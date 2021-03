6,2 százalékkal esett vissza az EU gazdasági teljesítménye 2020-ban – számolt az Eurostat. Ez azt is jelenti, hogy a magyar 5,0 százalékos recesszió bármilyen nagy is, még mindig az uniós átlag alatti. Amihez azért azt is érdemes hozzátenni: az EU-átlagot nagyrészt a spanyol, az olasz és a francia adat húzta vissza az év nagy részében, ahol már a járvány első hulláma is akkora krízist okozott, hogy a gazdaság is csak lassan tér magához.

A negyedik negyedévben az EU egészében 4,6 százalékos volt a visszaesés 2019 végéhez képest – Magyarországon ekkor 4,1 százalék volt az esés. Ezzel az unió középmezőnyében vagyunk, 12 állam van a 27-ből, ahol nagyobb volt a recesszió. Fontos részlet, hogy az október-decemberi időszak második felében voltak Magyarországon szigorúbb járványügyi szabályok, ami segítette a gazdasági kilábalást.

Az is jól látszik a számokon, hogy azok az országok, ahol az első hullám egészségügyi és gazdasági katasztrófát okozott egyszerre, az év végére már elkezdtek kijönni a gödörből. A legrosszabbul teljesítő Spanyolországban is „csak” 9,1 százalékos volt a negyedik negyedévben a visszaesés 2019 végéhez képest (fél éve még 21,6 százalékos volt a zuhanás ott), az olasz gazdaság –6,6 százalékra tért vissza a tavaszi –18,2-ről, a franciák pedig –18,6-ról –4,9-ig jöttek fel. A nagy gazdaságok közül a német teljesített a legjobban, ott csak 3,6 százalék lett a visszaesés az év végén.

A lista végén Spanyolország mellett Görögország és Horvátország áll, az utolsó negyedévben 7,9, valamint 7,1 százalékos recesszióval. Egy tagállama van az EU-nak, ahol a negyedik negyedévben már növekedést mértek: Luxemburg, ott 1,4 százalékos volt az év végi GDP-emelkedés. Az írek 0,2 százalékos esése már majdnem a stagnálás kategóriába esik, a harmadik legjobban teljesítő Litvánia pedig megúszta 1,0 százalékos eséssel.