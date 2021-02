Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7f36024-cb33-457e-b57e-7b8f8fd87343","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több rakéta a követség körüli lakónegyedekre zuhant.","shortLead":"Több rakéta a követség körüli lakónegyedekre zuhant.","id":"20210222_raketak_bagdad_amerikai_nagykovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f36024-cb33-457e-b57e-7b8f8fd87343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87442fef-05a0-4661-bb80-31d490e512f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_raketak_bagdad_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2021. február. 22. 21:06","title":"Rakétákkal támadták a bagdadi amerikai nagykövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","shortLead":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","id":"20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bed4-a730-4c32-8e1f-01cc06ad4338","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","timestamp":"2021. február. 23. 19:17","title":"A harmadik hullám az iskolákat is elérte, egyre több helyen állnak át digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b78a536-4b6f-4762-8807-89ca115bd8aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért az akcióért minden bizonnyal külön elszámolás jár.","shortLead":"Ezért az akcióért minden bizonnyal külön elszámolás jár.","id":"20210223_Menekulore_fogta_a_kiintett_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b78a536-4b6f-4762-8807-89ca115bd8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bd2044-552f-4bb2-b354-7769db5388c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Menekulore_fogta_a_kiintett_Mercedes","timestamp":"2021. február. 23. 07:46","title":"Videó: Menekülni kezdett egy autós a Kacsóh Pongrác úton, miután kiintették a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ahogy az elmúlt években mindig, ezúttal is többlettel zárta az év első hónapját az államháztartás.","shortLead":"Ahogy az elmúlt években mindig, ezúttal is többlettel zárta az év első hónapját az államháztartás.","id":"20210223_allamhaztartas_tobblet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104bee0e-1d10-4c40-8d3e-d26f1f1cb0f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_allamhaztartas_tobblet","timestamp":"2021. február. 23. 12:00","title":"Közel 200 milliárd forint többlet lett januárban az államháztartásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","shortLead":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","id":"20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce644159-3180-46c8-b9ab-577ae6a8706d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","timestamp":"2021. február. 23. 07:59","title":"390 lóerős szabadidő-autó a VW új sportmárkájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elítélt nő magát a tisztiorvosi szolgálat munkatársának kiadva próbálta rávenni egy péküzem tulajdonosát, hogy száz állítólagos vakcináért és egy fertőtlenítésért cserébe fizessen ki 5 millió forintot.","shortLead":"Az elítélt nő magát a tisztiorvosi szolgálat munkatársának kiadva próbálta rávenni egy péküzem tulajdonosát, hogy száz...","id":"20210222_vakcinat_igero_csalo_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1792c764-4029-4d32-a38b-9a5639e18cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_vakcinat_igero_csalo_bortonbuntetes","timestamp":"2021. február. 22. 18:02","title":"Vakcinát ígért egy csaló, börtönbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az építőipari vállalkozások várakozásai kissé kedvezőbbek lettek februárban.","shortLead":"Az építőipari vállalkozások várakozásai kissé kedvezőbbek lettek februárban.","id":"20210222_Munkanelkuliseg_GKI_konjunkturaindex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b883138-4f3f-40a7-bc99-eefad693a096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_Munkanelkuliseg_GKI_konjunkturaindex","timestamp":"2021. február. 22. 08:32","title":"A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok a GKI konjunktúraindexe szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","shortLead":"Szlovákiát sem kerüli a többösszetevőjű Covid-fáradtság. Sőt mondhatni: Covid-kimerültség.","id":"20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f03b1c31-050f-4e13-b2aa-03f7464b5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045487e-8d57-47c9-97c3-67588fd4ab8f","keywords":null,"link":"/360/20210223_Szeretettel_Pozsonybol_A_diszno_nem_attol_hizik_hogy_merik","timestamp":"2021. február. 23. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: A Covid-disznó sem attól hízik, hogy mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]