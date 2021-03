Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik mindhárom selejtezőt kihagyja sérülés miatt, két újonc is bekerült a bő keretbe.","shortLead":"Szoboszlai Dominik mindhárom selejtezőt kihagyja sérülés miatt, két újonc is bekerült a bő keretbe.","id":"20210311_valogatott_keret_marcius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f73fb-99e5-475b-887b-31e10895f020","keywords":null,"link":"/sport/20210311_valogatott_keret_marcius","timestamp":"2021. március. 11. 14:34","title":"Kihirdette Marco Rossi a válogatott keretét, visszatér Varga Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f68aed-b7d4-4a44-8d1e-19f60c9ca416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a kormányinfón árulta el, hogy túl van az első adagon.","shortLead":"A miniszter a kormányinfón árulta el, hogy túl van az első adagon.","id":"20210311_gulyas_gergely_vedooltas_szputnyik_v","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f68aed-b7d4-4a44-8d1e-19f60c9ca416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c191721e-17b9-4b0d-ba83-59a4e2278e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_gulyas_gergely_vedooltas_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 11. 11:42","title":"Orosz vakcinával oltották be Gulyás Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novai Csicsergő Szabadidőközpont elbocsátotta a legtöbb alkalmazottját, bértámogatást is csak januárban kaptak, és ki sem nyithattak egy percre sem.","shortLead":"A novai Csicsergő Szabadidőközpont elbocsátotta a legtöbb alkalmazottját, bértámogatást is csak januárban kaptak, és ki...","id":"20210312_nav_nova_penztargep_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515bd2f8-2eff-4980-a64a-0a86eebbcbd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_nav_nova_penztargep_ellenorzes","timestamp":"2021. március. 12. 07:24","title":"A NAV ellenőrizte, miért nem használja november óta a pénztárgépét egy zalai üdülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","shortLead":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","id":"20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56274bf-78a6-4ec0-84ae-b08462bf74dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","timestamp":"2021. március. 11. 10:40","title":"Sokkal drágább lesz a hús, a tej, a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy dolgok történnek az interneten.","shortLead":"Nagy dolgok történnek az interneten.","id":"20210312_kadar_janos_gloria_gaynor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e594fc8-0940-413b-aa86-0c59aba8e28a","keywords":null,"link":"/elet/20210312_kadar_janos_gloria_gaynor","timestamp":"2021. március. 12. 15:12","title":"Péntek délutánra Kádár János énekel Gloria Gaynort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felnőtt népeségben fej fej mellett áll a kormánypárti és az ellenzéki tábor, de az intézet szerint a kormánypárti szavazók sokkal aktívabbak.","shortLead":"A felnőtt népeségben fej fej mellett áll a kormánypárti és az ellenzéki tábor, de az intézet szerint a kormánypárti...","id":"20210312_nezopont_fidesz_ellenzek_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b905e433-8b4f-4a51-9194-d448846d37b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_nezopont_fidesz_ellenzek_felmeres","timestamp":"2021. március. 12. 11:02","title":"Nézőpont: Ugyanakkora a kormánypárti és az ellenzéki tábor, de simán nyerne a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai még 2016-ban figyelték meg a Catalina üstököst, melynek csóvájában szenet találtak. A szakemberek úgy vélik, ezek segítéségével alakulhatott ki a szén alapú élet a Földön.","shortLead":"A NASA tudósai még 2016-ban figyelték meg a Catalina üstököst, melynek csóvájában szenet találtak. A szakemberek...","id":"20210311_nasa_sofia_urtavcso_catalina_ustokos_szen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d5c261-6516-413f-a289-5c5a24aa49b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_nasa_sofia_urtavcso_catalina_ustokos_szen","timestamp":"2021. március. 11. 09:03","title":"Minek köszönhetjük, hogy ma élet van a Földön? A NASA az üstökösökre tippel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbd2665-d174-4c0f-bed4-40f52025e2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes bejegyeztette az \"E 73\" jelzést, ami arra utal, hogy konkurenst kaphat a bajor über limuzin.","shortLead":"A Mercedes bejegyeztette az \"E 73\" jelzést, ami arra utal, hogy konkurenst kaphat a bajor über limuzin.","id":"20210311_A_BMW_bemutatta_a_635_loeros_M5_CSt_amire_a_Mercedesnek_is_lepni_kellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fbd2665-d174-4c0f-bed4-40f52025e2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308b1e87-f323-4b7f-b16c-95dd3b8e5b6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_A_BMW_bemutatta_a_635_loeros_M5_CSt_amire_a_Mercedesnek_is_lepni_kellett","timestamp":"2021. március. 11. 10:21","title":"A BMW bemutatta a 635 lóerős M5 CS-t, amire a Mercedesnek is lépnie kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]