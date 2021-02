Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan várják, hogy megjelenjen az Apple kiterjesztett valóságot használó eszköze, amely az iPhone-nál is nagyobb dobás lehet. Egy grafikus szabadjára engedte a gondolatait, és megpróbálta elképzelni, milyen lehet majd az érkező termék.","shortLead":"Sokan várják, hogy megjelenjen az Apple kiterjesztett valóságot használó eszköze, amely az iPhone-nál is nagyobb dobás...","id":"20210216_apple_ar_szemuveg_koncepciokepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1b55b6-2b41-4c2b-9c48-3ed2c7806d4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_ar_szemuveg_koncepciokepek","timestamp":"2021. február. 16. 20:22","title":"Viselné, ha ilyen lenne? Látványos koncepcióképeken az Apple AR-szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109c202f-34f6-4436-89f9-3ae26bcaeea8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a brit gyártó első plugin hibrid hajtásláncú szupersportkocsija, melynek váltója nem rendelkezik hátrameneti fokozattal.","shortLead":"Megérkezett a brit gyártó első plugin hibrid hajtásláncú szupersportkocsija, melynek váltója nem rendelkezik...","id":"20210217_itt_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_a_680_loeros_artura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109c202f-34f6-4436-89f9-3ae26bcaeea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c18961-5cee-41dc-99e7-e4871ff0aac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_itt_az_elso_zold_rendszamos_mclaren_a_680_loeros_artura","timestamp":"2021. február. 17. 07:59","title":"Itt az első zöld rendszámos McLaren, a 680 lóerős Artura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0992b05c-8f5e-4a01-a8e8-7694c019c780","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazai pályán kaptak ki nagyon Lionel Messiék. A francia világbajnok mesterhármast szerzett.","shortLead":"Hazai pályán kaptak ki nagyon Lionel Messiék. A francia világbajnok mesterhármast szerzett.","id":"20210216_kylian_mbappe_paris_saint_germain_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0992b05c-8f5e-4a01-a8e8-7694c019c780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5d056f-5493-4c3b-9d6e-9dc0d75937e8","keywords":null,"link":"/sport/20210216_kylian_mbappe_paris_saint_germain_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2021. február. 16. 23:02","title":"Mbappéék átgázoltak a Barcelonán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát. Akkor is, ha ehhez egy csapatot kell összefogni.","shortLead":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát...","id":"20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d364ea9-16d7-42b9-8e47-1ea20bf95902","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","timestamp":"2021. február. 17. 12:03","title":"Itt a Microsoft Viva, home office-hoz lett kitalálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint reális annak az esélye, hogy a legsúlyosabb kényszerintézkedés hiányában a vádlott újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el.","shortLead":"A bíróság szerint reális annak az esélye, hogy a legsúlyosabb kényszerintézkedés hiányában a vádlott újabb...","id":"20210216_m_richard_letartoztatas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ef7f38-9b8d-4177-8f8c-c49de5c71aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6901073a-4d92-4cc2-9754-713dbd36682e","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_m_richard_letartoztatas_dozsa_gyorgy_uti_baleset","timestamp":"2021. február. 16. 19:55","title":"Letartóztatásban marad M. Richárd a bűnismétlés veszélye miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Küzdelmes időket élnek át az éttermek, és akkor sem lesznek könnyebb helyzetben, ha újra kinyithatnak. Pénzből és alkalmazottakból is kevesebb van, mint a járvány előtt, miközben új, kreatív módszerek kellenek a talpon maradáshoz, és az is biztos: a kalandorok máshová viszik a pénzüket. Éttermi vezetőket kérdeztünk arról, hogyan tervezik az újraindulást.","shortLead":"Küzdelmes időket élnek át az éttermek, és akkor sem lesznek könnyebb helyzetben, ha újra kinyithatnak. Pénzből és...","id":"20210216_Igy_valtozik_a_vendeglatas_a_koronavirus_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa76296-e239-4967-a3d4-0c26eecb366f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_Igy_valtozik_a_vendeglatas_a_koronavirus_utan","timestamp":"2021. február. 16. 13:10","title":"\"Nem kell feltétlenül bélszín, jó lesz a szűzérme is\" - így változtatnak az éttermek a koronavírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lista egy oldalon található, ott azt írják, Várhelyi \"nyíltan beavatkozik Ukrajna belügyeibe, és támogatja Kárpátalján a szeparatizmust\".","shortLead":"A lista egy oldalon található, ott azt írják, Várhelyi \"nyíltan beavatkozik Ukrajna belügyeibe, és támogatja...","id":"20210216_varhelyi_oliver_lista_ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57487d7e-9487-42f0-89d0-457e5f75df57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade5b633-d595-4afd-a735-2fa909627e2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_varhelyi_oliver_lista_ukrajna","timestamp":"2021. február. 16. 20:40","title":"Várhelyi Olivér is felkerült az ukrán nacionalisták listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","shortLead":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","id":"20210217_luxusauto_Vettel_elado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bac5da8-c7cb-4495-a3f8-9368fae87850","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_luxusauto_Vettel_elado","timestamp":"2021. február. 17. 17:35","title":"Egyszerre nyolc, ritka sportkocsitól szabadulna meg Sebastian Vettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]