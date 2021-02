Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók először.\r

\r

\r

","shortLead":"Szász Veronika, azaz Veni legújabb, Unfold Live című lemezéhez készített két klipet is, ezek a hvg.hu-n láthatók...","id":"20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59b65feb-b234-4743-a3c2-89ae984883e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06114444-d7a9-4185-a748-8ac36cd3113c","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_Nagyon_inspiralt_a_sajat_rekedtsegem__dupla_klippremier_Venitol","timestamp":"2021. február. 15. 15:00","title":"“Nagyon inspirált a saját rekedtségem” – dupla klippremier Venitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte el. Az év végi szerződésállomány viszont magasabb volt, mint egy évvel korábban. 2020 egészében az építőipari termelés 9 százalékkal esett vissza.

","shortLead":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte...","id":"20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddd52da-7225-4815-8295-24b16af98dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","timestamp":"2021. február. 15. 09:30","title":"Az építőipar pocsék évet zárt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bf04f4-4b18-42d9-9f6e-1704665a50ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy év múlva már csak elektromos Jaguarokat dobnak piacra. ","shortLead":"Négy év múlva már csak elektromos Jaguarokat dobnak piacra. ","id":"20210215_A_Jaguar_villanyauto_marka_lesz_negy_even_belul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48bf04f4-4b18-42d9-9f6e-1704665a50ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c737774f-b695-435f-b47a-6314b4c35b43","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_A_Jaguar_villanyauto_marka_lesz_negy_even_belul","timestamp":"2021. február. 15. 14:33","title":"Villanyautó-márkaként folytatja a Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Leon legerősebb változata kombi kivitelben vezethető haza.","shortLead":"A Leon legerősebb változata kombi kivitelben vezethető haza.","id":"20210215_magyarorszagon_a_310_loeros_cupra_leon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db01afc-b2fb-42a0-8e96-3f2164d9b17f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_magyarorszagon_a_310_loeros_cupra_leon","timestamp":"2021. február. 15. 06:41","title":"Magyarországon a 310 lóerős új Cupra Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20210215_nagy_britannia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987daf18-79b5-4f9f-bd97-1f4ddfef8907","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_nagy_britannia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 15. 21:18","title":"Öthavi mélypontra esett vissza az új fertőzöttek száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állásinterjún sem lehet rákérdezni, hogy a jelentkező be van oltva vagy sem.","shortLead":"Az állásinterjún sem lehet rákérdezni, hogy a jelentkező be van oltva vagy sem.","id":"20210215_A_munkaltato_nem_teheti_kotelezove_a_koronavirus_elleni_vedooltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b680755-5fd9-4034-b27d-61ff1801d2c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_A_munkaltato_nem_teheti_kotelezove_a_koronavirus_elleni_vedooltast","timestamp":"2021. február. 15. 16:35","title":"A munkáltató nem teheti kötelezővé a koronavírus elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21d0143-3212-4829-b5c9-38f1b4961b18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökséghez fordultak. Csak annyit kérnek, amennyit tavalyelőtt adóként befizettek.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökséghez fordultak. Csak annyit kérnek, amennyit tavalyelőtt adóként befizettek.","id":"20210215_turizmus_vendeglatas_fesztival_rendezveny_koronavirus_tamogatas_afacsokkentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e21d0143-3212-4829-b5c9-38f1b4961b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e527d74f-7564-4e3b-81c9-7c5c3899a704","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_turizmus_vendeglatas_fesztival_rendezveny_koronavirus_tamogatas_afacsokkentes","timestamp":"2021. február. 15. 13:32","title":"Támogatást és kulturális áfát kérnek a fesztivál- és rendezvényszervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szöuli hírszerzés arról nem adott tájékoztatást, hogy a diktatórikus állam által pénzelt kiberbűnözői csoport pontosan mikor csapott le. Azt sem tudni, sikerrel jártak-e.","shortLead":"A szöuli hírszerzés arról nem adott tájékoztatást, hogy a diktatórikus állam által pénzelt kiberbűnözői csoport...","id":"20210216_eszak_korea_hacker_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1679bf7-003c-41b7-95ca-f58025ec476c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_eszak_korea_hacker_pfizer_biontech_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. február. 16. 15:03","title":"Észak-koreai hackerek megpróbálták ellopni a Pfizer-vakcina receptjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]