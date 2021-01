Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 47 ezren teszteltethetik le magukat a szűrésen, 127 helyen várják őket.","shortLead":"Összesen 47 ezren teszteltethetik le magukat a szűrésen, 127 helyen várják őket.","id":"20210112_szocialis_dolgozok_teszteles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988203ce-3e70-4e9a-9f04-b1561cc1f29d","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_szocialis_dolgozok_teszteles_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 11:35","title":"A hétvégén tesztelik a gyermekvédelemben és szociális alapszolgáltatásban dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","shortLead":"A szervezet szerint még jó sokáig fenn kell tartani az óvintézkedéseket.","id":"20210112_WHO_nyajimmunitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecbf1d9b-8779-4dcd-ab31-74d826c2db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488f03a-88a5-4bb9-8b68-6c9ece7710bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_WHO_nyajimmunitas","timestamp":"2021. január. 12. 18:33","title":"WHO: Idén még nem lesz nyájimmunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da15ac87-c56d-4858-b684-d6086b7d9bf2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 2008-as pénzügyi válság előrejelzésével is híressé vált Nouriel Roubini közgazdász úgy látja, hogy Amerika lett a nemzetközi instabilitás epicentruma, és a jelenlegi helyzetből sem az Egyesült Államok, sem a világ nem fog egykönnyen kikeveredni. ","shortLead":"A 2008-as pénzügyi válság előrejelzésével is híressé vált Nouriel Roubini közgazdász úgy látja, hogy Amerika lett...","id":"20210113_Nouriel_Roubini_Trump_miatt_a_vilagra_hosszu_rettenetes_es_gorongyos_ut_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da15ac87-c56d-4858-b684-d6086b7d9bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556d96da-1083-4d2a-b0f5-4792383afc8c","keywords":null,"link":"/360/20210113_Nouriel_Roubini_Trump_miatt_a_vilagra_hosszu_rettenetes_es_gorongyos_ut_var","timestamp":"2021. január. 13. 07:39","title":"Nouriel Roubini: Trump miatt a világra hosszú, rettenetes és göröngyös út vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama volt amerikai elnök a magyarokat sértette meg, jön a Moderna és Szoboszlai diadala. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama...","id":"20210112_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ffc27e-5952-4178-ad43-aa48f1d61c4b","keywords":null,"link":"/360/20210112_Radar360","timestamp":"2021. január. 12. 08:00","title":"Radar360: Amerika-szerte fegyveresek védik a parlamenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","shortLead":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","id":"20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a8b235-5f57-46a4-bc11-69ff9ca0667c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","timestamp":"2021. január. 13. 05:29","title":"Mindössze 50 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a kínai Sinovac vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Koreai Munkapárt kongresszusának zárónapján beszélt a katonai képességek fejlesztéséről.","shortLead":"A Koreai Munkapárt kongresszusának zárónapján beszélt a katonai képességek fejlesztéséről.","id":"20210113_Kim_Dzsong_Un_nuklearis_elrettentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400caf0d-d5db-413b-bcfa-25b9fc9e6d5f","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_Kim_Dzsong_Un_nuklearis_elrettentes","timestamp":"2021. január. 13. 06:35","title":"Kim Dzsong Un nagyobb nukleáris elrettentést sürgetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389dd9fc-379c-4387-862f-43f62e387fc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kihirdették 2020 legjobb oknyomozó cikkeit. A Direkt36 és a G7 egy-egy oknyomozó cikke nyert, a hvg.hu lélegeztetőgépekről szóló cikksorozata bekerült a legjobbak közé. ","shortLead":"Kihirdették 2020 legjobb oknyomozó cikkeit. A Direkt36 és a G7 egy-egy oknyomozó cikke nyert, a hvg.hu...","id":"20210111_soma_dij_transparency_orban_autoipar_rahimkulov_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=389dd9fc-379c-4387-862f-43f62e387fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6931328c-3c8b-4b8f-a789-cef5258e09be","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_soma_dij_transparency_orban_autoipar_rahimkulov_lelegeztetogep","timestamp":"2021. január. 11. 19:00","title":"Orbán és a német autóipar kapcsolata, valamint a Mészáros Lőrincnél is gazdagabb testvérpár ért Soma-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint a rendőrség megsértette a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint a rendőrség megsértette a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket.","id":"20210112_Konnygaz_2018as_rabszolgatorveny_elleni_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433c7f9e-e4cb-4803-a74e-9f35185effcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Konnygaz_2018as_rabszolgatorveny_elleni_tuntetes","timestamp":"2021. január. 12. 20:57","title":"Döntött a bíróság: indokolatlanul fújtak könnygázt a tömegre a 2018-as rabszolgatörvény elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]