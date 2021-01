Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb negatív rekord született a tengerentúlon.","shortLead":"Újabb negatív rekord született a tengerentúlon.","id":"20210106_korhaz_jarvany_amerika_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d3a31-a478-40c5-b8d3-7988a13b5e3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_korhaz_jarvany_amerika_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 21:53","title":"Egy nap alatt 130 ezer amerikai került kórházba a Covid-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","shortLead":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","id":"20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef04756e-58a8-493e-b464-85feff9ee511","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","timestamp":"2021. január. 05. 11:28","title":"Akár 10-15 évet is kaphatnak a Ráday utcai kollégiumot felgyújtó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem adja fel innovációs erőfeszítéseit. Nemrég egy különleges összehajtható telefon szabadalma került nyilvánosságra.","shortLead":"Bár a különféle megszorító intézkedések komoly bajba sodorhatják a Huawei jövőbeli csúcstelefonjait, a vállalat nem...","id":"20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77376a70-3a9b-406f-bc9d-d67d281ecd99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_huawei_szabadalom_kagylohej_formaju_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. január. 05. 09:33","title":"Izgalmas összehajtható telefont szabadalmaztatott a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735a849d-b7e6-4b3c-8feb-8635f52d5047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a járvány miatt be kellett zárnia a nyilvánosság előtt a kapuit a Hortobágyi Madárkórháznak, most online bejárhatóvá tették az egész kórházat és az összes röpdét, így virtuálisan az eddiginél is több helyre be lehet lépni.","shortLead":"Bár a járvány miatt be kellett zárnia a nyilvánosság előtt a kapuit a Hortobágyi Madárkórháznak, most online...","id":"20210105_Barki_belephet_a_Hortobagyon_labadozo_vadmadarak_ropdeibe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735a849d-b7e6-4b3c-8feb-8635f52d5047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d91be-f0ac-4a8e-9527-a71bd3b93d7c","keywords":null,"link":"/elet/20210105_Barki_belephet_a_Hortobagyon_labadozo_vadmadarak_ropdeibe","timestamp":"2021. január. 05. 12:35","title":"Bárki beléphet a Hortobágyon lábadozó vadmadarak röpdéibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b1444f-168a-4912-aba4-9825cf994dd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere szerint a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen Magyarországon is küzdeni kell.","shortLead":"Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere szerint a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen Magyarországon is küzdeni...","id":"20210105_Black_Lives_Matter_Baranyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b1444f-168a-4912-aba4-9825cf994dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198df590-b37f-408e-bff7-3973352a2ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_Black_Lives_Matter_Baranyi","timestamp":"2021. január. 05. 16:41","title":"Megfenyegették a ferencvárosi Black Lives Matter-szobor alkotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","shortLead":"Az olasz gyártó komoly szabadidő-autós terveket vázolt fel.","id":"20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0660158f-b801-4264-ae14-48af85860d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9e3306-507c-4f71-aa25-d6a8da9e422e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_nem_egy_hanem_harom_suv_erkezik_a_ferraritol","timestamp":"2021. január. 05. 09:21","title":"Nem egy, hanem három SUV érkezik a Ferraritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae832f4-62ce-46f1-92ab-422186e188e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető, ha felkészülnek rá. ","shortLead":"Az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető, ha felkészülnek rá. ","id":"20210106_vakcina_mellekhatas_hetilap_szemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae832f4-62ce-46f1-92ab-422186e188e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671539f0-b7ff-44e1-bdda-4beecf76c957","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_vakcina_mellekhatas_hetilap_szemle","timestamp":"2021. január. 06. 13:59","title":"Keveseken jöhet ki a koronavírus elleni vakcina súlyos, de könnyen kezelhető mellékhatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján a mobilszolgáltatók szerdai közleménye szerint.","shortLead":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján...","id":"20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b39960-d2cf-47cd-9fda-55d1cf9a3d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","timestamp":"2021. január. 06. 18:03","title":"400 ezer SMS, 420 ezer hívás: így mobiloztak a magyarok szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]