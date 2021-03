Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","shortLead":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","id":"202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1186404f-fcaa-4221-b85b-2bdacf929dd5","keywords":null,"link":"/360/202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","timestamp":"2021. március. 12. 12:00","title":"Simicska egykori embere pici tulajdonszerzéssel is nagyot szakíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Többé nem kér a díjból, és nem is szerepel a gálán.","shortLead":"Többé nem kér a díjból, és nem is szerepel a gálán.","id":"20210312_The_Weeknd_nagyon_beragott_a_bizottsagra_bojkottalja_a_Grammyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c964ede-0265-4c30-a38f-556a3cee3604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04d1f27-2137-4fec-8ef4-778760eaa81f","keywords":null,"link":"/elet/20210312_The_Weeknd_nagyon_beragott_a_bizottsagra_bojkottalja_a_Grammyt","timestamp":"2021. március. 12. 10:37","title":"The Weeknd nagyon berágott a bizottságra, bojkottálja a Grammyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két tagja a rendőrségen kezdte a pénteket, ahol kiderült, hogy nem olcsó mulatság eltávolítani a betonról vízalapú festéket. Szerintük egyértelműen vegzálásról van szó.","shortLead":"A párt két tagja a rendőrségen kezdte a pénteket, ahol kiderült, hogy nem olcsó mulatság eltávolítani a betonról...","id":"20210312_jachtparkolo_orosz_anna_toth_endre_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a3519a-047e-4f04-ab82-4854cd9fabe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_jachtparkolo_orosz_anna_toth_endre_momentum","timestamp":"2021. március. 12. 12:15","title":"A rendőrség szerint 30 ezres kárt okoztak a momentumosok a jachtparkoló felfestésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b024d-f235-49c1-a30d-54b50d3ed057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten gyerekek számára készítette el a Fitbit az Ace 3 márkájú okoskarkötőt. Segíthet a gyerekek napi aktivitásának, illetve alvási szokásaiknak követésében.","shortLead":"Kifejezetten gyerekek számára készítette el a Fitbit az Ace 3 márkájú okoskarkötőt. Segíthet a gyerekek napi...","id":"20210313_fitbit_ace3_aktivitaskoveto_okoskarkoto_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e44b024d-f235-49c1-a30d-54b50d3ed057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d9d342-07af-4df3-b68a-7fd90005839b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_fitbit_ace3_aktivitaskoveto_okoskarkoto_gyerekeknek","timestamp":"2021. március. 13. 12:03","title":"Sokat ül a gyerekek a kijelző előtt? Segíthet az új Fitbit okoskarkötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae6e0b-ec87-456e-92fa-c6cdeeb62c74","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kettős győzelemmel jutott tovább a címvédő együttes.","shortLead":"Kettős győzelemmel jutott tovább a címvédő együttes.","id":"20210313_Negyeddontoben_a_Gyor_a_noi_kezilabda_BLben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ae6e0b-ec87-456e-92fa-c6cdeeb62c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc033d23-7e89-42cd-8ab5-8519227fbd3c","keywords":null,"link":"/sport/20210313_Negyeddontoben_a_Gyor_a_noi_kezilabda_BLben","timestamp":"2021. március. 13. 17:35","title":"Negyeddöntőben a Győr a női kézilabda BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24150207-ea41-426d-8fae-59ec15f4971c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","timestamp":"2021. március. 12. 15:23","title":"Az autópályák mentén már 500 forint körüli áron adják az üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több olyan igazolást is elfogadnak április 30-ig, ami egyébként március végén lejárna.","shortLead":"Több olyan igazolást is elfogadnak április 30-ig, ami egyébként március végén lejárna.","id":"20210312_bkk_berlet_hosszabbitas_allaskeresok_nyugdijasok_kisgyerekesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a3edaec-c4c6-4b99-acc9-7fad23fe0888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adeb231-ad3b-4688-aa99-534b92688c4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_bkk_berlet_hosszabbitas_allaskeresok_nyugdijasok_kisgyerekesek","timestamp":"2021. március. 12. 14:11","title":"Haladékot ad a BKK a nyugdíjasoknak és az álláskeresőknek a bérletügyek intézésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5187dc06-fef0-459a-82fe-aa1d8106eb71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 949 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 949 beteg szorul.","id":"20210312_Tobb_mint_9_ezer_uj_fertozottet_azonositottak_elhunyt_130_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5187dc06-fef0-459a-82fe-aa1d8106eb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c16c441-32a4-4a32-89bd-a1478f2cc7a0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Tobb_mint_9_ezer_uj_fertozottet_azonositottak_elhunyt_130_beteg","timestamp":"2021. március. 12. 09:07","title":"Koronavírus: több mint 9 ezer új fertőzöttet azonosítottak, elhunyt 130 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]