_16_ev_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb13cb2-8a10-4850-ae47-735353115362","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_valasztoi_korhatar_16_ev_jobbik","timestamp":"2020. december. 14. 17:30","title":"16 évre csökkentené a választói korhatárt a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pártot csinálhat Márki-Zay Péter, elhunyt a kémregények atyja, Szoboszlai elismerte, hogy eligazol. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Pártot csinálhat Márki-Zay Péter, elhunyt a kémregények atyja, Szoboszlai elismerte, hogy eligazol. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201214_Radar360_Rogan_a_vakcinaregisztraciorol_az_SZFEsek_a_tanevjukrol_nyilatkoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28c80fa-763c-4a54-8d49-81ed6b91f9cb","keywords":null,"link":"/360/20201214_Radar360_Rogan_a_vakcinaregisztraciorol_az_SZFEsek_a_tanevjukrol_nyilatkoztak","timestamp":"2020. december. 14. 08:00","title":"Radar360: Rogán megszólalt a vakcinaregisztrációról, az SZFE-sek a tanévükről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a9bd00-6f9b-4f20-b8f2-52007c6c85e6","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Noha Orbán Viktor miniszterelnök győztesként állítja be magát az uniós csörte után, Hegedűs Dániel politológus, a berlini German Marshall Fund munkatársa szerint ez nincs így. A vétó lengetésével ugyanis Orbán és Morawiecki épp azt a klímát teremtette meg, amelyet el akart kerülni. Hegedűs beszélt arról is, a Fidesznek valójában érdeke volna a néppárti tagság, mindkét fél nyerne az Orbán által felvetett lazább szövetséggel. A döntés lényegében a németek kezében van. Interjú.","shortLead":"Noha Orbán Viktor miniszterelnök győztesként állítja be magát az uniós csörte után, Hegedűs Dániel politológus...","id":"20201214_Hegedus_orban_eu_koltsegvetes_veto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a9bd00-6f9b-4f20-b8f2-52007c6c85e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1edd1cb-1f32-4891-9868-fdd718de3442","keywords":null,"link":"/360/20201214_Hegedus_orban_eu_koltsegvetes_veto","timestamp":"2020. december. 14. 11:00","title":"\"Leszámolhatunk Orbán Viktor tévedhetetlenségének mítoszával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcina beadása utáni 12 nappal később már kialakul bizonyos fokú védelem a virológusok szerint. A gyakoribb reakciók egyike a fejfájás és a hidegrázás.","shortLead":"A vakcina beadása utáni 12 nappal később már kialakul bizonyos fokú védelem a virológusok szerint. A gyakoribb reakciók...","id":"20201214_pecs_virologus_vakcina_mellekhatas_pfizer_biontech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0896a1e-3647-4624-a2a6-bb04f4317552","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_pecs_virologus_vakcina_mellekhatas_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 14. 09:33","title":"Pécsi virológusok megmutatták, milyen mellékhatásai lehetnek a Pfizer/BioNTech vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","shortLead":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","id":"20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75531a7d-2c68-4db3-9bc1-7f1453b75c15","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","timestamp":"2020. december. 14. 05:58","title":"Több mint háromszáz diák tűnt el egy fegyveres támadás során Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Több mint 20 milliárd forint hitel jelent meg a TV2 és műsorgyártója, az IKO céges papírjai között.

","shortLead":"Több mint 20 milliárd forint hitel jelent meg a TV2 és műsorgyártója, az IKO céges papírjai között.

","id":"20201215_tv2_iko_hitelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74aca7d4-240a-48da-9352-12276aa60859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa505fd-cd58-4da1-86dd-e7a17b5a6fa2","keywords":null,"link":"/360/20201215_tv2_iko_hitelek","timestamp":"2020. december. 15. 06:30","title":"Új óriáshitel a TV2-nél, és közben Mészáros Lőrinc is közelebb került a csatornához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]