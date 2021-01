Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f4e4184-cf47-4094-b5fb-fbe1e1c287b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Befejeződött a Fiat Chrysler és a PSA hosszú egyesülési folyamata, a Stellantis névre keresztelt új vállalat a világ negyedik legnagyobb autógyára. Az új részvényekkel már a jövő hét elején kereskedni lehet.","shortLead":"Befejeződött a Fiat Chrysler és a PSA hosszú egyesülési folyamata, a Stellantis névre keresztelt új vállalat a világ...","id":"20210116_Matol_Stellantis_ami_korabban_Fiat_Chrysler_es_Peugeot_Citroen_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f4e4184-cf47-4094-b5fb-fbe1e1c287b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e1a558-fd40-43b5-9adc-b557fedd9bc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Matol_Stellantis_ami_korabban_Fiat_Chrysler_es_Peugeot_Citroen_volt","timestamp":"2021. január. 16. 17:26","title":"Mától Stellantis, ami korábban Fiat Chrysler és Peugeot Citroen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valódi sztárparádé lesz január 20-án, igaz, Donald Trump nélkül. A himnuszt Lady Gaga adja majd elő.","shortLead":"Valódi sztárparádé lesz január 20-án, igaz, Donald Trump nélkül. A himnuszt Lady Gaga adja majd elő.","id":"20210115_Bruce_Springsteen_Foo_Fighters_Joe_Biden_beiktats","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c952297-ca76-4916-80f2-9cb8ce1ed2a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_Bruce_Springsteen_Foo_Fighters_Joe_Biden_beiktats","timestamp":"2021. január. 15. 21:21","title":"Bruce Springsteen és a Foo Fighters is fellép Joe Biden beiktatási ünnepségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210117_jofogas_adathalasz_uzenet_kinai_vakcina_meteorit_norvegia_david_attenborough_samsung_galaxy_s21","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67323c75-39a5-4952-b514-6e5c481955d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9398d8b-7d63-438d-996b-4093e9a4f655","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_jofogas_adathalasz_uzenet_kinai_vakcina_meteorit_norvegia_david_attenborough_samsung_galaxy_s21","timestamp":"2021. január. 17. 12:03","title":"Ez történt: Bankkártyával lopó csalókat leplezett le a Jófogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4139c177-440b-4088-8e1c-6ac25ab39a61","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A BL-győztes támadó legutóbbi klubja, a Derby County vezetőedzőjeként dolgozik tovább.



