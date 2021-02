Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig nincs idő az olasz államfő szerint, aki szerdán fogadja Mario Draghit, és állítólag felkéri a kormányalakításra. ","shortLead":"Eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések, egy előrehozott választásra pedig...","id":"20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dc5f2a-bc45-4629-99da-47f1f8f30822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb6ae8-1ebe-46dd-bc65-12f604bebdc0","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_olaszorszag_kormanyalakitas_mario_draghi","timestamp":"2021. február. 03. 11:02","title":"Mario Draghi lehet Olaszország következő miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1012 minta 94 százalékán jól jelezték a kutyák a koronavírus-fertőzést.","shortLead":"1012 minta 94 százalékán jól jelezték a kutyák a koronavírus-fertőzést.","id":"20210203_A_koronavirust_kiszagolo_kutyakat_kepeztek_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09399276-3430-410c-ae15-43af5bc21483","keywords":null,"link":"/elet/20210203_A_koronavirust_kiszagolo_kutyakat_kepeztek_Nemetorszagban","timestamp":"2021. február. 03. 21:40","title":"A koronavírust kiszagoló kutyákat képeztek Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1661e428-1c23-4fa0-899a-19ee16e6bd8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges autó olyan, mint ha lebegne. ","shortLead":"A különleges autó olyan, mint ha lebegne. ","id":"20210203_Cyberpunk_RollsRoyceot_csinaltatott_maganak_Justin_Bieber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1661e428-1c23-4fa0-899a-19ee16e6bd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58737097-5b00-4ebb-97f8-a69c0c274667","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Cyberpunk_RollsRoyceot_csinaltatott_maganak_Justin_Bieber","timestamp":"2021. február. 03. 15:16","title":"Cyberpunk Rolls-Royce-t csináltatott magának Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez lehet a non plus ultra Golf. ","shortLead":"Ez lehet a non plus ultra Golf. ","id":"20210203_van_feljebb_333_loerovel_erkezhet_a_vw_golf_r_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79654f6-cfc2-44eb-afae-7abbd813f696","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_van_feljebb_333_loerovel_erkezhet_a_vw_golf_r_plus","timestamp":"2021. február. 03. 12:15","title":"Van feljebb: 333 lóerővel érkezhet a VW Golf R Plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy család autójába rohant bele egy másik autós az adonyi kihajtónál. Egy gyermek a helyszínen elhunyt.","shortLead":"Egy család autójába rohant bele egy másik autós az adonyi kihajtónál. Egy gyermek a helyszínen elhunyt.","id":"20210203_kislany_m6_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4415515-880a-4394-869f-0f38d541d4a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_kislany_m6_halalos_baleset","timestamp":"2021. február. 03. 07:20","title":"Egy gyermek halt meg az M6-oson történt esti balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól haladnak a Neuralink nevű agy-számítógép interfész munkálatai, legalábbis erre utal az a beszámoló, amelyet maga Elon Musk osztott megy online beszélgetésen.","shortLead":"Jól haladnak a Neuralink nevű agy-számítógép interfész munkálatai, legalábbis erre utal az a beszámoló, amelyet maga...","id":"20210202_elon_musk_neuralink_majom_agy_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5cad31-1ddd-4eeb-8c7a-76cf3e53c4e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_elon_musk_neuralink_majom_agy_videojatek","timestamp":"2021. február. 02. 19:54","title":"Elon Musk azt állítja, hogy egy majom agyába mikrochipet rakott, amely így a gondolataival irányíthat egy videojátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e28f548-cac4-4e5c-aa01-bc0ee593ea3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A világ egyik legsikeresebb vállalata új központot terveztetett. Sokan találgatják, mire hasonlít leginkább.","shortLead":"A világ egyik legsikeresebb vállalata új központot terveztetett. Sokan találgatják, mire hasonlít leginkább.","id":"20210203_amazon_epulet_tervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e28f548-cac4-4e5c-aa01-bc0ee593ea3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b90d2ad-114d-4ee0-890d-a3485469f161","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210203_amazon_epulet_tervek","timestamp":"2021. február. 03. 13:19","title":"Merész asszociációkat kelt az Amazon új épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött Magyarország „valamennyi fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézménye részére” Takács Péter országos kórházfőigazgató-helyettes. A dokumentum szerint egy hétvége alatt akár 1 024 800 embert is be lehetne oltani.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta azt a levelet Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, amelyet az oltópontok kialakításáról küldött...","id":"20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572eb069-2e5d-4e72-901d-3ae0aeb7bca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_kunetz_zsombor_oltasi_terv_korhaz_rendelointezet_koronavirus_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 04. 11:07","title":"Ambiciózus oltási terv rajzolódik ki egy, a kórházigazgatóknak küldött levélből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]