Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"72 éves korában érte a halál.","shortLead":"72 éves korában érte a halál.","id":"20210227_Meghalt_Bencze_Izabella_a_COF_egyik_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e9a057-8043-4fa9-a1ec-dbb4aef309ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Meghalt_Bencze_Izabella_a_COF_egyik_alapitoja","timestamp":"2021. február. 27. 16:00","title":"Meghalt Bencze Izabella, a CÖF egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c677d114-a6b5-4b18-814b-9aafcce1b98c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több tucat jármű ütközött össze a jeges Yellowstone-hídon.","shortLead":"Több tucat jármű ütközött össze a jeges Yellowstone-hídon.","id":"20210228_tomegbaleset_montana_yellowstone_hid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c677d114-a6b5-4b18-814b-9aafcce1b98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcbcd41-ebfc-42ba-b9d4-d0b2358a1ecb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_tomegbaleset_montana_yellowstone_hid","timestamp":"2021. február. 28. 10:42","title":"Autótemetővé változott egy híd egy tömegbaleset után az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","shortLead":"Az idő előtt kiszivárgott képek után hivatalosan is leleplezték az izgalmas német kompaktot.","id":"20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5773d68-e2db-40bb-acb0-416592553db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855dd4b8-309c-4289-8ba3-9d735e459c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_a_golf_gti_45_szuletesnapjat_300_loeros_limitalt_szeriaval_unnepli_a_vw","timestamp":"2021. március. 01. 07:59","title":"A Golf GTI 45. születésnapját 300 lóerős limitált szériával ünnepli a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3289a03-e21d-4f78-b1f3-3f98341ed5ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szuga Szeigo négy magas beosztású minisztériumi illetékest vendégelt meg, fizette a taxiszámlájukat, és ajándékokat is adott nekik.","shortLead":"Szuga Szeigo négy magas beosztású minisztériumi illetékest vendégelt meg, fizette a taxiszámlájukat, és ajándékokat is...","id":"20210301_japan_ebed_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3289a03-e21d-4f78-b1f3-3f98341ed5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b1c7d-3733-4038-a573-1089a0042757","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_japan_ebed_lemondas","timestamp":"2021. március. 01. 06:28","title":"Lemondott a japán kormány sajtóreferense, mert megvendégelte a miniszterelnök fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b847a5-4f47-4e7f-b16b-b52684711076","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehetséges a két irányú kommunikálás az olyan alvó emberekkel, akik az éber álmodás állapotában vannak – derült ki egy kutatásból. Egyesek képesek voltak egyszerű matematikai műveletet is megoldani.","shortLead":"Lehetséges a két irányú kommunikálás az olyan alvó emberekkel, akik az éber álmodás állapotában vannak – derült ki...","id":"20210227_Mennyi_8bol_6_Alvas_kozben_almodokkal_kommunikaltak_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0b847a5-4f47-4e7f-b16b-b52684711076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ca9f8d-ef31-410a-9fde-d0373315283d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_Mennyi_8bol_6_Alvas_kozben_almodokkal_kommunikaltak_kutatok","timestamp":"2021. február. 27. 19:17","title":"Mennyi 8-ból 6? Alvás közben álmodókkal kommunikáltak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombaton megjelent rendelettel módosított a kormány. ","shortLead":"A szombaton megjelent rendelettel módosított a kormány. ","id":"20210228_Megsem_lesz_benne_az_oltas_tipusa_a_vedettseget_igazolo_okmanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24ad5da-138d-44d0-aabf-10e5f729856a","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Megsem_lesz_benne_az_oltas_tipusa_a_vedettseget_igazolo_okmanyban","timestamp":"2021. február. 28. 14:07","title":"Mégsem lesz benne az oltás típusa a védettséget igazoló okmányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a7db66-0224-43b4-a5fe-fb2d519bee63","c_author":"Bedő Iván","category":"itthon","description":"Van, amit el lehet hallgatni, de nem érdemes.","shortLead":"Van, amit el lehet hallgatni, de nem érdemes.","id":"20210227_Mit_jelent_ha_az_MTI_nem_jelenti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a7db66-0224-43b4-a5fe-fb2d519bee63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4afb-c1ac-43fd-ae02-5c09e1de5d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Mit_jelent_ha_az_MTI_nem_jelenti","timestamp":"2021. február. 27. 20:00","title":"Mit jelent, ha az MTI nem jelenti, avagy Kovács Zoltán és a beteg demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít - jelentette a Vedurstofa meteorológiai szolgálat egy szombat reggeli 5,2-es fokozatú rengés után.","shortLead":"Néhány napon belül összesen több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon, ami szokatlannak számít...","id":"20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bbe8175-7ff9-47a2-846c-95ca40e1ad57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbba18f-bd93-4ea5-aa2d-8638fb0c2942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_Tobb_mint_hatezer_kisebb_foldmozgast_eszleltek_Izlandon","timestamp":"2021. február. 27. 16:21","title":"Több mint hatezer kisebb földmozgást észleltek Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]