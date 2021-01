Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen ellentmondásos frissítést is pedzegetnek: töltőport sem kerülne a telefonra.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen...","id":"20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3efd961-65ec-4a4c-bb05-3ddb369a46dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","timestamp":"2021. január. 21. 10:34","title":"Bármiféle csatlakozó nélkül érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77704f6-94db-4d7c-9a19-5e9ca5e2926e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább eszkalálódik az Őr utcai társasház helyzete: miközben a szomszédban építkezés zajlik, több lakónak is szinte lakhatatlanná vált a lakása. Az építtető független szakértői véleményre hivatkozva azt mondja: a ház állapota már az építkezés előtt is rossz volt.","shortLead":"Tovább eszkalálódik az Őr utcai társasház helyzete: miközben a szomszédban építkezés zajlik, több lakónak is szinte...","id":"20210120_or_utca_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e77704f6-94db-4d7c-9a19-5e9ca5e2926e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5915a7-7fff-4e79-8dc5-022c24ce32ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210120_or_utca_ingatlan","timestamp":"2021. január. 20. 14:00","title":"Veszélyessé váltak egy józsefvárosi ház lakásai: a lakók szerint egy építkezés, az építtető szerint a ház alapállapota miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","shortLead":"Nem tétlenkedett a beiktatása után.","id":"20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a6a091c-1f9f-4d1d-9714-dec076756bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e799bd-4007-4df7-af69-73e4adb4a212","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_joe_biden_bevandorlas_klimaegyezmeny_koronavirus","timestamp":"2021. január. 21. 05:35","title":"Biden azonnal munkához látott, már a klímaegyezmény, a bevándorlás és a koronavírus miatt is intézkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és biztonságosak, ezért nyugati vakcinákat kell használni.","shortLead":"Duda Ernő szerint a nyugati engedélyezési eljárás átlátható, az engedélyezett oltóanyagok pedig hatásosak és...","id":"20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4c6a01-7cbb-4b94-a47b-787a38761424","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_duda_erno_virologus_sinopharm_sinovac","timestamp":"2021. január. 20. 11:59","title":"Virológus a kínai vakcináról: A hátamon feláll a szőr attól, hogy egész koronavírussal oltsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is a fogyasztóbarát személyi hitel. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy a gyakorlatban jobbnak bizonyulnak-e ezek a hitelek, minősítéssel nem rendelkező társaiknál? ","shortLead":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is...","id":"20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4ce40f-8375-445e-8624-f533d3c7d127","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","timestamp":"2021. január. 21. 07:20","title":"Tényleg jobbak a fogyasztóbarát személyi kölcsönök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2473cc30-5e2d-43c2-a085-f1db39d76a3f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Még a leginkább optimisták és Biden-rajongók sem gondolják azt, hogy az idő kerekét vissza lehet forgatni, és minden olyan lesz az EU és az USA kapcsolatrendszerében, mind Donald Trump hivatalba lépése előtt volt. Az elmúlt években a világban bekövetkezett változásokra reagált az európai politika is, ennyi idő elég volt arra, hogy olyan prioritásokat tűzzön ki maga elé, ami az USA-tól való függés mértékét csökkenti. És valljuk be, ez nem is olyan nagy probléma.","shortLead":"Még a leginkább optimisták és Biden-rajongók sem gondolják azt, hogy az idő kerekét vissza lehet forgatni, és minden...","id":"20210121_eu_usa_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2473cc30-5e2d-43c2-a085-f1db39d76a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fa9c96-a2ec-4302-ba83-6991384f78a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_eu_usa_biden","timestamp":"2021. január. 21. 06:45","title":"Nagy reményeket fűz az EU Bidenhez, de semmi sem lesz már a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy dönt, hogy megadja a vészhelyzeti használati engedélyt az orosz vakcina magyarországi használatára.","shortLead":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság...","id":"20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4083fb46-526b-4cd5-b059-59b66f87772f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 20. 18:02","title":"A külügyminisztérium és az NNK már az orosz vakcina vásárlásáról szóló szerződést vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f97e73-289a-4e6d-a4da-037943b1aa9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kigyulladt egy épület csütörtökön a világ legnagyobb vakcinagyártó intézetében Indiában. Ott gyártják az országnak és a térségnek szánt koronavírus elleni oltások nagy részét. Nagy-Britanniában eközben áradás fenyegeti az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját gyártó üzemet.","shortLead":"Kigyulladt egy épület csütörtökön a világ legnagyobb vakcinagyártó intézetében Indiában. Ott gyártják az országnak és...","id":"20210121_koronavirus_tuz_langok_india_vakcinagyarto_intezet_pune","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f97e73-289a-4e6d-a4da-037943b1aa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c3153-90a1-4321-84d9-1dc4c38ceb75","keywords":null,"link":"/vilag/20210121_koronavirus_tuz_langok_india_vakcinagyarto_intezet_pune","timestamp":"2021. január. 21. 14:53","title":"Indiában tűz, a briteknél víz fenyegeti a vakcinagyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]