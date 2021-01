1. Vissza nem térítendő csok támogatás (2015-től)

Nem újdonság, hiszen 2015 óta elérhető a csok támogatás, ráadásul az összegek sem változtak azóta. A vissza nem térítendő támogatás összege két dologtól függ: a meglévő vagy vállalt gyermekek számától, valamint attól, hogy használt vagy újépítésű ingatlant vásárol, használt lakást bővít, esetleg építkezik a család.

Sokak számára fontos újdonság ugyanakkor, hogy 2021-től a tetőtér-beépítéssel létrejövő többgenerációs családi ház is megfinanszírozható csok-ból. Ahogy a „normál” csok-ot is, a gyermeket nevelő egyedülállók, élettársak mellett a gyermeket nevelő és vállaló házaspárok is igénybe vehetik ezt a lehetőséget.

A csok támogatással megkapható összegek

Használt lakás vásárlására, bővítésére:

1 gyermeknél: 600 000 Ft

2 gyermeknél: 1 430 000 Ft

3 gyermeknél: 2 200 000 Ft

4 vagy több gyermeknél: 2 750 000 Ft

Újépítésű ingatlan vásárlására, építésre, tetőtér-beépítésre:

1 gyermeknél: 600 000 Ft

2 gyermeknél: 2 600 000 Ft

3 vagy több gyermeknél: 10 000 000 Ft

2. Falusi csok (2019-től)

A falusi csok a családi otthonteremtési kedvezmény egy speciális típusa, ami a tanyák, valamint bizonyos kistelepüléseken lakások és házak vásárlásához, felújításához és korszerűsítéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást. A falusi csok nagy előnye, hogy az „elnyerhető” összeg éppen annyi, mintha a család újépítésű ingatlant vásárolna „normál” csok felhasználásával, ám mivel itt a pénz vidéki, kistelepüléseken lévő használt ingatlanra költhető csak el, az lényegesen többet ér.

Fontos, hogy a falusi csok összegének fele fordítható csak az adott ingatlan megvásárlására, míg a fennmaradó részt korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell költeni. Akár meglévő ingatlan felújítására/korszerűsítésére is igényelhető, ám ebben az esetben 300 000 – 5 000 000 Ft a támogatási összeg.

A „normál” csok-hoz képest különbség, hogy lakhatatlan állapotú ingatlanra is igényelhető, ám az feltétel, hogy a korszerűsítést és/vagy bővítést követően a ház vagy lakás komfortos és lakható legyen. Bár kezdetben nehezen indult be a támogatás, ugyanis kevés bank látott benne fantáziát, ám mára igazi sikersztoriról beszélhetünk, hiszen múlt év végéig 16 ezer család falusi csok igénylését fogadták be a pénzintézetek.

A falusi csok összege vásárlás és egyidejűleg bővítés/korszerűsítés esetén:

1 gyermek: 600 ezer Ft

2 gyermek: 2,6 millió Ft

3 vagy több gyermek: 10 millió Ft

A falusi csok összege meglévő lakás bővítés/korszerűsítés esetén:

1 gyermek: 300 ezer Ft

2 gyermek: 1,3 millió Ft

3 vagy több gyermek 5 millió Ft

3. Csok-hitel (2016-tól)

A vissza nem térítendő csok támogatás mellé kedvezményes, végig fix 3% kamatú támogatott lakáshitel is igényelhető. A 2016-os induláskor a csok-hitelt még csak újépítésű ingatlan vásárlásra és építésre lehetett felvenni maximum 10 millió Ft értékben (3 gyermekkel). Egy 2018 őszi módosítást követően a kétgyermekesek is megkaphatják a 10 millió Ft hitelt, míg három gyermek megléte vagy vállalása esetén 15 millió Ft a kedvezményes kölcsön maximális összege. 2019-ben pedig még egy fontos lazítás történt: a használt lakást vásárlók számára is elérhető lett a szuperolcsó kölcsön, így most az ingatlan korától függetlenül két gyermekre 10 millió Ft, három gyermekre pedig 15 millió Ft vehető fel.

A csok-hitel esetében két dolognak kell megfelelni az igényléshez:

Teljesíteni kell a csok személyi feltételeit.

Hitelképesnek kell lennie az igénylőnek, hiszen itt tulajdonképpen lakáshitel felvételéről van szó, csak az állam a kamatok egy részét átvállalja.

4. Illetékmentesség csok-kal történő lakásvásárlásnál (2021-től)

A 2021-től megvásárolt lakások után nem szükséges megfizetni a visszterhes vagyonátruházási illetéket, amennyiben csok támogatást – családi otthonteremtési kedvezményt – is igényelt a család a lakás megszerzéséhez. Ez nem kis segítség, hiszen alapesetben az ingatlan értékének 4%-a az illeték mértéke, és bár lehet rá részletfizetést kérni, ez egy 50 millió Ft-os lakásnál bizony 2 millió Ft nettó megtakarítást jelent.

5. Visszaigényelhető az 5%-os lakásáfa, amennyiben csok-kal veszünk újépítésű ingatlant (2021-től)

Az újépítésű lakást vásárlók és a generálkivitelezővel építtetők visszakaphatják a kifizetett összeg 5%-os áfáját, amennyiben csok támogatást is igényelnek a vásárláshoz, építkezéshez. (2021-től az újépítésű lakások áfáját 27%-ról 5%-ra csökkentették.) Fontos, hogy meglévő és vállalt gyermek egyaránt elfogadható a támogatáshoz. Lényeges az is, hogy sem az ingatlan értékére, sem az áfa összegére vonatkozóan nincs felső korlát.

6. A 27%-os lakásáfa visszaigénylése saját építkezésnél (2021-től)

Kicsit kakukktojásról van szó, mindjárt el is mondjuk, miért. Ahhoz, hogy egy saját erőből – generálkivitelező nélkül – építkező személy visszaigényelhesse a 27%-os áfát, teljesítenie kell az alapvető csok feltételeket – Tb-jogviszony, büntetlen előélet, köztartozás-mentesség –, de gyermek nem szükséges az adó visszaigényléséhez. Vagyis gyermektelen egyedülállóként is jogosultak lehetünk az adó-visszaigénylésre! Fontos ugyanakkor, hogy a visszaigényelhető forgalmi adó összege maximum 5 millió forint lehet.