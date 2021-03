Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad a forint. Nagy erősödésre se számítson ugyanakkor senki, a legvalószínűbb, hogy a 355–365 közötti sávban maradunk az euróval szemben.","shortLead":"Az elmúlt időszak gyengülése akár elvezethet történelmi mélyponthoz is, de tartósan nem valószínű, hogy ottragad...","id":"20210302_forint_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a141999-e23c-43f2-a2ef-c0b1d98b9de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f57a3c-2585-4ed6-9294-62cc4db3cbc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_forint_arfolyam","timestamp":"2021. március. 02. 16:30","title":"Megroggyant a forint, de kell emiatt aggódni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valamit irigyelhetnek a Mac gépek használói a PC-sektől, az a viszonylag nagy számú és szabványosított csatlakozóhely. Lehet, hogy a következő MacBook Pro esetében már nem lesz mire ácsingózni.","shortLead":"Ha valamit irigyelhetnek a Mac gépek használói a PC-sektől, az a viszonylag nagy számú és szabványosított...","id":"20210303_hdmi_csatlakozo_sd_kartyaolvaso_macbook_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abc7d25-b019-43b9-a0a7-fa3d3fc4f42b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_hdmi_csatlakozo_sd_kartyaolvaso_macbook_pro","timestamp":"2021. március. 03. 09:33","title":"Rég áhított csatlakozóhelyeket kaphat a MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Párbeszéd politikusa helyett kollégái posztolhatnak a közösségi oldalára.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa helyett kollégái posztolhatnak a közösségi oldalára.","id":"20210303_Tordai_Bencet_letiltotta_a_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f599e417-fe2d-468c-b6eb-796d1f0a7f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Tordai_Bencet_letiltotta_a_Facebook","timestamp":"2021. március. 03. 18:47","title":"Tordai Bencét letiltotta a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként függhet össze a migrén a tanulási képességekkel.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra voltak kíváncsiak, miként függhet össze a migrén a tanulási képességekkel.","id":"20210304_szegedi_tudomanyegyetem_fejfajas_tanulas_migren_cephalalgia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8591cbd1-98dd-4153-a2a8-de67dd2b2373","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_szegedi_tudomanyegyetem_fejfajas_tanulas_migren_cephalalgia","timestamp":"2021. március. 04. 14:33","title":"A fejfájást vizsgálták az SZTE kutatói, címlapra kerültek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem éri meg nyugdíjasként állami iskolában tanítani, mert választani kell a nyugdíj és a fizetés között.","shortLead":"Nem éri meg nyugdíjasként állami iskolában tanítani, mert választani kell a nyugdíj és a fizetés között.","id":"20210304_allami_iskola_oktatas_pedagogus_tanar_nyugdij_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08a39f9b-148c-4fee-b8a9-e55f3c73cd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf51685-1f5d-462e-a5aa-9eb2e085fe8c","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_allami_iskola_oktatas_pedagogus_tanar_nyugdij_fizetes","timestamp":"2021. március. 04. 07:42","title":"Alig van már nyugdíjas pedagógus, aki állami iskolában tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína azonnal jelezte, hogy eleget tesz a kérésnek. Azt még nem tudni, mekkora mennyiségű oltóanyagot szállít.","shortLead":"Kína azonnal jelezte, hogy eleget tesz a kérésnek. Azt még nem tudni, mekkora mennyiségű oltóanyagot szállít.","id":"20210304_koronavirus_vakcina_sinopharm_csehorszag_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163ee1ef-e7b7-4785-bff6-82b4a140f6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_koronavirus_vakcina_sinopharm_csehorszag_kina","timestamp":"2021. március. 04. 12:09","title":"Sinopharm-vakcinát kért Pekingtől Prága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4239bc-1820-453f-8a41-ebecb786ff50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shelby által kezelésbe vett Ford F-250 erőhiányban egész biztosan nem szenved.","shortLead":"A Shelby által kezelésbe vett Ford F-250 erőhiányban egész biztosan nem szenved.","id":"20210303_hegyomlasnyi_nyomateku_dizelmotor_a_legujabb_amerikai_pickupban_ford_f250_pickup_shelby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4239bc-1820-453f-8a41-ebecb786ff50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ccf721-dd40-4053-90a9-c14f32ef95d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_hegyomlasnyi_nyomateku_dizelmotor_a_legujabb_amerikai_pickupban_ford_f250_pickup_shelby","timestamp":"2021. március. 03. 11:21","title":"Hatalmas nyomatékú dízelmotor a legújabb amerikai pickupban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti a kormányzó párt. A hatalomátmentés technikája is felsejlik az oktatás és a kultúra hol nyílt, hol lopakodó gyarmatosításában, kiszervezésében.","shortLead":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4102c3e-5ca1-41ce-9745-5df7901a0089","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","timestamp":"2021. március. 03. 14:28","title":"Újabb trófeákat szerez a Fidesz a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]