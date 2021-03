Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09dab96c-4227-4c9d-9736-c66dd4a595c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig ismert koronavírus fertőzési rátája a brit mutánsénál alacsonyabb volt.","shortLead":"Az eddig ismert koronavírus fertőzési rátája a brit mutánsénál alacsonyabb volt.","id":"20210310_galgoczi_agnes_fertozes_rata_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09dab96c-4227-4c9d-9736-c66dd4a595c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f29852-ebed-48d4-8356-37caebc19287","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_galgoczi_agnes_fertozes_rata_koronavirus","timestamp":"2021. március. 10. 09:30","title":"Galgóczi: Egy fertőzött három embernek adja tovább a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"Windisch Judit - Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van. A Semmelweis Egyetem rektora korábban arról beszélt, a magyar egészségügyi személyzet teherbíró képessége 1000 lélegeztetett beteg körül határozható meg, ekkora és ennél nagyobb számú súlyos állapotban lévő beteget hosszú időn keresztül az ellátórendszer nem bír el. Ha a jelenlegi növekedési ütem marad, pár napon belül elérhetjük ezt a számot. ","shortLead":"Minden eddiginél több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, közülük durván minden 10. ember lélegeztetőgépen van...","id":"20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7c007-c95a-4dc9-b03f-f98a000c1fd8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_covid_korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep","timestamp":"2021. március. 09. 15:40","title":"Két hét alatt duplázódott meg a lélegeztetőgépen lévő koronavírusos betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami tisztségviselők családtagjai.","shortLead":"Több százan még az orvosok, több ezren pedig a krónikus betegek előtt jutottak vakcinához. Többnyire katonák és állami...","id":"20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e36080-8454-44ba-b69b-3104e8662c89","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_koronavirus_oltas_romania_jogosulatlanul","timestamp":"2021. március. 10. 21:52","title":"Hétezren kaptak jogosulatlanul soron kívüli oltást Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A debreceni klinika orvosi rehabilitációs épületében is koronavírusos betegeket fognak kezelni, a sürgősségi klinikán szigorították az előszűrést, a halasztható műtéteket törlik.","shortLead":"A debreceni klinika orvosi rehabilitációs épületében is koronavírusos betegeket fognak kezelni, a sürgősségi klinikán...","id":"20210309_Olyan_sok_a_koronavirusos_beteg_Debrecenben_hogy_ujabb_epuletet_kell_megnyitni_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f7ed1a0-5b8e-4ee5-a6ed-64e03658ac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bacc202-d717-4a70-8a43-67ebed8d04da","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Olyan_sok_a_koronavirusos_beteg_Debrecenben_hogy_ujabb_epuletet_kell_megnyitni_nekik","timestamp":"2021. március. 09. 20:35","title":"Olyan sok a koronavírusos beteg Debrecenben, hogy újabb épületet kell megnyitni nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","shortLead":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","id":"20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7287b3-ade6-46fd-a5cd-df231d97fe3a","keywords":null,"link":"/sport/20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","timestamp":"2021. március. 10. 16:45","title":"Kézilabda: másfél héttel az olimpiai selejtező előtt lett koronavírusos a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A 2019-ben a bejutási küszöb környékére zsugorodott párt hónapok óta növeli népszerűségét, megnéztük, mi lehet ennek a hátterében. ","shortLead":"A 2019-ben a bejutási küszöb környékére zsugorodott párt hónapok óta növeli népszerűségét, megnéztük, mi lehet ennek...","id":"20210310_jobbik_erosodes_jakab_peter_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef0b5c8-0531-47cb-b3e3-a40fe2bf590c","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_jobbik_erosodes_jakab_peter_elovalasztas","timestamp":"2021. március. 10. 15:00","title":"Hogyan szerzett pár hónap alatt egy nagyvárosnyi szavazót a Jobbik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","shortLead":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","id":"20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16328b8-a722-45b3-aa2f-4c3c5304285e","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","timestamp":"2021. március. 10. 20:11","title":"Megengedné a polgári polgármester, hogy nyitva tartsanak a virágüzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől szemben című film, amelyben az alkotók a finn börtönökben működő resztoratív párbeszédekre fókuszálnak. Ennek keretén belül leültetik az elkövetőt az áldozatok hozzátartozóival. De kaphat-e bárki is válaszokat, ha megtörténik a megmagyarázhatatlan? Létezik-e bocsánat, ha valaki elkövette a megbocsáthatatlant?","shortLead":"Témájában és kivitelezésében is figyelemre méltó a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott Szemtől...","id":"20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff8b6486-624f-43ce-9e10-adcb072b4aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c85243-c984-4ec7-bb31-4221e84d905c","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Szemtol_szemben_dokumentumfilm_BIDF","timestamp":"2021. március. 09. 19:00","title":"„Nem feltétlenül kell megbocsátanom, de gyűlöletet sem kell éreznem többé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]