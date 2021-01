Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen ellentmondásos frissítést is pedzegetnek: töltőport sem kerülne a telefonra.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen...","id":"20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3efd961-65ec-4a4c-bb05-3ddb369a46dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","timestamp":"2021. január. 21. 10:34","title":"Bármiféle csatlakozó nélkül érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szigorú rendelet lépett életbe az olasz városban.","shortLead":"Szigorú rendelet lépett életbe az olasz városban.","id":"20210119_dohanyzas_Milano","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b383e1-e618-4619-95af-fbae87c1dda3","keywords":null,"link":"/elet/20210119_dohanyzas_Milano","timestamp":"2021. január. 19. 16:53","title":"Betiltják a dohányzást a milánói köztereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf0d6e2-3fac-4680-b011-5f1545b87289","keywords":null,"link":"/360/20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","timestamp":"2021. január. 21. 07:59","title":"Radar360: Bident beiktatták, nekilátott rendet rakni Trump után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba – figyelmeztettek kutatók, akik szerint meg kell találni az egyensúlyt a világ élelmezése és a bolygó megmentése között.","shortLead":"Növeli a Föld felmelegedését előidéző károsanyag-kibocsátást, ha nagy földterületeket vonnak be a mezőgazdaságba –...","id":"20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2146c-2640-4f4e-be62-6304bb694ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0b7c56-0c09-41a0-9885-e7bf09a44ac9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_karosanyag_kibocsatas_globalis_felmelegedes_mezogazdasag","timestamp":"2021. január. 19. 15:03","title":"Fokozza a károsanyag-kibocsátást a mezőgazdasági célú földhasználat növelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ca55e-cfd0-44c4-98fb-01c719ae9b20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az épületrész bontása közben kerültek elő az állatok, átköltöztették őket.","shortLead":"Az épületrész bontása közben kerültek elő az állatok, átköltöztették őket.","id":"20210119_denever_edeleny_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ca55e-cfd0-44c4-98fb-01c719ae9b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f1b38-96c8-4063-b133-03ae34a2d566","keywords":null,"link":"/elet/20210119_denever_edeleny_korhaz","timestamp":"2021. január. 19. 16:27","title":"Több száz denevér került elő az edelényi kórház kazánházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A közös vakcinabeszerzés hasznosságát nem kérdőjelezik meg az Európai Parlament politikusai, de számos kérdésre nem kapnak választ a megkötött szerződések titkossága miatt.","shortLead":"A közös vakcinabeszerzés hasznosságát nem kérdőjelezik meg az Európai Parlament politikusai, de számos kérdésre nem...","id":"20210119_Megosztja_az_Europai_Parlamentet_az_oltashelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f89269-7b51-44df-aba4-9369a53fe95c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210119_Megosztja_az_Europai_Parlamentet_az_oltashelyzet","timestamp":"2021. január. 19. 12:15","title":"Az Európai Parlamentben sincs egyetértés a Covid-oltással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen, a magyar játékos szerint ez elég is. Hetvenkét sportolónak azonban 14 napot a szobájában kell töltenie.","shortLead":"Az ausztrál nyílt bajnokságra érkező teniszezők többsége naponta öt órára elhagyhatja a karantént, hogy eddzen...","id":"20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc80e3b-5c03-4467-a103-ba057cba926b","keywords":null,"link":"/sport/20210120_ausopen_melbourne_fucsovics_marton_tenisz_karanten","timestamp":"2021. január. 20. 13:39","title":"Fucsovicsot nem zökkenti ki a melbourne-i karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47e501d-f4ec-452e-8d82-62a00c390bc2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német biológusok feltérképezték az \"élő kövület\", vagyis az ausztráliai tüdőshal (Neoceratodus forsteri) teljes génkészletét, az állatvilág legnagyobb ismert genomját.","shortLead":"Német biológusok feltérképezték az \"élő kövület\", vagyis az ausztráliai tüdőshal (Neoceratodus forsteri) teljes...","id":"20210120_ausztral_tudoshal_genom_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d47e501d-f4ec-452e-8d82-62a00c390bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ec3c57-a2b0-4701-9ec0-73e24b7b0362","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_ausztral_tudoshal_genom_kutatas","timestamp":"2021. január. 20. 18:03","title":"Feltérképezték az állatvilág legnagyobb ismert genomját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]