[{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik a konkurenciánál.","shortLead":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik...","id":"20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496b239-8f74-4bb7-b6f2-a3b64b8be380","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","timestamp":"2020. december. 16. 06:55","title":"Orbán apjának cége akár 60–70 százalékkal árazza túl termékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16714e86-f84c-4643-b3e3-eaa9ed0e606a","c_author":"Várszegi Asztrik","category":"360","description":"A pannonhalmi emeritus főapát gondolatai a járvány és az élet körül. Karácsonyi esszé.","shortLead":"A pannonhalmi emeritus főapát gondolatai a járvány és az élet körül. Karácsonyi esszé.","id":"20201216_Varszegi_Asztrik_A_vegrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16714e86-f84c-4643-b3e3-eaa9ed0e606a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a5e624-1eb8-4447-adfa-0de19438ae12","keywords":null,"link":"/360/20201216_Varszegi_Asztrik_A_vegrendelet","timestamp":"2020. december. 16. 19:00","title":"Várszegi Asztrik: A végrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív esetszám 189-cel csökkent.","shortLead":"Az aktív esetszám 189-cel csökkent.","id":"20201217_157_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f35ab4-dfa2-4cc1-803a-18b557158361","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_157_ujabb_aldozata_van_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. december. 17. 09:13","title":"157 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Novák Katalin szerint szándékosan félreértették, amikor azt mondta, nem baj, ha a férfiak többet keresnek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Novák Katalin szerint szándékosan félreértették, amikor azt mondta, nem baj, ha a férfiak többet keresnek. A hvg360...","id":"20201216_Radar360_Orizetben_az_egyik_leggazdagabb_magyar_zuhan_a_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e516e07e-5e52-4e3d-97a8-e16b805eee1a","keywords":null,"link":"/360/20201216_Radar360_Orizetben_az_egyik_leggazdagabb_magyar_zuhan_a_gazdasag","timestamp":"2020. december. 16. 07:48","title":"Radar360: Őrizetben az egyik leggazdagabb magyar, zuhan a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0b7e65-4499-47b0-9053-d1cc8a00eb25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencedik szimfóniáját már siketen vezényelte, azóta a mesterséges intelligencia befejezte a tizediket is. Nem tudni pontosan, hogy december 16-án vagy 17-én, de az biztos, hogy 250 éve Bonnban született Ludwig van Beethoven, minden idők egyik legnagyobb zenei lángelméje.



","shortLead":"Kilencedik szimfóniáját már siketen vezényelte, azóta a mesterséges intelligencia befejezte a tizediket is. Nem tudni...","id":"20201216_Siketen_irta_meg_Europa_himnuszat__250_eve_szuletett_Beethoven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a0b7e65-4499-47b0-9053-d1cc8a00eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d86561-3923-487b-b888-e39c5ab973b3","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Siketen_irta_meg_Europa_himnuszat__250_eve_szuletett_Beethoven","timestamp":"2020. december. 16. 10:43","title":"Siketen írta meg Európa himnuszát – 250 éve született Beethoven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Haszan Róháni a demokrata Joe Biden érkezésének sem örül.","shortLead":"Haszan Róháni a demokrata Joe Biden érkezésének sem örül.","id":"20201216_irani_elnok_donald_trump_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344bca58-223f-434a-ac86-99c707ff8a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_irani_elnok_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. december. 16. 14:22","title":"Az iráni elnök szerint Trump egy terrorista, és jó, hogy elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","shortLead":"A Fővárosi Önkormányzat adja a teszteket, 5 ezer budapesti élhet a lehetőséggel. ","id":"20201216_fovaros_ingyenes_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b551bfb9-c50b-45d7-a398-dc865e72ac73","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_fovaros_ingyenes_teszt","timestamp":"2020. december. 16. 14:12","title":"Aki gyors, ingyen teszteltetheti magát karácsony előtt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új rekord birtokosa lehet.","shortLead":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új...","id":"20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98111cd7-d54d-47a5-9bd1-8a4aba2f6d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","timestamp":"2020. december. 16. 09:33","title":"8 éven át, egy sörösdobozzal készült a világ leghosszabb exponálási idejű fényképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]