Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine korábbi NASA-főnök és republikánus szavazó olyannyira nem kívánt együtt dolgozni az új elnökkel és csapatával, hogy még a beiktatásuk előtt lemondott.","shortLead":"Jim Bridenstine korábbi NASA-főnök és republikánus szavazó olyannyira nem kívánt együtt dolgozni az új elnökkel és...","id":"20210122_donald_trump_nasa_joe_biden_jim_bridenstine_marsjaro_perseverance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2924cf-6bcb-4a34-bb66-431f3e5eef11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_donald_trump_nasa_joe_biden_jim_bridenstine_marsjaro_perseverance","timestamp":"2021. január. 22. 18:03","title":"Valódi szakember váltotta a NASA klímaszkeptikus vezetőjét, akit még Trump nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ideiglenes engedélyt kapott az orosz vakcina, lelepleződött Putyin palotája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf0d6e2-3fac-4680-b011-5f1545b87289","keywords":null,"link":"/360/20210121_Radar360_Bident_beiktattak_nekilatott_rendet_rakni_Trump_utan","timestamp":"2021. január. 21. 07:59","title":"Radar360: Bident beiktatták, nekilátott rendet rakni Trump után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","shortLead":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","id":"20210121_karacsony_biodom_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa0583-aeb4-44d7-aa33-351fef8bccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_karacsony_biodom_nyomozas","timestamp":"2021. január. 21. 05:54","title":"Karácsony: Már nyomoz a rendőrség a városligeti Biodóm ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több újdonsággal is bővítette a Google Térképet, hogy könnyebb legyen a közlekedők – elsősorban a gyalogosok – dolga. Az újdonságot viszont egyelőre csak a világ négy városában vezették be, és ott sem mindenhol egyformán.","shortLead":"A Google több újdonsággal is bővítette a Google Térképet, hogy könnyebb legyen a közlekedők – elsősorban a gyalogosok –...","id":"20210121_google_terkep_frissites_gyalogosok_informacio_utcakep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97661091-c631-4189-a5ab-0780b46d0437","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_google_terkep_frissites_gyalogosok_informacio_utcakep","timestamp":"2021. január. 21. 11:03","title":"Nagy segítséget kapnak a közlekedők a Google Térképtől, de csak a világ négy pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d86cc7-4749-479d-a729-0b79aaa946d3","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Tavalyi gyarapodása alapján akár az év vállalkozója címet is megkaphatná Rogán Cecília, aki propagandaminiszter férjétől elválva, a világválság közepén is képes volt növelni (köz)pénzgyűjtő lendületét.","shortLead":"Tavalyi gyarapodása alapján akár az év vállalkozója címet is megkaphatná Rogán Cecília, aki propagandaminiszter...","id":"202103__rogan_cecilia__valas_utan_is_sikeres__nerasszonysag__jobban_teljesit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59d86cc7-4749-479d-a729-0b79aaa946d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e574b0f-8cd2-42b5-99df-76e8aea0331e","keywords":null,"link":"/360/202103__rogan_cecilia__valas_utan_is_sikeres__nerasszonysag__jobban_teljesit","timestamp":"2021. január. 21. 06:30","title":"Évi 61 százalékos profitrátával Rogán Cecília könnyen viccel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f08469-cce8-418e-adf5-72add1161651","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szarvas József lesz a jövőre induló színészosztály vezetője – közölte az Színház- és Filmművészeti Egyetem új kuratóriuma a héten. A Jászai Mari-díjas színművész szerint kinevezésének nem kellene sajtóhírnek lennie, és nem is érdekli, mit szólnak hozzá az emberek. Megérti az egyetemüket féltő diákokat, de azt mondja: döntse el a gyakorlat, hogy jó tanár lesz-e. ","shortLead":"Szarvas József lesz a jövőre induló színészosztály vezetője – közölte az Színház- és Filmművészeti Egyetem új...","id":"20210122_Elesben_Szarvas_Jozseffel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f08469-cce8-418e-adf5-72add1161651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093ea55e-9186-47b1-82e3-560a6d4a6b61","keywords":null,"link":"/360/20210122_Elesben_Szarvas_Jozseffel","timestamp":"2021. január. 22. 15:00","title":"Élesben Szarvas Józseffel: Az egy bulvár ügy, hogy tanár leszek az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6f3700-445a-43fa-a723-da310cbe825f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Loon projekt első igazi küldetése 2020 nyarán indult el Kenyában, ott 50 ezer négyzetkilométeren biztosított internetkapcsolatot a Google 35 repülő ballon segítségével. Most kiderült, a modell üzletileg nem fenntartható.","shortLead":"A Loon projekt első igazi küldetése 2020 nyarán indult el Kenyában, ott 50 ezer négyzetkilométeren biztosított...","id":"20210122_alphabet_x_labor_project_loon_ingyen_internet_google","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b6f3700-445a-43fa-a723-da310cbe825f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d50670-cc73-41f6-8fbb-b9db50940c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_alphabet_x_labor_project_loon_ingyen_internet_google","timestamp":"2021. január. 22. 08:33","title":"Vége az ingyen internetnek: leállítja a Google a Loon projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Két autó karambolozott Kópházánál.\r

","shortLead":"Két autó karambolozott Kópházánál.\r

","id":"20210122_Halalos_baleset_tortent_a_84es_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3654a1a5-67c1-4587-a3b8-b12f5ebb3bfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_Halalos_baleset_tortent_a_84es_uton","timestamp":"2021. január. 22. 06:16","title":"Halálos baleset történt a 84-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]