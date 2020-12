Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 7 914 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztató oldal. ","shortLead":"Az elhunytak száma 7 914 főre emelkedett - közölte a kormányzati tájékoztató oldal. ","id":"20201219_Negyezer_uj_fertozott_189_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad30526-1725-449f-880a-c899ccbdc043","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Negyezer_uj_fertozott_189_halott","timestamp":"2020. december. 19. 10:38","title":"Négyezer új fertőzött, 189 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon sokan ültek már tűkön, hogy megjelenjen az évtized legjobban várt játéka, a Cyberpunk 2077. A fejlesztő CD Project RED végül december 10-én tette elérhetővé a programot, amit rengetegen meg is szereztek maguknak, ám sokakban csalódást keltett.","shortLead":"Nagyon sokan ültek már tűkön, hogy megjelenjen az évtized legjobban várt játéka, a Cyberpunk 2077. A fejlesztő CD...","id":"20201218_cyberpunk_2077_sony_playstation_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a444862c-d1c5-4c45-9cdf-e82dacba7652","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_cyberpunk_2077_sony_playstation_store","timestamp":"2020. december. 18. 12:13","title":"Levette a Sony a Cyberpunk 2077-et a PlayStation Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","shortLead":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","id":"20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab492931-7a3b-4acc-8608-8209b2bc0346","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","timestamp":"2020. december. 18. 17:59","title":"Svájcban megszavazta a parlament, hogy az azonos neműek is összeházasodhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","shortLead":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","id":"20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fdf360-fafb-4391-99a0-5515d5b19eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","timestamp":"2020. december. 18. 06:30","title":"NER-karácsony: 270 milliárd forintos közbeszerzésen futott be a Szijjártót jachtoztató Szíjj László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nincs elég eszközünk és kapacitásunk a megfelelő mennyiségű koronavírus-vakcina legyártására – mondta éves sajtóértekezletén Vlagyimir Putyin. Az orosz államfő arról is beszélt, hogy még nem tudja, indul-e a 2024-es elnökválasztáson, s hogy szerinte nincsenek jó és rossz vezetők, csak nemzeti érdekek. Majd a Nyugathoz képest „fehérnek és puhának” nevezte Oroszországot. \r

","shortLead":"Nincs elég eszközünk és kapacitásunk a megfelelő mennyiségű koronavírus-vakcina legyártására – mondta éves...","id":"20201217_Putyin_szerint_is_kesik_az_orosz_koronavirusvakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896b933e-fa64-4544-968e-cff27a32ef6a","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_Putyin_szerint_is_kesik_az_orosz_koronavirusvakcina","timestamp":"2020. december. 17. 16:31","title":"Putyin szerint is késik az orosz koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol talál hiteles információt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol...","id":"20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe535da-708e-4ff8-b9be-626ca112192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","timestamp":"2020. december. 18. 08:33","title":"Fontos értesítés bukkan fel az Instagramon, ebben biztosan megbízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de előnye egy nap alatt jelentősen csökkent a második helyezett honfitárssal, Charlie Dalinnal (Apivia) szemben.","shortLead":"Továbbra is a francia Yannick Bestaven (Maitre Coq) halad az élen a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen, de...","id":"20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a3d08dc-ff29-48b0-857c-04cb43d24579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8950aa-06a6-467e-95e7-6bd835b949f2","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_Vendee_Globe_Bestaven_az_elen_jelentosen_csokkent_Dalin_hatranya","timestamp":"2020. december. 19. 13:44","title":"Vendée Globe: Bestaven az élen, jelentősen csökkent Dalin hátránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","shortLead":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","id":"20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0cca58-0a37-4e8c-93e3-d670329b4a23","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","timestamp":"2020. december. 18. 05:51","title":"Kiszabadították az elrabolt nigériai iskolás fiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]