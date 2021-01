Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Amerikába repülővel beutazókra karantén vár. Merkel óvatosságra int. Nincsenek gócpontok, javul a helyzet a hazai idősotthonokban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Amerikába repülővel beutazókra karantén vár. Merkel óvatosságra int. Nincsenek gócpontok, javul a helyzet a hazai...","id":"20210122_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6695ba-af46-4bda-8840-2d140cc297d2","keywords":null,"link":"/360/20210122_Radar360","timestamp":"2021. január. 22. 08:00","title":"Radar360: Biden rendeleteket hozott a járvány megfékezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem döntötte még el a kormány, milyen mentességet ad majd az oltásigazolvány, de elképzelhető, hogy aki már védett a vírus ellen, este 8 után is az utcán lehet.","shortLead":"Nem döntötte még el a kormány, milyen mentességet ad majd az oltásigazolvány, de elképzelhető, hogy aki már védett...","id":"20210121_oltasigazolvany_koronavirus_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9682303a-4daf-444a-aef7-a0fbe3119856","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_oltasigazolvany_koronavirus_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 21. 13:35","title":"Heteken belül jön az oltásigazolvány, lazításról egyelőre nem lehet szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A veszélyeztetett oroszlánfóka így háborítatlanul juthat el az óceánhoz élelemért. ","shortLead":"A veszélyeztetett oroszlánfóka így háborítatlanul juthat el az óceánhoz élelemért. ","id":"20210121_UjZelandon_egy_honapra_lezartak_egy_egesz_utcat_hogy_egy_mamafoka_szabadon_jarhassonkelhessen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80bd3d5b-b1be-431b-a673-a488076fa761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caac2fdf-a421-49fc-a37d-eb65070ac448","keywords":null,"link":"/zhvg/20210121_UjZelandon_egy_honapra_lezartak_egy_egesz_utcat_hogy_egy_mamafoka_szabadon_jarhassonkelhessen","timestamp":"2021. január. 21. 14:27","title":"Mamafóka kedvéért zártak le hetekre egy egész utcát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen ellentmondásos frissítést is pedzegetnek: töltőport sem kerülne a telefonra.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen...","id":"20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3efd961-65ec-4a4c-bb05-3ddb369a46dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","timestamp":"2021. január. 21. 10:34","title":"Bármiféle csatlakozó nélkül érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3045cfa-3d4b-468f-9ba2-1d988246145b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó és egy busz ütközött össze a 3-as úton. A sérültek mind a buszon utaztak.","shortLead":"Egy autó és egy busz ütközött össze a 3-as úton. A sérültek mind a buszon utaztak.","id":"20210121_buszbaleset_godollo_3as_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3045cfa-3d4b-468f-9ba2-1d988246145b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a538d052-82b7-4910-a0df-c8cc30ec39f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_buszbaleset_godollo_3as_ut","timestamp":"2021. január. 21. 07:50","title":"Egy halott, 17 sérült egy buszbalesetben Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már kiadta a Chrome böngésző 88-as verzióját, ami több apró, de fontos frissítést tartalmaz.","shortLead":"A Google már kiadta a Chrome böngésző 88-as verzióját, ami több apró, de fontos frissítést tartalmaz.","id":"20210120_google_chrome_88_bongeszo_jelszavak_kezelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c49a8cc-18ef-4276-8b13-8084b6392086","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_google_chrome_88_bongeszo_jelszavak_kezelese","timestamp":"2021. január. 20. 19:03","title":"Most érdemes frissíteni a Google Chrome-ot, könnyebb lett a jelszavak kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília hamarosan „információcsomagot” és oktatófilmet is küld a magyar háziorvosoknak a 89 éven felüliek beoltásáról.","shortLead":"Müller Cecília hamarosan „információcsomagot” és oktatófilmet is küld a magyar háziorvosoknak a 89 éven felüliek...","id":"20210121_Koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5445aa76-e592-42f6-943c-6ba78c4c2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40679727-e55d-4c50-9ce1-650c1e1e3bec","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 21. 14:37","title":"Müller Cecília: Fontos lépést tettek a magyar vakcina fejlesztése felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166e9d5d-4910-440c-a9cb-4b6667be272c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk információi szerint Várnai László egy hajléktalanokat segítő menhelyen dolgozta le a büntetését.","shortLead":"A Blikk információi szerint Várnai László egy hajléktalanokat segítő menhelyen dolgozta le a büntetését.","id":"20210121_Kozmunka_Zuglo_onkormanyzati_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=166e9d5d-4910-440c-a9cb-4b6667be272c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9400615-61c2-4e3f-bca4-ad5e9f332076","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Kozmunka_Zuglo_onkormanyzati_kepviselo","timestamp":"2021. január. 21. 12:36","title":"Közmunkára ítéltek egy zuglói önkormányzati képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]